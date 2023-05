După doi ani Lorenzo Moroni revine pe scena Filarmonicii sătmărene

Cu acele ocazii am scris despre biografia italianului orădean Lorenzo Moroni. Despre activitatea cornistului dirijor vă puteți informa în arhiva acestui ziar căutând articolele noastre din 22 martie, respectiv 28 iunie 2021.

Spectacolul de joi seară, ora 19, la care sunt valabile abonamentele cu nr. 38, are tot o tentă de varieteu, mai precis muzică din filme, și poartă denumirea de „Broadway festival”. Pentru cei care au programată o altă activitate joi seara, sau pentru cei nerăbdători, același spectacol muzical poate fi savurat cu o zi înainte, miercuri, la Teatrul Municipal din Carei de la ora 18.

Programul conține arii din musical-uri sau muzică din filme (încă nu m-am lămurit) din cunoscute evenimente de gen, transpuse ulterior pe marile ecrane. Fiind vorba de Broadway cred totuși că este vorba despre arii, dar faptul că mare parte din ele se regăsesc în producțiile cinematografice îmi veți scuza inocența. Așadar „My Fair Lady” (Pygmalion), „Fantoma de la operă”, „Scripcarul de pe acoperiș”, „Poveste din cartierul de vest”, „Chicago” și „Jesus Christ Superstar” sunt musical-urile americane cu care ne vom delecta.

Teatrul Broadway

Broadway pe scurt, se referă la spectacolele de teatru prezentate în 41 de teatre profesioniste cu peste 500 de locuri situate pe Theater District și Lincoln Center de pe Broadway, în Manhattan, New York. Înainte chiar de West End Theatre din Londra, Teatrul de pe Broadway este considerat ca reprezentând cel mai înalt nivel al teatrului comercial pe plan mondial de către toți vorbitorii de limbă engleză.

Theater District este o atracție turistică extrem de populară în New York. Despre audiența și succesul afacerii The Broadway League se poate mențioma că în stagiatura 2016-2017 (care s-a terminat pe 31 mai 2017) numărul spectatorilor care au asistat la spectacole a fost de 13.270.373, iar încasările de 1.449.399.149 dolari.

Majoritatea spectacolelor de pe Broadway sunt musicaluri. Istoricul Martin Shefter argumentează “Musicalurile de pe Broadway, culminând cu producțiile lui Richard Rodgers și Oscar Hammerstein, au devenit forme de cultură populară americană extrem de influente”, ajutând New York-ul să devină capitala culturală a națiunii. Actorii și dansatorii înșiși, ca și Marc Engelhard, au primit sprijin din partea industriei teatrale de pe Broadway în diverse moduri. Acest lucru a contribuit adesea la dezvoltarea carierei lor.

My Fair Lady

Fantoma de la operă

Creat în 1925 cu denumirea originală „The Phantom of the Opera” este un film de groază mut alb-negru american, regizat de Rupert Julian. Este o adaptare a romanului cu același nume scris de Gaston Leroux și apărut în 1910. În rolul fantomei care trăiește în catacombele clădirii operei din Paris interpretează actorul Lon Chaney.

Scripcarul de pe acoperiș

În engleză „Fiddler on the Roof” este un film musical comedie-dramă din anul 1971, producție a studiourilor MGM, al cărui producător și regizor este Norman Jewison. Filmul este inspirat din musicalul lui Jerry Bock jucat prima dată pe Broadway în 1964.

Filmul a fost difuzat și în România la TV cu titlul „Scripcarul de pe acoperiș” în anul 2016.

Filmul îl are în centru pe Tevye, un sărac lăptar evreu care trăiește în Anatevka. Acesta se confruntă cu provocarea de a-și căsători cele cinci fiice în mijlocul tensiunii tot mai mari din satul său.

Poveste din cartierul de vest

În original în engleză producția West Side Story este o adaptare muzicală a temei din tragedia Romeo și Julieta de William Shakespeare, transpusă în zilele noastre de Leonard Bernstein, sub formă de muzical, pe un libret de Arthur Laurents și cu versuri create de Stephen Sondheim. În locul familiilor învrăjbite, Montague și Capulet, acum se înfruntă două grupuri etnice dintr-un cartier mărginaș al New York-ului.

Acțiunea se desfășoară pe fondul unei lupte teribile dintre două bande rivale, una de americani și cealaltă de portoricani, care-și dispută supremația în cartier. Tema centrală o reprezintă dragostea interzisă între Tony, liderul americanilor din banda „The Jets” (Avioanele), și frumoasa Maria, portoricana de la „The Sharks” (Rechinii). După tensiuni și lupte, Maria îl găsește mort pe iubitul ei și decide să se sinucidă, precum în drama lui Shakespeare. Cu toate acestea, totul se termină cu o împăcare generată de protestul energic al Mariei împotriva dușmăniilor și luptelor.

La 23 martie 1956 Leonard Bernstein a primit copyright pentru drama „West Side Story”, iar premiera a avut loc în august 1957, la Washington DC, și a ținut afișul timp de doi ani, cu 772 de spectacole, după care trupa a efectuat un turneu național.

În 1960, Leonard Bernstein a extras o suită orchestrală de dansuri simfonice care urmează episoadele principale ale dramei.

În 1961, pe baza acestui muzical a fost turnat filmul ”Poveste din cartierul de vest”

Chicago

Este un film muzical din 2002, adaptat de la muzicalul satiric cu același nume, explorând tema celebrității, scandalului și a corupției din Jazz-ul din orașul Chicago.

Regizat și având coregrafia realizată de Rob Marshall și adaptat de scenaristul Bill Condon, „Chicago” a câștigat șase premii Oscar în 2003, inclusiv premiul pentru cel mai bun film. Filmul a fost primul muzical care a câștigat premiul pentru cel mai bun film de la „Oliver!” din 1969.

Acțiunea din „Chicago” se centrează în jurul lui Roxie Hart și Velma Kelly, două criminale pasionale care se aflau în închisoare așteptându-și procesele pentru crimă în orașul Chicago din anii 1920. Velma, actriță de vodevil, și Roxie, o soție casnică cu aspirații de a avea aceeași profesie, luptă pentru a câștiga faimă care să le ajute să iasă din închisoare.

Jesus Christ Superstar

Este o operă rock din 1970 realizată de Andrew Lloyd Webber și Tim Rice. Albumul constă într-o dramatizare muzicală a ultimei săptămâni din viața lui Isus Hristos de la intrarea Sa în Ierusalim până la Crucificare. Inițial, albumul a fost cenzurat de către BBC.

Subiectul albumului are la bază Evangheliile sinoptice dar și cartea lui Fulton J. Sheen, „The Life of Christ” (Viața lui Hristos), care compară toate cele patru Evanghelii. Cu toate acestea în centru se află relațiile dintre personajele principale, în special Isus, Iuda și Maria Magdalena.

Albumul a ajuns până pe locul 1 în clasamentul Billboard în 1971. Mie personal îmi stârnește niște amintiri superbe din adolescență. Prin 1973 mă aflam la verii mei din Petroșani, gemenii Titi și Gabi (Dumnezeu să-i țină aproape!), cu un an mai mici ca mine, care fiind pasionați de muzica progresivă (Phoenix, Progresiv TM, Lokomotiv GT și Omega de prin zonă sau Pink Floyd, Jethro Tall, Emerson Lake and Palmer și Yes de aiurea) au procurat, ilegal bineînțeles, albumul Jesus Christ Superstar. Așa impresionat am fost în cele două săptămâni de audiție încât și astăzi mai fredonez crâmpeie din diferite părți ale albumului.

Jesus Christ! Who are you? What have you sacrificed?

Opriți războiul!