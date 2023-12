Interviu artă-cultură – Carol C. Koka

Carol C. Koka s-a născut în anul 1949, în Satu Mare. Este absovent al Liceului „Mihai Eminescu” şi al Facultăţii de Istorie-Filosofie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, promoţia1974. În același an, a absolvit și cursurile Seminarului Pedagogic Universitar. După ce decenii la rând s-a dedicat profesiei de dascăl, azi se bucură de liniştea anilor de pensie. Se implică în continuare în activitatea scriitoricească, aşezând pe fila culturii sătmărene articole publicistice în presa locală, dar şi în numeroase reviste istorice şi culturale din judeţ şi din ţară. De asemenea, este autorul unor volume monografice şi de poezie. Personalitatea dumnealui ne duce cu gândul la dascălul de odinioară, pe care localnicii, atunci când îl zăreau în trecere pe uliţele satului, îl salutau cu o adâncă reverenţă, considerându-l stâlpul moral al societăţii, în mâinile căruia îşi încredinţau copiii spre a face oameni din ei. În data de 1 ianuarie îşi serbează ziua de naștere. Îi dorim ani mulți și luminoși, plini de inspirație și condei bun!

Arta scrierii este una extrem de complexă şi generoasă. Când şi cum s-a manifestat dorința de a vă exprima în scris, domnule profesor?

Dorința de a mă exprima în scris s-a manifestat încă din primele clase de școală. În clasa a IV-a am devenit corespondent la radio, la emisiunea pentru pionieri și școlari. Această pasiune şi provocare către exprimarea scrisă, s-a păstrat de-a lungul anilor. O frumoasă amintire mă leagă de imaginea profesorului meu de limba română, Ioan Giurgea, care m-a îndrumat în acest sens.

Ani mulți ați slujit Școala Românească. Azi, întorcându-vă pe firul timpului, care sunt cele mai mari satisfacții ale dascălului Carol C. Koka?

Am fost profesor de istorie timp de 36 de ani. Cele mai mari satisfacții le am acum când constat că foarte mulți foști elevi au realizări remarcabile. Actualul prefect al județului, dr. Radu Roca, actualul viceprimar al municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan, Mircea Govor, președintele filialei județene Satu Mare a PSD, dr. Viorel Câmpean de la Biblioteca judeţeană, mi-au fost elevi, alături de mulți alții.

Articolele dumneavoastră apar în numeroase publicaţii. În paginile căror reviste se regăsesc aceste scrieri?

De-a lungul anilor am colaborat cu mai multe ziare și reviste. Primul material mi-a apărut în ”Cronica Sătmăreană”, în 6 aprilie 1985. Au urmat mai apoi ”Școala sătmăreană”, ”Citadela”, unde am fost membru în colectivul de conducere. Am fondat revista şcolară “Echinocţiu”, unde am fost redactor șef timp de nouă ani. Din anul 2012 mi-a apărut câte un material în fiecare număr al revistei ”Eroii Neamului”. În total am colaborat la zece ziare și reviste. Recent am început colaborarea cu revista ”Afirmarea”.

Sunteți autorul mai multor cărți ce au văzut lumina tiparului, de-a lungul vremii. Când a apărut prima dumneavoastră carte?

Prima carte a apărut în anul 2002, o carte scrisă în colaborare cu soţia mea, Lia Florica Koka, ”Geografia fizică”, Editura Solstițiu. Au urmat apoi: ”Monografia Grup Școlar UNIO”, 2009; ”Satu Mare repere de cronologie istorică”, 2012; ”Cenaclul Afirmarea”, 2014; ”Atentatul de la Sarajevo”, 2014; ”Cenaclul literar Afirmarea”, 2015; ”Antologie Cenaclul Afirmarea”, 2016; ”Primăvara sufletului – poezie, 2016; ”Anecdote, replici spirituale”, 2017; ”Părintele Vasile Lucaciu” în revista Eroii Neamului, volum îngrijit de Voicu Şichet; ”Septentrion, Antologie (2020, 2021); ”Monografia comunei Doba”, 2019.

Sunteţi membru al cenaclurilor literare sătmărene. Care este motivul pentru care o asemenea apartenență este benefică?

Sunt membru al Asociației Scriitorilor din Nord Vest și al cenaclurilor ”Afirmarea” și ”Cronograf”. Apartenența la un cenaclu este de mare folos, este locul unde se citesc creațiile literare, se definitivează forma finală. Întâlnirile cu oameni care au aceleaşi preocupări ca ale tale, sunt benefice în viaţa oricărui condeier. Împărtăşeşti idei, eşti conectat la noutăţile care apar, se deschid oportunităţi de publicare a creaţiilor în reviste sau antologii.

De-a lungul timpului aţi fost răsplătit cu numeroase premii pentru activitatea publicistică. Puteţi să enumeraţi câteva dintre ele?

Din punctul meu de vedere, o recunoaştere în acest sens e binevenită. Este o confirmare a faptului că munca ta nu este zadarnică. Este important ca ea să vină, în primul rând, de la acest nivel. Mulţumesc pe această cale celor care mi-au apreciat şi îmi apreciază activitatea. În acest context aş aminti: Diploma de merit pentru contribuția adusă la creșterea prestigiului Grupului Școlar UNIO; Diplomă de excelență pentru promovarea culturii sătmărene, 2014; Diplomă de onoare, Colegiul Național Mihai Eminescu, 2012; Diplomă de apreciere din partea Instituției Prefectului Satu Mare; Diplomă pentru colaborarea și susținerea acordată Cenaclului Scriitorilor Sătmăreni 2015; Diplomă de excelență Asociația Cultul Eroilor, Satu Mare, 2015; Diplomă de excelență, Festivalul Internațional de Folclor ”Întâlniri Bucovinene” Ediția XXVII, Chișinău, 2016.

Recent ați celebrat alături de distinsa dumneavoastră doamnă, profesoara Lia Florica Koka, 50 de ani de căsătorie. Cum aţi cunoscut-o pe cea care avea să vă devină parteneră de viaţă? Ce împliniri v-au adus acești frumoşi ani de căsnicie?

Am cunoscut-o în clasa IV-a. Am fost colegi în Școala Gimnazială și patru ani la liceu, la Colegiul Național “Mihai Eminescu”. Am urmat apoi facultatea la Cluj Napoca, eu la istorie și ea la geografie. Am fost colegi de catedră la diferite școli unde am predat. De-altfel, doresc să menţionez că şi soţia mea are preocupări publicistice în domeniul ei de activitate. Avem patru copii, două fete și doi băieți. Fetele urmează profesiunea părinților. Atât Lia Gabriela cât şi Elena Ioana au moştenit pasiunea pentru scris, având şi ele, la rândul lor, numeroase publicaţii şi volume cu creaţii proprii. Băiatul cel mic, Gabriel este pasionat de muzică şi implicat în diferite proiecte de gen în Cluj Napoca. A fost, de altfel, elevul binecunoscutului profesor de muzică Sorin Berindei, ceea ce spune multe despre talentul şi pregătirea lui. Băiatul cel mare, Cristian Antoniu, a ales o meserie mai prozaică, lucrând în domeniul comerţului. Sunt mândru de familia mea!

Legat de activitatea scriitoricească, aveţi vreun proiect în lucru?

De curând a ieşit de sub tipar, volumul “Poezii sentimentale”, pe care aş vrea să-l lansez în preajma zilei mele de naştere. Am creionate şi alte câteva proiecte, pe care, dacă sănătatea îmi va permite, iar timpul va fi generos cu mine, cu siguranţă le voi duce la bun sfârşit.

Un gând cititorilor acestei pagini de cultură, acum la final de an 2023…

Acum, la sfârșitul anului 2023, doresc tuturor cititorilor multă sănătate și un sincer “La Mulți Ani!”. Îi îndemn pe toţi să se îndrepte către lectură, ea este cea care ne oferă noi orizonturi de cunoaştere, noi speranţe, şi are puterea de a scoate la lumină cele mai profunde trăiri ale fiinţei noastre.

Mulţumesc! Până data viitoare, nu uita, drag cititor, să fii creativ şi autentic!

Georgeta Govor