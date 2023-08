Festivalul ContemporArt la Satu Mare

- Advertisement -

În această săptămână la Satu Mare se desfășoară un adevărat regal de muzică de cameră. Programul este susținut de un septet intercontinental format din sătmăreanca Alexa Stier (pian), americanul Derek Hartman (pian), americanca Ariel Horowitz (vioară), americanca Bethany Hargreaves (violă), portugheza Mafalda Santos (violoncel), japoneza Yukiko Nakamura (percuție) și texanul Makana Medeiros.

Cei șapte vor concerta joi de la ora 19 la Castelul Károlyi din Carei sub titulatura „Suvenir din saloane pariziene” unde vor interpreta cvartete de pian de R. Schumann și G. Fauré; vineri la Filarmonica Dinu Lipatti din Satu Mare, tot de la ora 19 sub titulatura „De la Bartok până la jazz” unde vor susține un recital de pian și percuție de B. Bartók, T. Meadowcroft și N. Kapustin; sâmbătă, ora 19, la Conacul Berenczei Kováts din Nisipeni unde sub titulatura „Muzică în aer liber” vor interpreta piese de E. Dohnányi, M. Cooper, R. Honstein, J. Druckman și C. Shaw; duminică, ora 19, la Muzeul de Artă din Satu Mare vor avea concertul de închidere sub titulatura „Caleidoscop” unde vor susține bucăți din R. Schumann, G. Fauré și C. Debussy.

