Rockul prin prisma muzicienilor erudiți

În sală, pe baza biletului pentru care s-a achitat fix 42 de lei indiferent ce loc ocupi, se vor afla atât pasionați ai muzicii simfonice cât și pasionați de rock-ul mai vechi sau mai nou sub toate formele sale. Nu puțini vor fi cei care vor veni pentru unul din aspectele muzicale (muzică simfonică sau rock) și vor pleca îndrăgostiți de ambele. Nici nu poate fi gândit altfel dacă luăm în considerare că instrumentele vor dezvolta o muzică înțeleasă de minți care adunate la un loc au sute de ani de Conservator. Nici nu concepem să avem parte de rabat de la calitate dacă citim numele formațiilor ale căror partituri au ajuns pe mâna acestora. Queen, The Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, Metallica sunt nume celebre pe care cu siguranță nu le poți asculta rămânând indiferent.

Vibrația din corpul instrumentelor cu siguranță va pătrunde în sufletele și trupurile celor prezenți, formând un corp comun numit „Concert rock simfonic”. Soliștii invitați la acest regal sunt mai vechile noastre cunoștințe, Alex Cioată, a cărui chitară electrică a rezonat și la Carei și Tășnad și pianista Laszlo Cristina al cărei talent l-ați aplaudat la prezența Analiei Selis pe scena sătmăreană (12 septembrie 2022).

Pentru că am promis la precedenta ei prezență la Satu Mare vă voi spune câteva cuvinte despre Cristina László. Este absolventă a Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, unde a studiat pianul cu Daniel Goiți, Adriana Neculai și muzica de cameră cu Cârlejan Márta. A susținut concerte alături de filarmonicile din Târgu Mureș, Sibiu, Satu-Mare și a colaborat cu muzicieni precum Petre Sbârcea, Emil Simon, Robert Houlihan (Irlanda), Simina Croitoru, Kozma Péter, Lokodi Károly, Joachim Eijlander (Olanda), Mihail Agafiță. În prezent este profesor la Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș, profesor de pian la Liceul Vocațional de Artă Târgu Mureș și pianist-colaborator al orchestrei Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș.

Rock – sursa wikipedia și adnotări personale



Muzica rock este un gen muzical specific celei de-a doua jumătăți a secolului XX și în secolul XXI. Instrumentele muzicale de bază pentru rock sunt chitarele electrice (varianta standard cu șase corzi și chitara bas) și bateria, însă în multe subgenuri se întâlnesc și claviaturi (pian, orgă electronică, sintetizator) sau alte instrumente. Pe cât m-am priceput am încercat să acopăr și cu evantaiul de interpreți și formații românești ai genului.

Muzica rock își are rădăcinile în rock and roll-ul anilor ’50. A apărut prima oară prin combinarea muzicii country cu blues. Ulterior s-au adăugat și elemente de rhythm and blues. De la început au apărut subgenuri, însă începând cu anii ’70 aceste subgenuri s-au înmulțit și mai ales s-au diferențiat foarte mult. Astfel au apărut genurile punk, heavy metal, alternative rock și altele, care la rândul lor au dat naștere unor subgenuri.

Primii artiști care au abordat stilul rock and roll (sau rock ‘n’ roll) au fost afro-americani (Chuck Berry, Bo Diddley, Little Richard, Fats Domino). Imediat a apărut și un val de albi, care au fost acuzați că au “furat” un stil muzical al negrilor și l-au făcut “alb” (Bill Haley, Buddy Holly, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash). Spre sfârșitul anilor ’50, la concerte publicul a devenit mixt. Rock-ul reprezintă un stil de viață.

Cântecele unor artiști precum Elvis Presley au ajuns peste Ocean, unde, în Marea Britanie, un nou curent a luat naștere: rock-ul britanic (british rock). Inspirat de rock and roll-ul american, rock-ul britanic avea să revoluționeze muzica, prin formații ca The Beatles, The Who, The Yardbirds, The Animals, The Kinks, The Rolling Stones sau Queen. În România liceele, în special cele de artă, erau avide de ceva nou și rock-ul de peste ocean s-a pliat perfect peste nevoile lor emoționale. Asfel au apărut formații precum Uranus, Pioneers, Phoenix (varianta arhaică), Cometele sau Entuziaștii.

În S.U.A. apare un curent care va îmbina muzica rock cu cea folk. Produsul rezultat, numit folk rock, este reprezentat de Bob Dylan, The Byrds, Neil Young, Simon & Garfunkel, The Mamas & the Papas, Joni Mitchell, The Band ș.a.

Următorul curent important din istoria muzicii rock este genul rock psihedelic, ca reacție față de criza spirituală a societăților consumiste occidentale (Europa, S.U.A.). Se caută o expresie mai cuprinzătoare atât ca formă, cât și ca mesaj, în același timp viabilă la contactul cu publicul larg. Se împrumută mult din alte genuri muzicale, instrumentația este mult mai bogată și cuprinde efecte sonore nemaiauzite; o zonă de influență preferată de mulți este Orientul, sub forma muzicii arabe, indiene sau, cu mult mai rar, a culturilor din Orientul Îndepărtat (China, Japonia, Indonezia). Ca reprezentanți ar fi de amintit The Doors, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, The Velvet Underground, parțial The Beach Boys (S.U.A.), Pink Floyd, The Rolling Stones, The Who, dar și deja cunoscuții The Beatles, aflați într-o a doua etapă de creație, desfășurată după jumătatea anilor șaizeci (formațiile citate provin din peisajul britanic). Tot din Marea Britanie, trebuie amintită comparativ formația The Kinks, care a „sfidat” curentul psihedelic și a prefigurat alte zone ale muzicii rock din anii șaptezeci.Formațiile românești care au îmbrățișat acest stil au fost Phoenix (varianta Nicu Covaci), Sfinx și Semnal M în special, dar și interpreți precum Mircea Florian sau Dida Drăgan

Influența muzicii rock cunoaște un moment semnificativ în anul vara lui 1969, când 500.000 de oameni iau parte la Festivalul de la Woodstock. La începutul anilor ’70, muzica rock psihedelic își schimbă treptat orientarea, fiind construită în jurul unui public tot mai specializat, dezvoltând un limbaj rafinat, depărtându-se de „populismul” și iraționalitatea muzicii psihedelice (adeseori alimentată de experiențele psihedelice, de unde și numele, provocate de consumul de droguri). Se elaborează o muzică, intitulată rock progresiv, ce face adeseori apel la mijloacele muzicii culte (înțeleasă de muzicienii rock în chipuri mai mult sau mai puțin oportune, ceea ce aduce la o atitudine rezervată din partea mediului muzical academic). Este epoca unei mari diversificări stilistice, a momentelor instrumentale solistice extinse (aducând cu desfășurările de acest fel din lumea muzicii de jazz). Se cuvin amintiți ca promotori ai acestui stil: Genesis, Yes, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, Van der Graaf Generator, Renaissance (Marea Britanie), Amon Düül II, Can (Germania), Captain Beefheart, Frank Zappa și The Mothers of Invention, Kansas (S.U.A.), Rush (Canada) (Franta) și mulți alții. La noi se dezvoltă formații precum Phoenix, Sfinx, Progresiv TM, Catena (grup feminin dispărut prematur), Mondial…

Curentul se schimbă drastic din punct de vedere formal în a doua jumătate a anilor șaptezeci și va deschide drumul altor genuri muzicale, fie mai atractive pentru public (este cazul formațiilor britanice Yes și Genesis, care se îndreaptă către un sunet pop după anul 1982), fie reformulate la periferia contextului rock (jazz-rock, rock experimental ș.a.). La noi apar Semnal M, Compact, Celelalte cuvinte…

La mijlocul anilor ’60, tot în Marea Britanie, apare hard rock-ul, din care se va desprinde mai târziu heavy metal-ul. Acesta s-a separat mai târziu de restul rock-ului, devenind o cultură individuală. Sunt de amintit Led Zeppelin, Black Sabbath, Alice Cooper, Deep Purple, Van Halen, Iron Maiden, Judas Priest, AC/DC, Whitesnake, Scorpions. În anii ’80 se vor dezvolta multe subgenuri, cum ar fi glam metal, power metal, speed metal, doom metal, gothic metal, symphonic metal, death metal, thrash metal, black metal. Câteva nume românești: Iris, Mental District, Blind spirits, Magic, PhenomenOn, Vikthor Brock, Doom sau deplânsa Goodby to Gravity

Punk rock-ul apare la finele anilor șaptezeci, ca un curent împotriva comercializării genului rock, dar și ca replică față de muzica elaborată, adesea ermetică pentru publicul larg, a subgenului progresiv. Cele mai importante nume din primul val de punk sunt Sex Pistols, Ramones, The Clash și Patti Smith. În Marea Britanie, muzica punk a devenit instrument de propagandă anarhistă; chiar și astăzi, genul este asociat cu anarhismul.

Următorul val important din rock se numește new wave, care vine ca o variantă mai elaborată a muzicii punk. Este reprezentat de formații ca The Police, The Pretenders, Duran Duran sau Depeche Mode.

În anii ’80 apare termenul de “alternative rock” pentru a eticheta formațiile care nu se încadrează în nici unul dintre genurile cunoscute de rock. Acest gen se va dezvolta mult în următoarele două decenii, când va da muzicii multe subgenuri, cum ar fi britpop, gothic rock, grunge, indie rock ș.a. Începând cu anii ’90, diversele genuri de rock existente au fost combinate cu alte genuri muzicale, făcându-și astfel apariția multe forme hibride