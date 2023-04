Expresia maeștrilor compoziției la vârsta incertitudinilor

Născut și crescut la Londra, Francis Gallagher a avut de la o vârstă fragedă o curiozitate intensă pentru muzică, astfel cântând la mai multe instrumente în timpul anilor de școală, inclusiv vioara, viola, trompeta, chitara și pianul. Alura, numele și firea îi trădează în schimb origini scoțiene. Sper să nu mă înșel. Mai târziu a absolvit studiile de licență la Royal College of Music, studiind violă și vioară, unde a fost ghidat de Jonathon Barritt, Yuri Zhislin și Suzie Meszaros. Studiile masterale le urmează la Guildhall School of Music and Drama absolvindu-le cu distincție, beneficiind de îndrumarea lui Matthew Jones și Krzysztof Chorzelski. În timpul studiilor de licență și masterat, a obținut premiul I la concursurile organizate de aceste facultăți, pentru violă, între 2013 și 2015.

De-a lungul acestor ani educaționali, Francis a participat la cursuri de măiestrie cu celebrii muzicieni Maxim Vengerov, Alina Ibragimova, Carol Rodland, Jennifer Stumm și Máté Szűcs, iar alături de colegii săi din formațiile camerale în care a activat a obținut îndrumare valoroasă din partea membrilor cvartetelor Endellion, Belcea, Fine Arts, Talich, Ysaye și Chilingirian. Din anul 2018, Francis cântă muzică arabă și orientală alături de renumitul violonist kurd Salar Asid.

Francis participă în mod regulat la o serie de proiecte interesante, dintre care cele mai multe sunt de muzică clasică, deși unele servesc și alte genuri alternative. Un astfel de ansamblu este Four Plus Three care implică o colaborare între pianista jazz Kate Williams, celebrul chitarist John Williams și Guastalla String Quartet; Francis fiind membru activ al acestui cvartet. În 2018 acest ansamblu a lansat un album alături de cântăreața Georgia Mancio intitulat „Finding home”, iar în 2020 acest album câștigă premiul pentru „Cel mai bun album” la Premiile de jazz din Marea Britanie.

Francis colaborează, de asemenea, în mod regulat cu ansamblul contemporan Rarescale, care interpretează lucrări noi ale unor compozitori renumiți precum Michael Oliva și Claes Biehl.

O mare parte din timpul lui Francis este petrecut călătorind și cântând în diferite orchestre din Marea Britanie. El este invitat regulat ca și instrumentist în orchestre precum BBC Symphony și City of Birmingham Symphony Orchestra, Britten Sinfonia Chamber Orchestra și Orchestra Națională a Operei Engleze.

Mai târziu, Francis conduce ansamblul Aindama, care se concentrează pe utilizarea elementelor de muzică tradițională din Orientul Mijlociu pentru a interpreta compoziții originale care încorporează atât instrumente occidentale, cât și orientale. În august 2019 ansamblul a luat parte la Willowbrook Festival, Oxfordshire, iar în august 2020, în timpul pandemiei, au realizat o serie de spectacole online intitulate “Înapoi la rădăcini”. În octombrie 2020 Francis a fost solist în „Sanctuary”, o expoziție culturală online, interpretând o improvizație în stil tradițional arab.

De la 1 august 2022, Francis s-a alăturat unei echipe de mare valoare profesională, recunoscută pe plan internațional pentru calitatea muzicii pe care o produce. Este vorba de Orchestra Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti de la noi din Satu Mare. Aici ocupă postul de artist instrumentist vioară II. Concomitent, mai precis din 25 septembrie 2022, el este și profesor asociat pentru instrumente cu coarde la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca.

Cristophe Alvarez

Pentru detalii despre Cristophe m-am gândit să recurg la autobiografia sa de pe propriul site:



„Sunt pianist concertist, doctor în muzică, dirijor și compozitor. Sunt lector titular de pian la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj (România). M-am născut în Franța în 1987. Mi-am început studiile muzicale la Conservatorul din Nisa, unde am fost distins cu Prix de Piano și diplome în armonie, lectură vizuală și muzică de cameră. Mai târziu, am devenit student la prestigioasa „Ecole Normale Alfred Cortot” din Paris, am absolvit Diplome Professionnel de Piano în 2007. Sunt laureat la mai multe concursuri internaționale de pian: Unesco (2002), Flame (2003), Rodolfo-Caporali (2007), Brest-Chopin (2007), Simone-Delbert (2009). Am beneficiat de îndrumarea artistică prețioasă a lui Christopher Elton, Christian Zacharias, Kyoko Hashimoto, Sergio Perticaroli, Rena Shereshevskaya, Desire N’Kaoua, Philippe Bianconi.

Cariera mea m-a determinat să cânt în multe săli de concerte și festivaluri din America de Nord și din Europa precum: Sala de concerte Tivoli din Copenhaga, Sala Filarmonicii din Varșovia, Salle Cortot din Paris, Grimaldi Forum din Monaco, Teatro del Verme Milano, Filarmonia de Stat Cluj sau Chapelle du Bon-Pasteur Montreal. Am fost invitat la festivaluri de renume din Franța, Canada, Italia, Germania, Polonia, România, precum Festivalul Jozef Zeidler, Scaunele muzicale, les Nuits du Suquet de Cannes, al 60-lea Festival de Musique de Menton, al 30-lea Festival Chopin „w barwach jesieni”, Festivalul Internațional Mozart din Cluj, Piano HomeComing Montreal, Toamna muzicală din Cluj, Primăvara musicală de la St. Tropez și multe altele.

Am înregistrat un CD live cu cele două concerte pentru pian Chopin la Festivalul Chopin 1810-2010 din Polonia, sub bagheta lui Marcin Sompolinski. Pentru casa de discuri poloneză Radio, am înregistrat și un CD în premieră mondială cu muzica completă pentru pian a lui Alfons Szczerbinski. Am înregistrat pentru casa de discuri DUX muzica lui Theodor Kullak în 2020. Am cântat cu mai multe orchestre din Europa, precum Orkiestra Nova, The Beethoven Young Academy Orchestra, Orchestre Philharmonique de Cannes PACA, The Chamber Orchestra din Poznan și sunt, de asemenea, un interpret foarte activ în ansamblurile de muzică de cameră.

Repertoriul meu de muzică de cameră acoperă lucrări extinse de la muzica timpurie până în secolul XX. ​Am înregistrat reconstituirea „Ballet du Temps” (1654) cu ansamblul „IntAct” pe care l-am creat la Montreal, format din interpreți profesioniști de muzică veche. Această lucrare, scrisă de Mazuel, Mollier și Lully, nu a mai fost redată niciodată după crearea ei. Provocarea a fost mare. Manuscrisul existent conține doar partitura viorii, așa că a trebuit să rescriu toate părțile lipsă. Acest proiect face parte din practica mea de muzică baroc, atât la clavecin, cât și la ansambluri de dirijor. În 2008, am înființat la Paris Ansamblul Musica Tempora, format din muzicieni profesioniști care cântă la instrumente de epocă. Am interpretat lucrări de Charpentier, Campra, Desmarets și Lully.

Am o cunoaștere profundă a jocului continuu și abilități extinse de improvizație prin experiențele mele în muzica veche, răspândite pe parcursul a mai bine de 10 ani. ​ Am terminat studii academice în Franța și în Canada, de la licență la doctorat, la Universite Paris IV Sorbonne, la Universite de Nice și la McGill University. În 2017, am primit titlul de doctor în muzică la finalul programului meu de doctorat la Université de Nice (Franța) și în 2020 titlul de doctor în interpretare muzicală de la Universitatea McGill. Cercetarea mea a fost publicată în mai multe reviste științifice din Franța, Italia, România, Canada (OICRM, Studia Universitatis, Steaua, Eunomios, l’Education Musicale, Le Cercle).

Experiența mea profesională de predare include doi ani ca asistent absolvent în interpretarea aplicată la pian și ca însoțitor de personal la Universitatea McGill (2017-2019), trei ani ca lector de curs la Université de Nice (2013-2016), șase ani ca profesor de pian la Ecole de Musique „Music 3000” predare studenților de nivel preuniversitar și universitar (2009-2015), un an ca Acompaniator de personal la Centre d’Art Lyrique de la Méditerrannée (2008-2009). Am fost membru al juriului la concursurile internaționale de pian Simone-Delbert (2010), Carl Filtsch (2016), Mozart Cluj (2019) și Nice International Piano Competition (2022).

Pasionat de compoziție sunt autorul a trei lungmetraje și a multor coloane sonore internaționale de scurtmetraje. Unele dintre aceste filme au fost selectate pentru Festival des Canaries (2014), Festivalul de film de la Seoul (2013) și Festivalul pentru juniori de la Cannes (2013). În 2022, piesa mea „Reculegere” pentru soprană și orchestră, comandată de Young Famous Orchestra, a fost interpretată în premieră mondială. Catalogul meu constă din mai multe lied-uri pentru voce și pian, două poezii orchestrale și un triptic solo la pian „Reflets” inspirat din cele trei Sonete ale lui Mihai Eminescu (editate de Arpeggione)”.

