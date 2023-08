Jazz, rock și clasic în curtea Muzeului de Artă

- Advertisement -

Despre Emoke, directorul Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare, s-a scris nu numai la noi în ziar ci prin toate revistele de nișă (reviste axate pe muzică de calitate). Alina în schimb, în afara euforiei pe care o degajă instrumentul ei atunci când îl atinge cu coardele, ne-a obișnuit și cu articole de calitate, unele dintre ele găsindu-și locul și în paginile cotidianului nostru. Ceilalți doi componenți ai cvartetului, David și Dan, au la rândul lor o bogată activitate concertistică atât la nivelul „Orchestrei simfonice” a filarmonicii sătmărene cât și integrați în diferite grupuri muzicale (inclusiv FOURever) cu care în adevărate turnee de promovare a muzicii intelectuale au străbătut cărările județului, plaiurile patriei și meridianele întregii lumi.

Deoarece cele trei instrumente prezente astăzi în curtea „Muzeului de artă” sătmărean au fost pe larg descrise, chiar în acest an în Gazeta de Nord Vest și pe site-ul www.gazetanord-vest.ro, nu le vom mai parcurge calitățile. În numărul din 27 februarie am descris pe larg valențele violei, în 13 martie a fost rândul violoncelului să fie devoalat, iar pe 16 mai , vioara, cel mai des răspândit instrument muzical de concert, a fost și ea sub lupa noastră. Așa că pentru astăzi, inspirat de wikipedia, am să vă spun câteva cuvinte despre cvartete.

Până atunci să mai scoatem o dată în evidență abnegația cu care membrii „Orchestrei simfonice a Filarmonicii Dinu Lipatti din Satu Mare” folosesc fiecare prilej pentru a aduce în atenția melomanilor (nu numai a lor) acuratețea trăirilor interioare, frumusețea emoțională a unei muzici de înaltă calitate și adaptarea intelectului la suflet. De data asta s-a folosit ca prilej „Zilele Partium” dar nu putem uita evenimente similare sau de mai mare amploare precum cele dedicate „Zilei Naționale a României”, „Zilei copilului” sau „Zilele Sătmarului”, ca să dau numai câteva exemple.

Cvartetul

Cvartetul este un ansamblu instrumental sau vocal compus din patru soliști, care interpretează o compoziție muzicală destinată unei asemenea formații, compoziție care la rândul său poartă de asemenea numele de cvartet. În limbile de largă circulație cvartetul poartă numele de quatuor în franceză, quartett în germană, quartet în engleză, quartetto în italiană și cuarteto în spaniolă.

În muzica clasică, cvartetele pentru instrumente de coarde reprezintă un important tip de muzică de cameră. Cvartetele de coarde se compun din două viori, vioară I (Emoke în cazul nostru) și vioară II (Alina la FOURever), o violă (David) și un violoncel (Dan), ce interpretează o compoziție scrisă în forma de sonată. Alegerea și numărul instrumentelor derivă din registrele vocii umane: respectiv soprano, alto, tenor și bas. Într-un cvartet de coarde, două viori joacă rolul de soprano și alto vocal, viola pe cel de tenor și violoncelul joacă rolul de bas.

Unul dintre compozitorii timpurii pentru cvartetele de coarde, Luigi Boccherini, a scris peste 100 de lucrări în acest gen. Alți compozitori importanti pentru cvartete de coarde sunt: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart și Ludwig van Beethoven. Termenul de “cvartet” este de asemenea utilizat și se referă la compoziția muzicală scrisă pentru un asemenea grup. În cvartetele de coarde, fiecare muzician are un rol distinct.

Un alt tip de cvartet muzical îl reprezintă cvartetul cu pian, ce constă în vioară, violă, violoncel și pian. În secolul al XX-lea, în muzica de jazz a apărut un nou tip de cvartet și anume “cvartetul saxofon”.

De fapt orice combinație de patru instrumente cu coarde poate fi numită “cvartet de coarde”. Cu toate acestea în practică termenul se referă la un grup format din doua viori, o violă și un violoncel. Vioara I cântă linia melodică în registrul de note înalte, iar vioara a II- a cântă în armonie notele joase. Acest standard pentru cvartetul de coarde este considerat ca fiind cel mai important în muzica de cameră, motiv pentru care au fost scrise lucrări de majoritatea marilor compozitori de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și de cei care au urmat. Compoziția pentru un cvartet de coarde este formată de obicei din patru părți (mișcări), având la un nivel mai larg o structura asemănătoare cu cea a unei sonate.

Pot fi întâlnite mai multe alte grupuri camerale care au derivate din cvartetul de coarde, cum ar fi:

cvintetul de pian, alcătuit dintr-un cvartet de coarde și un pian;

cvintetul de coarde, reprezentat de un cvartet de coarde și un alt instrument suplimentar (violă, violoncel sau dublu bas);

trio de coarde alcatuit din o singura vioară, o violă și un violoncel;

un cvartet de pian sau saxofon care reprezintă în fapt un cvartet de coarde în care una dintre viori este înlocuită de un pian sau de un saxofon.

Opriți războiul!