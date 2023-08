„Dulce ca mierea e glonțul patriei”

- Advertisement -

Nu pot să-l uit. N-am cum să-l uit. Eram soldat TR la UM 01300 în Baia Mare când mi-a picat romanul în mână (1976-77). Normal era retras de pe piață încă din 1974, dar prin cotloanele bibliotecii din unitatea militară am văzut acest titlu și m-a atras ca un magnet. Am citit în acele pagini propriile-mi trăiri. Am retrăit propriile-mi pagini din viață. Cele curente, de zi cu zi. M-au făcut să înțeleg diferența dintre ordin și indicație. Diferența dintre judecată și tradiție militară. Diferența dintre a putea și a face. M-au făcut să înțeleg asemănările dintre ordin, indicație, judecată, tradiție militară, a putea și a face. Am înțeles că prin 2010 a fost reeditat. Merită să-l citiți. Precis veți înțelege altceva decât am înțeles eu la 20 de ani.

Am căutat înfrigurat în aceeași bibliotecă alte scrieri de același autor și am dat peste o adevărată capodoperă. „Prins” de Petru Popescu este romanul care mi-a marcat în mod cert drumul în viață. Să nu înțelegeți că l-am luat ca exemplu sau că m-am regăsit în el. Nu! A fost romanul care m-a învățat să mă dedublez. Să mă înțeleg din exterior. Nu neaparat să mă corijez, ci doar o introspecție continuă ce m-a purtat de atunci pe valurile vieții. M-am împăcat cu mine însumi cum s-ar spune.

De ce mi-am adus aminte de „Dulce ca mierea…”? Păi, e simplu! Uitați-vă în jurul vostru. Câte gloanțe dulci ca mierea nu încasăm zilnic? De la pungile cu FSN-aua din mileniu trecut și până la ajutoarele sociale de azi; de la certificatele de revoluționar (nu m-am obosit să scriu inițialele cu majuscule) și până la pensiile speciale de azi; de la respectul de sine de demult și până la ranchiuna scârboasă de azi; de la trebuința de cultură de atunci și până la analfabetismul funcțional de azi; de la sănătatea controlată de ieri și până la haosul virotic uman și animal de azi; de la relațiile interumane de alaltăieri și până la dușmăniile impuse de mâine… Toate sunt gloanțe. Toate sunt obuze care se îndreaptă spre bietul om simplu.

Ce fac cei ce ar trebui să ne apere? Politică. Fac politică. Parlamentul și Guvernul fac politică. Doar Instituția Prezidențială nu face politică. Ea nu face nimic. În ultimii doi ani și încă un an de acum încolo Instituția Prezidențială nu face și nu va face nimic. O dulce letargie a cuprins Palatul Cotroceni. Mă și întreb dacă nu cumva două mandate sunt prea mult pentru un președinte de stat. M-am înfuriat atunci când un prieten mi-a arătat o fotografie în care Herr Johannis primea onorul militar de Ziua Marinei ținându-și nevasta de mână. Am crezut că-i făcătură și m-am uitat peste reluări în arhivă. M-am crucit! Ce comandant este ăla care dă onorul în aceste condiții? Ce armată avem? În România Prima Doamnă nu există oficial. Ea nu este decât o nevastă sau un posibil soț.

Să nu mai căutăm gloanțe rătăcite! Opriți războiul!