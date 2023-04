Sub egida PSD. Primar de șase stele la Bârsău

- Advertisement -

Primarul comunei Bârsău, Traian Ciurdaș, a primit în cadrul Conferinței cu prilejul Galei de acordare a titlurilor „Primar de 8,7,6,5 și 4 stele”, diplomă de excelență cu titlul „Primar de 6 stele”, eveniment care a avut loc în perioada 31 martie-2 aprilie 2023, la Brașov.

Timp de 23 de ani a făcut tot ce a putut, sub egida PSD

Așadar, Traian Ciurdaș este primarul comunei Bârsău, din județul Satu Mare, începând cu anul 2000, iar în cele șase mandate a făcut tot ce a considerat că este mai bine și de folos pentru cei care l-au votat, sub egida Partidului Social Democrat.

„Reprezint Partidul Social Democrat cu cinste și mă lupt pentru acest partid, aici, de 24 de ani, nu am fost un plimbăreț, de la un partid la altul, și am considerat că treaba asta este un merit care este de asemenea un semn de recunoștință din partea Asociației Comunelor, unde toți primarii participă la aceste acțiuni. Este o mândrie pentru mine atât ca primar, cât și ca om, să ajungi la 6 mandate consecutiv nu-i ușor”, a spus primarul comunei Bârsău, Traian Ciurdaș.

Fiecare stea reprezintă un mandat

Concret, fiecare stea care apare pe diploma de excelență înmânată primarului Traian Ciurdaș reprezintă un mandat, deci se află la cel de al șaselea mandat care se va încheia anul viitor. Conform primarului Traian Ciurdaș, fiecare stea are o greutate, în sensul că primul mandat a avut semnificația lui, respectiv de cunoaștere, adaptare cu cel ce reprezintă administrația publică.

„Omenia rămâne, deci orice am face noi, este trecător, dar dacă ești om în societate, rămâi om, și după ce nu mai ești primar. Având în vedere că am avut multe realizări cu Partidul Social Democrat, ar fi păcat să dăm cu piciorul în șansele noastre de a dezvolta comunitățile. Este foarte important să fim pe fază în momentul în care ne aflăm în posibilitatea de a accesa fonduri, să depunem proiecte. Fiecare stea reprezintă ceva, au fost mandate mai ușoare, mandate mai grele, dar una cu alta s-au compensat”, a precizat Traian Ciurdaș.

La ultimele alegeri, Traian Ciurdaș a avut cel mai mare număr de voturi

La ultimele alegeri, Traian Ciurdaș a avut cel mai mare număr de voturi, aproximativ 80% din numărul de alegători. În comparație cu primul mandat, când pe vremea aceea alegerile se făceau în două tururi, a intrat în turul doi.

„Nu intram cu șanse în turul doi, deoarece contracandidatului meu de atunci îi lipseau doar câteva voturi cât să ia din prima sesiune. Când intri la bătălie cu cineva care are experiență, cu un mandat în spate, el avea ce să spună față de mine care nu aveam ce să spun prea multe, doar dorința de a face. Lumea cântărește persoana, trecutul sau prezentul, ce a făcut în viață, cum dorește să se implice. Eu am spus direct ce mi-aș dori pentru primul mandat, primele mele obiective, lucruri care nu erau ușoare, dar am început de jos și am tot urcat. Am luat-o de jos, nu am preluat proiecte de la nimeni, m-am străduit așa cu puțin, m-am întins cât am putut, cât a permis și bugetul. Am ajuns să realizăm multe lucrări”, a spus primarul comunei Bârsău.

În primul său mandat Traian Ciurdaș s-a ocupat de drumurile din comună, a pus la punct Câminul Cultural, care, spune el, era în paragină și a reușit să facă din el o capodoperă. Tot el a precizat pentru Gazeta de Nord-Vest că, până la momentul respectiv, drumurile erau praf și pulbere, iar în prima fază a reușit să le pietruiască deoarece nu a avut fonduri. În timp, a reușit să se ocupe și de instituția primăriei, să o reabiliteze.

În următoarele sale mandate, a început să depună proiecte mai ambițioase

În următoarele sale mandate, a început să depună proiecte mai ambițioase, precum drumurile de exploatație agricolă, ulterior a reușit să și asfalteze drumurile, iar în proporție de 85% sunt puse la punct.

Mai apoi, a reabilitat școlile, care la ora actuală arată foarte bine deoarece erau programe guvernamentale, cu fonduri nerambursabile.

„Bârsăul este o comunitate așezată, o comunitate română 100% și 80% PSD-istă, eu mă mândresc cu chestia asta. Tot datorită faptului că am început să depun proiecte, iar în mandatul al șaselea, am reușit să reabilităm sala de sport. Încă o investiție ambițioasă, de dragul de a rămâne ceva în urma mea, în toamna anului trecut, s-a început construcția blocurilor ANL, blocuri de locuințe pentru tineri, ceea ce reprezintă iarăși un avantaj pentru comunitate. În mandatul trecut am realizat o grădiniță prin Banca Mondială, o construcție nouă, foarte frumoasă. Mai avem de făcut unele lucruri, dar le facem treptat și încet avansăm”, a adăugat primarul.

Karina Brodi