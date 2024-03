Irina și Ovidiu străpung barierele frumuseții fizice și artistice

Cei trei, alături de Orchestra Filarmonicii Dinu Lipatti, ne vor purta pe acorduri compuse de Andrei Tudor, Emmerich Kálmán , E. Lara (din păcate nu știu la cine se referă, probabil Lara Fabian), R. Carlos (la fel de ambiguu, probabil Roberto Carlos Braga), Walter Affanasief, Jay Lerner (textier) & Frederick Loewe (compozitor), Ernesto De Curtis (probabil), Vladimir Cosma, Eugen Doga, Vasile Veselovsky, Andrew Lloyd Webber, Leroy Anderson, Peppino di Capri, Adele Laurie Blue Adkins, Frédéric Chopin, Lucio Dalla și Tomaso Albinoni.

Ovidiu Lazăr



Ajunsă la 30 de ani, vocea teribilă a orădeanului Ovidiu Lazăr, impresionează de fiecare dată cu alte nuanțe auditoriul. Pentru a-l eticheta într-un anumit fel întâmpin mari dificultăți așa că îl lăsăm pe el să se autocaracterizeze, cele de mai jos fiind cuvintele sale extrase din propriul site:

„Eu sunt Ovidiu, sau cum îmi mai spun prietenii și cei apropiați, Ovi. M-am născut într-o familie care iubește muzica, de la tatăl meu care a cântat într-o trupă, până la bunicii care cântau în corul bisericii. Mi-am descoperit pasiunea pentru muzică încă de mic copil, atunci când, la petrecerile în familie, tatăl meu aducea chitara și cântam împreuna cu el.

Am început să iau cursuri de canto de la varsta de 8 ani și încă de atunci am știut că locul meu este pe scenă. Premiile și trofeele la cele mai importante festivaluri de muzică din țară și din străinătate m-au facut să îmi dau seama că am un talent pe care trebuie să îl pun în valoare și să îl dăruiesc și celorlalți.

Mi-am continuat studiile la facultatea Centro Professione Musica din Milano, Italia, obținând o diplomă în Canto. Am fost participant la Vocea României și la The Voice of Italy, experiențe din care am învățat foarte multe și care m-au ajutat să înțeleg mai bine lumea showbiz-ului și piața muzicală din România.

De-a lungul timpului am învățat că nu rezultatul sau atingerea scopului propus este cel mai important lucru, ci să mă bucur de parcursul până la acel obiectiv.”

Irina Baianț

De o frumusețe răpitoare, Irina s-a născut în București, pe data de 9 februarie 1990. Pentru ea am extras biografia din Wikipedia cu toate că, în ultimul timp, rețeaua enciclopedică a fost vandalizată și este în reconstrucție.

A început studiul pianului la vârsta de 3 ani. A intrat la liceul de muzică „George Enescu”, unde a studiat pianul până în clasa a 11-a, apoi printr-o conjunctură dificilă atunci, dar cu final fericit, după cum a mărturisit, a trecut la canto clasic. A urmat Conservatorul „George Enescu”, primul său mentor fiind profesoara Liliana Dumitrescu. Marele compozitor și dirijor Vladimir Cosma a remarcat talentul sopranei și i-a devenit, la rândul său, mentor, Irina Baianț devenind colaborator permanent în toate concertele-eveniment ale acestuia.

A debutat ca soprană în data de 4 noiembrie 2010 pe scena Teatrului de Operetă din București în rolul Adelei din „Die Fledermaus” (Liliacul) de Johann Strauss. A urmat apoi rolul Stasi din opereta „Silvia – prințesa ceardașului” de Emmerich Kálmán , acolo unde Irina Baianț a făcut performanță sub bagheta lui Stauroczky Balázs. Au urmat și alte titluri de operetă care au consacrat-o pe scenele instituțiilor de specialitate din țară, ca apoi să debuteze în operă, în „Carmen” de Georges Bizet, interpretând memorabil rolul Micaelei. Au urmat premii și distincții la unele dintre cele mai renumite concursuri din lume, printre care enumerăm Reine Elisabeth – Belgia, Regine Crespin – Franța, Leila Gencer – Turcia, Hariclea Darclée – România, Le Grand Prix de l’Opera și altele.

Din 2015 a debutat în rolul titular feminin din „Fantoma de la Operă” a lui Andrew Lloyd Webber, Christine Daae, în producția din România, ce i-a adus apoi o bursă de studii la Londra și debutul în „Fantoma de la Operă”, producția originală din West End.

În România a putut fi văzută și în rolul Elizei Doolittle din „My Fair Lady” (Jay Lerner și Frederick Loewe. A susținut turnee de operă și concerte în China, Coreea de Sud, Egipt, Franța, Germania, Italia, Spania, Belgia, Turcia, Rusia, Ucraina, Polonia… și a colaborat cu artiști naționali și internaționali de renume, fiind invitată în festivaluri de film și music-halluri, ambasade și evenimente de înalt protocol de-a lungul timpului.

