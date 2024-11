Martiriul martirilor

În scurt timp toate aceste realizări mărețe pot deveni de domeniul trecutului. Pot fi distruse de buzunarele hrăpărețe ale unei clase politice corupte. Nu mă refer aici la un partid sau altul, la un guvern sau altul, la un președinte sau altul. Fiecare în parte au avut părțile sale bune, dar fiecare din cei de până acum au avut mai multe părți proaste decât bune. Nici la orizont nu se văd grupări pe care te poți baza. Cele noi, cu trecere, sunt extremiste. Tare mi-e frică de răbdarea românului, de nevoia lui imperioasă de schimbare, nevoie ce ar putea duce la instaurarea haosului, a anarhiei, a căderii economiei și a pierderii identității naționale. Cele vechi au aceleași liste în care majoritatea numelor au bube.

De multe ori îmi spun „e prea deștept românul să se poată întâmpla așa ceva!”. Dar dacă nu cel deștept merge la vot? Dacă prins în treburile cotidiene, în parte egocentriste, uită de comunitate? Dacă uită că peticul de asfalt dinaintea ogrăzii sale nu are nici o valoare dacă la vecini sunt gropi și noroaie? Dacă uită că nu găsește piață de desfacere pentru produsele sale? Dacă nu ține cont că el e în Spania, fratele în Germania, fiul în Italia, nepotul în America și nevasta votează SOS? Că pentru parlamentare numai ea poate vota.

Ziceam de martiri. Am fost zilele trecute la Moisei. Am zis hai să revăd monumentul lui Vida Géza din această localitate. Am urcat cele 44 de trepte ce simbolizază anul în care hortiștii au masacrat 31 de patrioți români (24 din Mureș, 3 din Cluj și 4 din Maramureș), am privit cele 10 măști din piatră ce simbolizează zece obiceiuri tradiționale moroșene, am privit și cele 2 chipuri umane ce întregeau monumentul, dar am privit și spațiul neîngrijit plin de gunoaie printre care și-au făcut apariția o familie de cârtițe ce au împestrițat peisajul cu niscaiva mușuroaie.

Dacă am dat un exemplu negativ hai să dăm și unul pozitiv. Muzeul Județean din Satu Mare, prin sufletista Denisa Săveanu Cărăian ne-a readus aminte de rolul istoric pe care l-au avut preoții martiri greco-catolici de-a lungul timpului.

Se apropie zilele în care ar fi corect să ne facem datoria și să votăm. Să votăm cerebral. Să votăm în cunoștință de cauză. Să alegem pe cel care-l considerăm apt pentru ca din poziția de președinte să aducă necesitățile noastre la rang de reușite. Să alegem pe cei care de acolo din Parlament să legifereze pentru români, nu pentru interese meschine. Să nu mai votăm negativ. Să dăm la o parte neghina și să alegem bobul sănătos care ne face pâinea bună.

Opriți războaiele!