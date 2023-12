Concert simfonic „Ad libitum voices”

- Advertisement -

Așadar joi (pe baza abonamentului cu nr. 17 sau cu bilet) și vineri (numai cu bilet, 42 lei), dacă vă grăbiți, poate mai găsiți vreun loc la evenimentul „Vino acasă de Crăciun”, eveniment în care Kovács Emőke, managerul Filarmonicii Dinu Lipatti, își pune mari speranțe că va fi cu casa închisă.

Toți cei patru componenți ai grupului care se doresc a fi vocile năzuințelor dumneavoastră au terminat Academia de Muzică Gheorge Dima din Cluj și sunt membrii colaboratori ai Operei Naționale Române din Cluj. În afara Clujului s-au bucurat să le fie gazde toate marile centre universitare cu pregătire în sfera muzicii, adică București, Brașov, Timișoara, Sibiu, Iași, Oradea dar nu numai ele. Printre celelalte se numără și Satu Mare care, chiar dacă nu are o instituție universitară în domeniul muzicii clasice, are o filarmonică a cărei aură a impresionat lumea muzicală din Europa și a atins coarde sensibile de pe întreaga planetă.

Ca momente importante din activitatea grupului putem aminti: participarea la X Factor România 2017, unde a ajuns până în marea finală a concursului; deschiderea semifinalei Eurovision România 2018 de la Salina Turda; concertele cu sala plină organizate la Casa de Cultură a Studenților din Cluj.

Așa cum v-am promis astăzi îi lăsăm pe ceilalți doi componenți ai grupului, Sergiu și Cristi, să-și povestească pățaniile pubertății și ale tinereții.

Sergiu Coltan



Muzica este elementul central al vieții mele, ea a fost cea care m-a ghidat mereu. De primul meu contact cu muzica și de fapt cu „cântatul” se leagă două amintiri frumoase din copilărie.

Prima este legata de mama, Doina, un nume parcă predestinat muzicii. Ea este cea care mi-a deschis calea spre muzică, cântându-mi de când eram mic. Țin minte cum ascultam cântece și povestioare pe care mi le-a imprimat pe casete audio. Le ascultam la nesfârșit. Tatăl meu, Dumitru, era preot și făcea slujbe zilnic la biserică. De multe ori se întâmpla să nu aibă cântăreț. Eu, văzându-l în ipostaza de a cânta singur toată slujba, am decis să-l ajut. Astfel, timid mai întâi, am început să cânt cu el. Tata m-a încurajat și, după o vreme, am ajuns să știu și să cânt tot ce era de cântat la slujbă.

Așadar am crescut cu și prin muzică. Încurajat de părinți, am pășit și mai departe pe calea asta în gimnaziu, studiind chitara și pianul. Chitara este un instrument de care sunt strâns legat, ajungând să o „mânuiesc” și în cadrul unui band, în perioada liceului. Talentul și înclinațiile spre muzica vocală s-au confirmat și în liceu: am fost elev al Seminarului Teologic Ortodox Baia Mare și membru al corului „Angelli”. A fost, așadar, absolut firesc pentru mine să urmez cursurile de canto clasic ale Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Aici am aprofundat studiul vocal, reușind mai apoi să am numeroase apariții pe scena Operei din Cluj, a Filarmonicii din Cluj precum și pe alte scene din țară.

Ad Libitum Voices reprezintă pentru mine îmbinarea tuturor experiențelor legate de muzică din viața mea. Reprezintă dragostea mea pentru muzică și totodată unirea a patru membri pasionați și îndrăgostiți de muzică, în scopul creării a ceva frumos și îmbucurător pentru inimile și sufletele oamenilor. Un proiect care a început mic, dar în care am crezut, am depus energie, timp și multă muncă. Am avut și avem multe reușite dar și piedici și probleme. Însă acum, când proiectul acesta de suflet a ajuns să fie cunoscut național, el reprezintă cu atât mai mult identitatea noastră, a fiecărui membru în parte și a tuturor împreună.