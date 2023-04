- Advertisement -

În această săptămână creațiile lirice ale lui Franz Lehár și Emmerich Kálmár vor răsuna pe scena Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti din Satu Mare. Cine ar putea interpreta mai aplicat muzica acestor doi compozitori de sorginte maghiară decât artiști proveniți de pe meleagurile vecinilor noștri de la vest.

Dirijorul Farkas Robert, a cărui biografie o găsiți în numărul nostru din 24 octombrie 2022 când de asemenea a concertat la Satu Mare, împreună cu soprana Monika Fischl, tenorul Homonnay Zsolt și violonista Miranda Liu ne vor purta, pe baza biletului unic de 42 de lei, în lumea ariilor și duetelor din minunata lume a operetei. Nu uitați, spectacolul este programat joi, 27 aprilie, de la ora 19.

Miranda Liu

A susținut sute de concerte ca solist de concert, recitalist și muzician de cameră în SUA, Austria, Germania și Ungaria, precum și pentru publicul din Belgia, China, Croația, Republica Cehă, Anglia, Estonia, Franța, Italia, Coreea, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Elveția și Taiwan. Ea cântă în mod regulat în săli de concerte prestigioase precum: Carnegie Recital Hall din New York, Verizon Hall din Philadelphia, Providence’s Veterans Memorial Auditorium, New World Center din Miami Beach, Institutul de Muzică Croată din Zagreb, Sala Filarmonicii Naționale din Vilnius, Sala de concerte a Societății Radio din București, Liszt din Budapesta. Academia de Muzică, Palacio de Festivales de Cantabria din Santander, Konzerthaus-Mozartsaal din Viena, Wiener Saal din Salzburg, Solitär, și Carabinierisaal, printre multe alte locații.

Miranda a colaborat cu dirijori precum András Keller, Hamar Zsolt, Franck Chastrusse, Máté Hámori, Frantisek Macek, Francisco Noya, Yukari Ishimoto, Yoon Jae Lee, Joshua Gersen, Eric Kujawsky, David Svec…

Muzician de cameră devotat, Liu este membru fondator al mai multor ansambluri, printre care: Duo Kromatikus (vioară și pian), KLASSIK DUO Salzburg (vioară și pian), Goldmark Piano Trio, V4 String Quartet și Central European String Quartet, care au impresionat în locații din Austria, Ungaria, Slovacia, Italia, Lituania și SUA. În septembrie 2016, la vârsta de 19 ani, Miranda Liu a fost numită Concertmaster al apreciatei Orchestre Simfonice Concerto Budapest (înființată în 1907) și de atunci a condus acest ansamblu captivant în numeroase concerte în Ungaria, Germania, Polonia, China, Coreea și Taiwan. Mai mult, ea este fondatorul și liderul noii orchestre de cameră incitante, Central European Strings. Starling Chamber Orchestra Cincinnati și Old York Road Symphony, printre altele.

Beneficiară a numeroase premii și burse, ea a primit premiul I la Concursul Național Wieniawski 2016 (Ungaria), premiul I la Concursul Național de Concerte Simfonice din Lima 2016 (Ohio), premiul I, premiul special pentru „cea mai bună interpretare a studiului cerut. de compozitorul croat”, și premiul „Câștigătorul absolut al Concursului” la Concursul Internațional Young Virtuoso Competition 2015 (Zagreb), premiul I la Concursul Internațional de Coarde Alexander and Buono 2015 (New York), premiul I și premiul special premiul pentru „cea mai bună interpretare a unei opere obligatorii de către un compozitor maghiar contemporan” la 2014 Concursul de vioară Ede Zathureczky (Budapest), Medalie de aur la Forte International Music Competition 2014 (New York), premiul I la Concursul Internațional „Music without Borders” 2016 și 2013 (Ungaria), premiul I la New World Symphony Young Artist 2012 Concurs de concerte (Florida), 1 stpremiu la Rhode Island Philharmonic Orchestra Concerto Competition 2011, premiul 1 la Las Vegas Philharmonic Young Artists’ Competition 2011, premiul 1 la American Protégé International Piano and Strings Competition 2009 (New York), premiul 1 la Old York Road Symphony 2008 Young Artist Competition (Pennsylvania), premiul I la 2005 Delaware Valley Philharmonic Orchestra Youth in the Arts Competition (Pennsylvania), premiul II la Concursul Internațional de Muzică de Cameră 2015 „Cameristi dell’Alpe-Adria” (Italia), premiul II la 2014 Concursul de vioară a Asociației Internaționale a Artiștilor din New York, premiul al II-lea la Concursul internațional de vioară Enkor 2014 (Bulgaria) și premiul al II-lea la Concursul internațional 2011 pentru tineri soliști de coarde Bischofszell (Elveția).Ea este beneficiară a premiatei Burse 2015/16 a Republicii Ungare (Köztársasági Ösztöndíj), 2015 Ferenc Liszt Academy Foundation Scholarship, 2015/16 Bank of China Scholarship, 2014 & 2015 Friends of the Ferenc Scholarship, 2015 Ferenc Academy, 2015. Câștigător al Fundației YoungArts (Florida).

Miranda Liu este fondatorul și directorul artistic al Festivalului Internațional de Muzică de Cameră New Millennium și Master Classes (Budapest), înființat în 2019. De asemenea, a fost prezentată în numeroase alte festivaluri și academii internaționale de muzică, printre care: Hallgatás Napja Festival Budapesta, Kamara. hu, Festival Groba, Encuentro de Música y Academia de Santander, Sommercampus Rostock, International Musicians Seminar Prussia Cove, PIM Summer Festival, London Master Classes, Boston University Tanglewood Institute, Meadowmount School of Music, Sommerakademie PragWienBudapest, Festivalul de Muzică de Cameră Musica Mundi, Festivalul „Music without Borders”, Sommerakademie Biel, Școala de vară de vioară Igor Ozim, Sommerakademie Mozarteum Salzburg, Festivalul Salzburger Kammermusik, Meisterkurs Weinheim, Meisterkurs Musikhochschule Meisterkurs Igor Ozim, Schloss Wormburg, Carl Flesch Akademie Baden Baden, Litomysl String Master Class, Oberlin College Baroque Performance Institute, Music Academy of the West, Muveszetek Völgye, Indiana University Summer String Academy și MTAC New Music Festival.

A urmat cursuri de master cu violoniști consacrați și a lucrat, printre alții, cu Ruggiero Ricci, Roman Nodel, Shmuel Ashkenasi, Zvi Zeitlin, Igor Oistrakh, Zakhar Bron, György Pauk, Liana Isakadze, Igor Ozim, Tanja Becker-Bender, Pierre Amoyal, Julia Fischer. Pregătirea ei muzicală include și compoziție și dirijat. Ea și-a făcut debutul ca tânăr dirijor talentat în 2015, iar compozițiile ei au fost interpretate în trecut de Orchestra Filarmonicii Delaware Valley, Network for New Music și membri ai Orchestrei Philadelphia. Ea a lucrat cu compozitorii Günther Firlinger, László Tihanyi și Roberto Pace.

Miranda Liu cântă pe o frumoasă și rară vioară cremoneză realizată în 1676, de Nicoló Amati, împrumutată acesteia de un sponsor privat. Ea mai cântă la instrumente ale unor maeștri creatori contemporani, precum Benoît Rolland și Samuel Zygmuntowicz.

Miranda Liu a început studiile muzicale timpurii la pian cu mama sa pianistă și și-a făcut prima apariție pe scenă la vârsta de trei ani, înainte de a primi lecții de vioară un an mai târziu. La șapte ani, ea și-a făcut debutul în recital de vioară solo, urmat de un debut solo cu orchestră. Nativul din California a început să studieze la Universität Mozarteum Salzburg la vârsta de zece ani, la clasa Prof. Paul Roczek, ca membru al Institutului Leopold Mozart. A început acolo o diplomă de licență în arte în interpretare la vioară la vârsta de 14 ani. Din 2011, a lucrat cu renumitul pedagog de vioară Prof. Eszter Perényi la Budapesta și ca bursier în cadrul programului de schimb Erasmus. După ce a absolvit suma cum laude de la Academia de Muzică Liszt și a obținut o diplomă de licență în arte în 2015, precum și absolventă de master în arte în 2017, Liu a devenit cea mai tânără persoană din istoria prestigioasei instituții care a fost admisă la școala doctorală. În 2019, a primit o a doua bursă Erasmus și a studiat la Guildhall School of Music and Drama din Londra cu Prof. András Keller. Pe lângă engleză, Miranda vorbește maghiară, germană, spaniolă și rusă.

Zsolt Homonnay

În 1989, a absolvit Liceul Endre Ságvári (azi Ferenc Kölcsey) din Zalaegerszeg . Între 1990 și 1993, a fost director de studio al Teatrului Sándor din Hevesi. În 1993, a fost admis la catedra de operetă-muzică a Colegiului de Arte Teatrale și Filmului. A urmat cursurile lui Miklós Szinetár și a absolvit în 1997. Anul acesta, a jucat un rol episodic în lungmetrajul Chinibaba.

A jucat și în anii de facultate. A jucat mai multe roluri în musicaluri și operete. În 2000, a primit premiul „Bonvivánja of the Year” la Festivalul de primăvară de la Budapesta. De asemenea, a semnat cu Berlinul în 2000, jucându-i pe Quasimodo și Phoebus în musicalul The Tower of Notre Dame.

S-a întors acasă în 2002. Acasă, a cântat în multe muzicale și operete atât în ​​Budapesta, cât și în mediul rural. În 2005, împreună cu Péter Balczó și Sándor Nagy, a fondat grupul de canto Adagio. Au lansat patru albume mari și o înregistrare pe DVD a unui concert; toate au fost de platină. În plus a lansat mai multe discuri de aur.

El și fosta lui soție, Lilla Polyák, au lansat până acum două albume în duet; Ketten și Ket sív au devenit, de asemenea, discuri de aur. Din 2010, face turnee în Germania cu compania Operettszínház din Budapesta. Se interpretează muzicalul „Frumoasa și bestia”. De asemenea, joacă în piesele Teatrului de Operetă din Ungaria. În 2012 a primit titlul de „actorul muzical al anului”.

De asemenea, își folosește sensibilitatea muzicală în compoziție și traducere. Scrie mai multe hituri maghiare ca textier, precum și traducător al versurilor multor cântece populare străine. Au fost lansate două albume comune cu Lilla Polyák, Ketten în 2009 și Két sív în 2010 .

În 2020, a absolvit Universitatea de Arte Marosvásárhely cu o diplomă în regie de teatru. Din 2021, este profesor la Universitatea de Arte Teatrale și Filmului.

La Festivalul de primăvară de la Budapesta a oținut premiul Bonvivánja al anului 2000, Actorul muzical al anului 2012, premiul Honthy în 2018 și premiul Mari Jásza în 2021.

Monika Fischl

S-a născut în 1971. Și-a început studiile la Școala de Balet și mai târziu a studiat la Institutul de Balet. A început să studieze canto la Conservatorul Béla Bartók. A fost vocalistul trupei Pa-dö-dő timp de 5 ani . În 1997 a absolvit Academia de Muzică Liszt Ferenc cu specializare în canto privat. Primul ei rol la Teatrul Național din Szeged a fost Norina (în opera lui Verdi „Don Pasquale”), ca parteneră a lui József Gregor. Ea a jucat primul ei rol principal de operetă, Violetta, (Imre Kálmán „Violeta din Montmartre”) la Budapesta. Din 1997 la Teatrul de Operetă din Budapesta este primadonă, a cântat multe roluri principale de operetă. Cel mai adesea, ea a apărut pe scenă ca Silvia reginei Csárdás, inclusiv la Teatrul Renaissance din Viena și Mörbisch, cel mai mare festival de operetă în aer liber din Europa. În 2005, postul de televiziune german ZDF, iar apoi în 2009 Televiziunea Maghiară, au realizat un film despre interpretarea reginei Csárdás, în care a cântat rolul principal. Pentru acest rol, a primit un premiu Artisjus în 2009. Pe lângă rolurile de operetă, a cântat și operă la Opera de Stat Maghiară (Gilda în „Rigoletto” de Verdi), Frasquita (Bizet: Carmen), la Genova: Violetta (Verdi: Traviata) și în Germania într-un turneu Regina nopții în Mozart: Flautul magic. A concertat la Londra, Baden-Baden, Frankfurt, München, Amsterdam, Roma, Moscova și Sankt Petersburg și a susținut concerte în Japonia, Asia de Sud-Est, Israel, Germania, Austria, Canada, Statele Unite ale Americii și Dubai.

Vara este o interpretă notorie a Concertelor Palatului Budavári, înființate de Dániel Vadász și Nacsa Olivér în 2013, în Curtea Leului din Palatul Budavári.

