Anunt 2 mediu Tasnad

Titular ORAS TASNAD anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare cf. HG 1076/2004 privind procedura evaluarii de mediu pentru planuri si programe, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru PUZ,PUD ( denumire plan) “PLAN URBANISTIC ZONAL – INFIINTARE PARC INDUSTRIAL – TASNAD”, localitatea NR. CADASTRAL 109547, LOC. TASNAD, JUD. SATU MARE,. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul – strada Mircea cel Bătrân, nr.8, Satu Mare, din data 05.07.2024 intre orele 9 – 14.

Publicul interesat poate transmite, in scris ,comentarii si sugestii, pana in data de 17.07.2024, la A.P.M. Satu Mare, strada Mircea cel Bătrân, nr. 8, e mail: office@apmsm.anpm.ro, in zilele de luni –vineri, intre orele 9-14.