Un american din Brusturoasa și o germancă din Sighetul Marmației

Programul de joi seara, ora 19, al celor doi conține Schumann și Dvořák. Mai exact pe baza abonamentului cu nr. 26 sau a biletului procurat de la casa de bilete din incinta filarmonicii, puteți să vă acomodați pentru început cu uvertura din opera „Manfred” a lui Robert Schumann. Mai apoi va urca pe scenă și Aurelia unde împreună cu dirijorul american și orchestra sătmăreană rămân pe acordurile aceluiaș Robert Schumann interpretând „Concertul pentru pian și orchestră în la minor”.

După ce, în antract, ați făcut un schimb de păreri cu mai vechi sau mai noi cunoștințe, semnalul sonor discret vă invită din nou în sala de concerte pentru a trăi „Simfonia nr. 9 în mi minor – Din lumea nouă” a lui Antonin Dvořák. Bineînțeles că în drumul spre casă, care ar putea fi parfumat și cu un pahar de șampanie, în timp ce fredonați secvențe din spectacolul tocmai încheiat aveți acel sentiment de mulțumire sufletească pe care doar un act cultural vi-l poate da.

Vlad Vizireanu

Descris ca un dirijor cu „gesturi ample, claritate, precizie și pasiune autentică”, Vlad Vizireanu continuă să pună o amprentă impresionantă și dinamică în lumea muzicii ca dirijor și educator internațional. Prezență obișnuită în circuitul competițional, Vizireanu a intrat în atenția internațională când a câștigat Premiul II la Concursul de Dirijor Cadaqués 2013 într-un concert televizat la Sala Auditori, Barcelona. Apoi și-a făcut debutul cu London Symphony Orchestra la Barbican Hall ca finalist în 2016 Donatella Flick Competition. A fost invitat la Concursul Malko 2018 cu Orchestra Simfonică Națională Daneză și, de asemenea, a fost invitat printre 14 dirijori (din 400 de candidați din întreaga lume) să participe la renumitul Concurs de Dirijor Mahler cu Simfonia din Bamberg.

În calitate de câștigător recent al competițiilor de dirijat „Only Stage” și Hans von Bülow în 2021, următoarele debuturi includ Orchestra di Milano La Verdi, Orchestra Academiei Orpheus (Festivalul de muzică din Oregon), Orchestra della Magna Grecia, Opera de Stat din Varna, Orchestra Simfonică din Budapesta MÁV, Filarmonica Brașov și Orchestra da Camera Fiorentina. Alte orchestre pe care le-a dirijat includ Tonhalle-Orchester, Lucerne Festival Strings, New World Symphony și Manhattan School of Music Symphony. De asemenea, a fost dirijor de cover pentru Filarmonica din Los Angeles, Simfonia San Diego, Filarmonica din Napoli și Orchestra Sarasota. Angajamentele recente și viitoare includ Wiener Kammerorchester, Orchestre National de Lille, Radio România Muzical și Orchestre de Cameră, Filarmonica Moldova Iași, Filarmonica de Stat Sibiu, Filarmonica Ploiești și Filarmonica Târgu Mureș. A fost invitat să conducă la Festivalul Gstaad, Festivalul Castleton și Festivalul de muzică Chautauqua. Acum va face cunoștință și cu Orchestra Filarmonicii Dinu Lipatti din Satu Mare și poate ne lasă impresiile sale despre ea.

În toamna anului 2013 a fost invitat să debuteze la renumitul Festival Enescu de la București, unde a susținut un concert alături de membrii Pittsburgh Symphony și Royal Camerata. A dirijat din nou Camerata Regală în ediția din 2015 a Festivalului Enescu alături de solista Rebekka Hartmann. De atunci, a fost reinvitat la edițiile din 2019 și 2021 cu Orchestre National de Lille și Wiener Kammerorchester.

Principalii săi profesori de dirijat au fost David Effron, Arthur Fagen, Timothy Russell și William Reber. Deține diplome în dirijat de la Indiana University Jacobs School of Music (maestru în muzică) și Arizona State University (doctor în arte muzicale) și a studiat muzicologia și interpretarea la pian la Universitatea din California Los Angeles (licență în științe muzicale). În plus, a studiat cu David Zinman la Tonhalle Orchestra Masterclass din 2016, cu Kurt Masur la Manhattan School of Music Conducting Seminar din 2015 și a fost selectat timp de doi ani consecutivi ca unul dintre cei șapte dirijori din întreaga lume pentru a studia cu Bernard Haitink în 2013 și festivalurile de Paște din Lucerna din 2014. Vizireanu a fost unul dintre ultimii studenți ai lui Lorin Maazel la Festivalul de la Castleton din 2014. De asemenea, a primit prestigioasa bursă de dirijor Chautauqua în 2013 la New York, unde l-a asistat pe Timothy Muffitt. Printre ceilalți mentori ai săi s-au numărat Michael Tilson Thomas (2014, New World Symphony Masterclass), Neeme Järvi (2016, Gstaad Music Festival), Franz Welster-Möst (2010, IU Cleveland Orchestra Residency Masterclass) și regretatul James DePriest (2011, ASU).

Un adept înflăcărat al muzicii noi, Vizireanu este fondatorul și directorul executiv al Impulse New Music Festival (INMF), care reunește tineri compozitori și instrumentiști pentru a studia și a interpreta noi compoziții. Pe lângă numeroasele premiere mondiale ale INMF, Vizireanu a prezentat noi compoziții cu Castleton Festival Orchestra, Cadaqués Symphony și Hebrides New Music Ensemble. Câteva lucrări noi pe care le-a înregistrat recent includ Light Show de Max Grafe, Scherzo pentru orchestră de Joshua Groffman și Concerto pentru doi percuționști de Evelyne Davis. El a comandat recent câteva compoziții noi ale renumitului compozitor din Los Angeles, Michael Glenn Williams, și a dirijat premierele mondiale cu Arizona Pro Arte Ensemble și Filarmonica din Sibiu.

Vizireanu și-a făcut debutul operistic în 2013 cu Arizona State University Opera și „Die Fledermaus” (Liliacul). A fost dirijor asistent pentru Lorin Maazel și Timothy Muffitt cu producții din „Les Dialogues des Carmelites” (Dialogul călugărițelor carmelite), „Madam Butterfly” și „Don Giovanni”.

Vizireanu a fost numit recent dirijor invitat principal al Filarmonicii Ploiești. A fost director muzical al Simfoniei Knox Galesburg din Illinois și al Simfoniei North Shore din New York. Anterior a fost dirijor asistent pentru Thousand Oaks Philharmonic și dirijor pentru Harmony Project al New West Symphony , care are ca scop inspirarea copiilor mici să dezvolte o dragoste de muzică pe tot parcursul vieții prin educație și experiențe muzicale interesante. De asemenea, a fost director artistic al Enescu & The Americas, o organizație care promovează schimburile culturale între România și Statele Unite prin muzica celui mai mare compozitor al României, George Enescu.

Opriți războaiele!