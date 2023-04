Satu Mare a deschis turneul naţional al trio-ului german Farfarello, şi a fost o „nebunie” de concert iar cei care nu au fost prezenenți în mod sigur au ce regreta. Într-o atmosferă plăcută, ca de şuetă între prieteni, Mani Neumann, Ulli Brand și Urs Fuchs au umplut sala de muzică şi de vibraţie la MusiCat, miercuri seara.

Trio Farfarello înseamnă în primul rând vioară, blockflöte, chitări acustice pe 6 şi 12 corzi, percuţie & bass. Mani Neumann (vioară, blockflöte) şi Ulli Brand (chitară), membrii fondatori ai trupei Farfarello, au reuşit ca în 40 de ani de activitate să obţină recunoaştere europeană şi internaţională.

Stilul muzical abordat este atât de unic încât orice descriere convenţională devine imposibilă. Prin muzica lor, Farfarello creează un sunet arhaic, brut, eliberat de clişee, fiind o combinaţie de folclor est – european şi influenţe contemporane: muzică tradiţională, jazz, rock şi muzică clasică. Din 1982 şi până acum, Farfarello a lansat 18 albume, 4 dvd-uri şi a participat la peste 3.500 de concerte în toată lumea. Mani Neumann şi Ulli Brand au adus pe scenă, în diferite formule muzicale (trio, quartet şi chiar orchestre simfonice), nume mari ale genului precum celebri toboşari Mike Barsimanto, Herb Quick, şi Chris Thompson (Manfred Mann’s Earth Band).

Pentru foarte mulți artiști, momentul pandemiei a însemnat un punct de cotitură și probabil cel mai greu moment al carierei. Farfarello a schimbat prefixul în mijlocul acestui haos: 40 de ani de la înființare – o aniversare pe care nu a apucat să o sărbătorească… Contextul a dat naștere albumului Krönung și filmului biografic Glücksuche im Lockdown – Auf den Spuren Leopardi‘s (Căutând norocul în lockdown – pe urmele lui Leopardi), a cărui premieră a avut loc în cinematografele din Germania în luna martie.

S-au cântat în două reprize cele 18 piese, Mani Neumann, Ulli Brand și Urs Fuchs părăsind de mai multe ori scena pentru a cânta în mijlocul publicului. De altfel, prietenoşi şi fără fumuri, cei trei artişti au stat după concert la un pahar de vorbă cu cei din sală şi au dat autografe pe albumele pe care le-au putut achiziţiona din MusiCat Pub.

Îmbinând plăcutul cu utilul cu această ocazie am putut să aflăm, pentru cititorii noștri, câteva lucruri interesante despre trupă dar și despre front man-ul grupului, Mani Neumann.

GNV – Bănuiesc că sunteți în premieră în Satu Mare. Ce impresie v-a lăsat orașul?

M.N – Da , suntem pentru prima data la Satu Mare, un burg care se înscrie prin autenticitatea și farmecul lui printre minunatele orașe ale Transilvaniei, fie că vorbim de Oradea, Sibiu, Arad sau Timișoara. Și ca să lămurim un lucru: orașul nu este nicidecum un sat mai mare, așa cum aud că mai glumesc uni cu răutate ci este un mare oraș cu potențial și unde se întâmplă multe lucruri interesante.

GNV – Ești familiarizat cu România și cu muzica ei. Ce simți când cânți pe scenele de aici?

M.N – Oh da, am cântat timp de 30 de ani cu cei de la Phoenix.Am aici foarte multe legături și prieteni, chiar mai mulți decât în Germania. Am venit în România la începutul anilor ’90 și de care m-am îndrăgostit iremediabil. În opinia mea România este țara viitorului unde există multe oportunități. Aici mă simt fericit, liber, oamenii sunt deschiși și spontani. În România am senzația că pot să fiu ce vreu eu să fiu, iar asta îmi place foarte mult.Celor din Germania care au o imagine deformată față de România le spun să meargă și să vadă cu ochii lor care este realitatea.

În repertoriul nostru există Balada lui Porumbescu și Ciocârlia. Nu le cântăm tot timpul, dar le-am făcut aranjamente în stilul nostru și ne plac. Ambele au „ceva” din România – o emoție.

GNV – De unde îți vine inspirația?

M.N – Ca muzician inspirația îți poate veni de pretutindeni. De la o plimbare prin pădure , de la un vis, de la o fată frumoasă sau de la un loc magic, cum este Vama Veche de pildă. Am niște gusturi și impresii fixe despre muzică, am opinii clare. N-a existat niciodată cale de mijloc. Spun mereu, însă, că atâta timp cât muzica este făcută cu sinceritate, e în regulă – chiar dacă nu e pe gustul meu. Dar atunci când oamenii mimează stări, când nu exprimă emoție, lucrurile se schimbă. Eu o numesc „muzică moartă”.

GNV – Mai ți legătura cu cei de la Phoenix și ce ți-ai dori să-ți aducă viitorul?

M.N – Sunt prieten bun cu Nicu Covaci, indiferent de ce s-a întâmplat acolo dar și cu Mircea Baniciu și Josef Kapl, cu ultimul chiar am cântat în Farfarello timp de doi ani. Cât privește viitorul mi-aș dori să mai concertez cel puțin 10 ani de acum înainte, în primul rând aici în România, o țară atât de dragă mie.

Trio Farfarello

Mani Neumann, supranumit şi Der Teufelsgeiger (Violonistul Diavolului), este considerat un maestru al viorii şi blockflöte. Modul său de a interpreta – melancolic, sălbatic ori excitant – este întotdeauna autentic, nonconformist şi imposibil de copiat. Mani este cunoscut în România şi ca urmare a activităţii sale de violonist în legendara formaţie Phoenix în cadrul căreia a cântat din anul 1978. A fost onorat cu premiul MTV – Lifetime Award şi decorat de Preşedintele României cu ordinul „Meritul cultural“ în gradul de „Cavaler“ pentru merite culturale deosebite aduse României. Din 1981 cântă împreună cu Ulli Brand în formaţia Farfarello.

Ulli Brand este considerat la ora actuala unul dintre cei mai buni chitarişti din Europa, fiind recunoscut pentru stilul său unic în care interpretează muzica la chitară acustică cu 6 şi 12 corzi. Specialitatea lui este chitara acustică pe care o combină cu diferite efecte de ecou polifonice. Prin această combinaţie, Ulli face ca sunetul farfarello să fie unic, autentic şi original, reuşind astfel prin modul în care menţine atât armonia, cât şi basul cu o singură chitară acustică, să înlocuiască o întreagă orchestră. Solo-ul lui din melodia „Durchzug” este cel mai bun exemplu în acest sens.

Urs Fuchs a ajuns să cunoască România în urma unei vizite pe care a făcut-o alături de Mani Neumann. L-au impresionat orașele din centrul țării, pe care le-a vizitat, și oamenii deschiși cu care a interacționat. Se întoarce în România pe scenă de data aceasta, în turneul Farfarello. Urs este un muzician complex, care a cântat cu Jon Lord (Deep Purple), Sally Oldfield, Kathy Kelly, Frida (Abba), Miller Anderson (Spencer Davis Group) Charlie Mariano, Clannad, Peter Kraus si Wolfgang Niedecken.

Nicolae Ghisan