11OO DE MAGAZINE PARTENER PROFI

Un nou salt a marcat finalul lunii martie la Profi: depășirea numărului de 1100 de magazine Partener.

“Acest model de afacere este ideal pentru cine dorește să devină antreprenor. Modelul este deosebit de apreciat, implică riscuri financiare minime și te poți bucura încă de la început de vizibilitate in piață, de un pool de clienți fideli, de strategiile de marketing precum și de celelalte avantaje oferite de o mare rețea de retail.” declară Magda Amarie, Directorul Operațional, care coordonează activitatea magazinelor Profi. “Faptul că oferim magazine la cheie, cu toate investițiile făcute deja în amenajarea spațiului, mobilier, echipamente și totodată plătim cheltuielile curente de funcționare explică de ce sistemul nostru este considerat atât de atractiv, încât în zone precum Oltenia și Moldova peste 95% dintre magazinele Profi sunt acum gestionate de Parteneri.”

Odată cu modificarea strategiei sale, în 2020, Profi și-a îndreptat atenția către identificarea unui număr mai mare de parteneri care să-i gestioneze magazinele. De atunci, au fost identificați peste 700 și procesul continuă. În următoarele 12 luni, Profi intenționează să identifice încă 500 de Parteneri la nivel național. Până la sfârșitul anului 2024, 99% din magazinele rețelei urmează să fie gestionate de Parteneri.

Sistemul presupune ca Partenerul să își înființeze o societate comercială și să angajeze personalul necesar pentru operarea magazinului la standardele stabilite de PROFI, cel mai adesea fiind vorba chiar de personalul existent la momentul preluării. Pentru serviciile de management și operare a magazinului, PROFI oferă Partenerului un buget garantat lunar, un comision lunar din vânzări și un bonus anual. În plus, în funcție de performanță, Partenerul își poate influența în mod direct câștigurile lunare și poate ajunge la venituri similare cu cele ale unei poziții de senior management.

“Când mi-am inceput activitatea in Profi nu eram la curent cu acest model de business. Când am aflat de această oportunitate mi-am zis că e momentul să fac pasul către urmatoarea etapă. Când am preluat primul magazin știam tot ce înseamnă Profi, beneficiind de training și suport pentru a acumula tot know-how-ul necesar, astfel crescându-mi șansele de a putea gestiona această afacere”, spune Elena Stângu. “În cei șapte ani de parteneriat, am învățat mult, m-am dezvoltat mult și știu acum ce înseamnă să ai afacerea proprie, să conduci oameni. Ca Partener am responsabilitate față de angajații mei. Mereu caut metode noi să-mi motivez echipa, având grijă de fiecare în parte. Am angajați cu care lucrez încă de când am preluat primul magazin ca partener. Mi-am creat echipe bune, singură nu as fi reușit să mă dezvolt. Am două magazine deja și mă gândesc să mai iau unul în viitor. Sunt foarte mulțumită și Profi m-a ajutat mult, fiindu-mi mereu alături,” spune ea cu mândrie.

Cu 28.000 de angajați în 1.654 de magazine proprii si Partener prezente în 795 de localități urbane și rurale, Profi este cel mai mare angajator privat din România. PROFI SUPER, PROFI CITY, PROFI GO și PROFI LOCO, cele patru formate de magazin ale rețelei, desfac o gamă de 5.000 de produse apreciate de cei peste 1,2 milioane de clienți care își fac zilnic cumpărăturile în aceste magazine. Mai bine de 94% din aceste produse provin de la furnizori din România. Cifra de afaceri a rețelei, de 11,6 miliarde lei, plasează compania pe locul trei în retailul românesc.