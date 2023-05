PROZĂ. Cerșetorul

- Advertisement -

Hotărât să plec cu mașina la spălat după un traseu neașteptat plin de gropi în asfalt la margine de județ, îi propun prietenului meu să mă însoțească pentru a-și umple timpul cu un divertisment. Nu departe în parcarea unui mall era o spălătorie de mașini cu autoservire și trebuia să te descurci ca un începător dacă foloseai rar această obligație. Trag Loganul pe rampa de spălare și încep lectura instrucțiunilor. Trebuie cumpărate jetoane atâtea câte crezi de trebuință. Alegi furtunul de care ai nevoie prima dată, introduci jetonul la culoarea recomandată. Apeși butonul și începi operațiunea. Citit și pornit la acțiune. Jetul acoperă autoturismul. Acopăr mașina cu spumă. Consider că e înțelept să las spuma să își facă efectul. Un tânăr se învârtea responsabil prin apropiere sfătuindu-mă cu practica spălării mașinii. Îl ascult recunoscător de sprijin. Erau într-adevăr lucruri pe care nu le practicam de obicei.Îi mulțumesc, fără să-l întreb alte informații. Tânărul la timpul minus treizeci ani observă că eu îl consider un angajat al locului. Eu sunt cerșetor, se destăinuie el oarecum răsfățat de starea lui. Nu sunt angajat aici. Sigur fac un joc de puțin uimit, compătimitor chiar și înțelegător cum un tânăr la prezența sa să fie cerșetor. – Păi dacă ești cerșetor te las pe tine să speli mașina mai departe și o să te răsplătesc pentru munca făcută. Tânărul acceptă și se apucă de treabă într-adevăr îndemânatic. – Văd că ești priceput – îl apreciez eu, asistându-l pe lângă mașină, de ce nu te angajezi? – E mai bine așa, patronii nu plătesc bine. – Și nu ai fost cumva și pe afară, cum ziceți voi tinerii? – Da, am fost în Germania, am lucrat la o fabrică de plăci din aluminiu, nu era greu dar nu mi-a plăcut și am hotărât să vin din nou acasă. Tot mai bine e acasă. – Ești de aici din oraș? – Da. – Și ești singur singurel de ai ales cerșitul? – Acum da, dar am avut soție, dar a divorțat de mine. – Cum a divorțat de tine, de un așa tânăr frumos și voinic – îl preamăresc eu, ce nu i-a plăcut la tine? – Nu știu, nu a mai vrut să stăm împreună. – Avem și un copil de șase ani. Am dreptul săptămânal să îmi vizitez copilul și să țin legătura cu el, maică-sa nu se opune și dacă sunt cerșetor. Mai avea o fază de operat la spălarea mașinii. Se apucă să definitiveze munca. La sfârșit îl întreb cât face munca prestată? Pentru dumneavoastră nimic – îmi surâse tânărul, încântat de apropierea și înțelegerea cu el. –Nu , nu se poate, munca e muncă, plata e plată, uite aici banii, îi întind o sumă meritorie și un plus pentru o ciocolată la copil.Mă gândesc cum o fi fost tratat de alții din moment ce era atât de recunoscător de comunicarea cu mine, încât a dorit să mă servească fără plată. – Așa de curiozitate, câți bani aduni din cerșit într-o zi? – Dumneavoastră vă spun sincer, dar numai dumneavoastră, dacă alții m-ar fi întrebat nu spuneam, la vreo șapte sute de lei. Prietenul meu care asistase la tot demersul rămâne uimit. – Frumos, la ce să te angajezi și urez de acum prietenului meu tânăr cerșetor sănătate familiei și bună orientare în viață cu sfatul primit și eu uneori de la bunii mei prieteni – Ai grijă de tine!

Ioan Andreica