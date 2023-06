„În starea de spirit pentru dragoste” sau „O iubire imposibilă”

- Advertisement -

Cine nu s-a emoționat atunci când a vizionat filmul „În the mood for love”? Indiferent că l-ați urmărit sub traducerea „În starea de spirit pentru dragoste” sau sub forma mai des întâlnitului „O iubire imposibilă” capodopera asiatică, aflată la limita imoralului și a situațiilor compromițătoare, apărută pe ecrane în 2000 (în România în 2001) a fost declarat în scurt timp cel mai bun film asiatic din toate timpurile. Mai târziu, prin 2016, a fost declarat chiar că ar fi al doilea cel mai bun film din secolul XXI.

Dacă am încerca să ne dăm seama de ce violonistul Alexandru Tomescu și pianista Adela Liculescu au ales acest titlu pentru Turneul Stradivarius” (ediția a XVI-a) de tip „Recital cameral” din acest an, am putea specula diferite variante. Cea mai convenabilă ar fi că, precum în film, fiecare își înșeala iubita (vioara Stradivarius), respectiv iubitul (pianul) și se infiripă o poveste de dragoste între cei doi artiști… și odorul lor cel mai de preț: muzica.

Anul acesta Turneul Stradivarius a început pe 20 iunie și se va încheia pe 9 iulie. În total vor fi 17 spectacole memorabile. În anii trecuți turneul a atins locuri spectaculoase printre care și Crucea Caraiman. De fapt una din fotografiile din acest articol este chiar de acolo.

Dacă mai aveți abonamentul cu nr. 43 e timpul să-l folosiți mierucri seară, de la ora 19, la Filarmonica de Stat. Cei doi de-a pururea îndrăgostiți de portative și muzică de cea mai bună calitate, vă vor înfrumuseța viața cu compoziții din perioada romantismului târziu exprimate prin lucrări de Jules Massenet cu „Meditație” din Opera „Thais”, Fritz Kreisler – „Liebesleid”, Fritz Kreisler – „Liebesfreud”, Edward Elgar – „Salut d’amour”, Camille Saint-Saëns – „Introducere și Rondo Capriccioso” sau Cesar Franck – „Sonata în La Major” iar dacă îi veți rechema pe scenă au pregătit și câteva surprize (asta am aflat-o pe surse).