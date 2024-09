Uvertură la cea de-a LXXV-a stagiune a Filarmonicii Dinu Lipatti

Așadar vineri, 13 septembrie, se deschide poarta de acces spre casele de bilete din Parcul Dr. Fatyol Rudolf, mai precis către foaierul sălii sătmărene cu cea mai performantă acustică. Ziceam de casele de bilete, dar să știți că prentru spectacolul ce va avea loc de la ora 19 sunt valabile și abonamentele cu nr. 1, așa încât e bine să accesați cât mai repede căile cunoscute, inclusiv la sediu filarmonicii, pentru a vă procura abonamentul respectiv. Legat de abonament conducerea instituției vă roagă să vă intre în obicei ca atunci când nu puteți participa la unul sau altul dintre evenimente să anunțați din timp pentru a lăsa și pe alții să se adape din cultura muzicală.

„Concertul cameral” de vineri are un aer atipic, un mesaj către tineri în special pentru a urmări și a înțelege muzica clasică în note moderne. Nici nouă, celor cu mai multă experiență de viață nu ne lipsește o adaptare la la linia contemporană pe care o urmează muzica de cea mai bună calitate. Nu se putea găsi un „profesor” mai bun în acest sens decât compozitorul Cári Tibor. Cine este Cári Tibor? Îl lăsăm pe el să vă povestească în cele ce urmează.

„M-am născut cu multă bucurie pe 19 ianuarie 1979 la Odorheiu Secuiesc. Am locuit în acest oraș frumos până când am terminat Liceul de Muzică și am intrat la Facultatea de Muzică din Timișoara. Bună alegere.

Din anul trei am început să cânt propriile mele compoziții la vernisaje, lansări de carte și alte evenimente, iar în anul patru am început colaborările cu Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timișoara, la început ca pianist și în scurt timp. am început să compun muzică de scenă. Am scris muzică pentru peste 300 de spectacole, pentru filme, reclame și titluri TV. Susțin concerte în toată țara în cadrul proiectului numit <<Music of Theatre>>”.

Ce nu spune Cári Tibor este că a dus la bun sfârșit un proiect denumit „CT Project – Sculpting Sounds”, un proiect electro-acustic care contopește diferite stiluri de la clasic la electronic, de la instrumentele muzicale acustice până la efectele sonore electronice. Poveștile „sculptate” din muzică au fost interpretate de pianistul compozitor Cári Tibor și violoncelistul orchestrei filarmonice clujene Szabó J. Attila.

Acum la Satu Mare debutează un nou proiect personal, denumit CT Project – My Shakespeare Songs, având alături de această dată atât pe violoncelistul Szabó J. Attila, cât și pe solistul vocal Vajda Boróka și muzicianul Attila Kiss, care ne va încânta atât prin vocea sa cât și prin chitara electrică și chitara bas.

În partea a doua a concertului cameral vom avea parte de un alt grup, intitulat „Eric”, compus din pianistul și compozitorul Andrei „Eric” Deac, Vlad Deac (chitară, voce), Adelina Iovu (voce), Kovács Emőke (vioară), Alina Mihalca-Mija (vioară), David Budean (violă), Szávuly Boglárka (violoncel), Fisar Csaba (tobe) și Simó Péter (chitară bas).

Eric nu este băiatul lui tata (Mircea Deac). Eric are cariera sa proprie, carieră a cărei orizonturi sunt multiple. Salutăm atașamentul de care au dat dovadă cei opt artiști, majoritatea membri ai Orchestrei Filarmonicii Dinu Lipatti, în demersul lor de al sprijini pe foarte tânărul sătmărean în lansarea primului său album. Dar cel mai bine ar fi să-l las pe colegul meu de breaslă Adrian Lupescu, să vă povestească pe larg mâine într-un articol inspirat după emisiunea de miercuri seară de la Nord-Vest TV, moderată de Florin Mureșan.

