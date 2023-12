Petreceți un Crăciun magic în satul Breb, localitate aflată în lista de preferințe și a regelui Charles al III-lea al Angliei

- Advertisement -

“Frumusețea s-a născut la sat”, spunea o vorbă din bătrâni. Satul Breb din Maramureș este un astfel de loc – locul de rai pentru cei ce caută liniștea. Aici cu adevărat fascinante sunt peisajele de la poalele Munților Gutâi, casele din lemn, satul atât de bine conservat și amplasarea într-un cadru natural superb.

Satul Breb se află în partea Central-Nordică a Maramuresului, la baza munților Gutâi fiind situat la o distanță de 25 km de Sighetul Marmației și 52 km de Baia Mare. Împreuna cu Hoteni și Sat Șugatag, Brebul apartine de comuna Ocna Șugatag, aflată la 7 km departare.

Satul Breb este atestat documentar sub numele actual de Breb din 1715. În 20 Martie 1360 este menționat sub numele de Vallis Olahalis sau Hodpataka care s-ar traduce „satul pârâului cu brebi.” Brebul a fost un animal european înrudit cu castorii din America. Denumirea de breb provine din cuvântul de origine indo-europeană, ”bhebhrus„ a cărui rădăcină înseamnă castaniu-lucios. Din păcate, această specie de castor ( breb ) a fost vânat până aproape de exterminare. Dar a rămas această moștenire în Maramureș. Numele satului Breb, considerat unul dintre cele mai frumoase sate din Maramureș.

Brebul este un ținut bogat în tradiții și obiceiuri vii de sute de ani, un sat vizitat de turiștii străini, cuceriți de felul în care acesta este conservat dar și de frumuseţea cadrului natural în care este amplasat. Satul maramureșan i-a convins pe mulți să renunțe la viața agitată de la oraș pentru un trai liniștit în mijlocul naturii.

Și ce poate să fie mai idilic decât să petreceți un Crăciun în acest loc magic, satul de care regele Charles al III-lea al Angliei s-a îndrăgostit iremediabil motiv pentru care a cumpărat și restaurat câteva case de lemn (nu mai aparţin fundaţiei lui dar sunt, la rândul lor, obiective turistice).

Un Crăciun, în Maramureșul istoric, vă va rămâne în memorie pentru totdeauna. Ospitalitatea e punctul forte al oamenilor de aici. Veți mânca pe săturate și veti hori și juca ca în povești.

Cei care vor să petreacă un Crăciun în spirit moroșenesc, într-o casă tradițională o pot face în Casa Maramureșană Larisa locul unde veți fi primiți ca oaspeți într-un mediu deosebit, unde tradițiile, aerul proaspăt de munte, priveliștea încântătoare și mâncarea tradițională vă vor face să vă simțiți ca acasă. Pensiunea pune la dispoziție 5 camere spațioase, fiecare dotată cu pat matrimonial, balcon, televizor cu cablu și baie privată.

Perioada ofertei este între 22 decembrie – 26 decembrie. Vor fi cinci zile de distracție maximă cu mâncare și băutură la discreție plus ciubăr non stop. Gazdele oferă trei mese pe zi iar cina festivă va cuprinde meniuri variate și va începe undeva la ora 17.00 și se va termina dimineața următoare. Turiștiii vor fi colindați de către colindătorii și ceterașii satului după cum cei care doresc o plimbare cu sania trasă de cai o pot face prin idilicul Breb timp de 90 de minute. Prețul este de 1800 Ron pentru adulți și 900 Ron pentru copiii între 6 și 10 ani iar pentru copiii între 0 și 6 ani, gratis.

Incluse in preț:

Cazare

Pensiune completă (3 mese pe zi)

Băuturi alcoolice

Băuturi răcoritoare

Apă minerală

Cafea.

Masă festivă

Pomana porcului

Seară muzicală

Ceterași

Spectacole tradiționale festive

Plimbare cu sania trasā de cai

Îmbrăcarea portului popular

Ciubăr cu apă sărată

Ghid turistic

Alte surprize locale

Transportul până la locație nu este inclus în preț

Preț sejur:

Adulți: 1800 Ron/pers.

Copii (6 – 10 ani) 900 Ron

Copii ( 0 – 6 ani ) gratis

Ptr informații suplimentare:

Debi

Tel: 0758350467