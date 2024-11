Revin favoritele

Spuneam în Caricatura de săptămâna trecută că în șapte din partidele etapei gazdele erau mai bine clasate decât oaspetele lor. N-a contat. Vizitatorii au obținut patru victorii și două rezultate de egalitate cu tot atâtea goluri marcate ca și amfitrionii, câte 8. Cei drept că mă așteptam la un număr mai mare de goluri în această etapă. N-a fost să fie. Oțelul – Botoșani 0-0 fără virtuți; Dinamo – CFR 1-1 cam subțire; Poli – Sepsi 1-2 nu l-am văzut; Univ. Craiova – Hermannstadt 3-1 conform valorii și a jocului prestat; Rapid – UTA 2-0 călduț; Slobozia – Farul 0-1 eliberator; „U” – FCSB 1-2 constrictor; Buzău – Petrolul 0-1 norocos în parte. În plus s-a mai jucat o restanță după încheierea etapei. Este vorba de meciul dintre Oțelul și CFR, meci în care de asemenea s-au impus oaspeții. Scor 0-1.

Urmează o nouă pauză competițională. O nouă refacere a forțelor, o nouă perioadă de estimare a pasivelor și activelor, uneori o nouă strategie… Dar să lăsăm echipele cu problemele lor și să ne uităm câteva clipe și pe programul echipelor naționale. Cea mai ușoară misie o are tocmai „echipa mare”. Mircea Lucescu a obținut 100% din ce putea obține în Cupa Națiunilor și este foarte probabil ca acest procentaj maxim să fie păstrat până la finele competiției, adică până luni, când înainte de miezul nopții, pe Arena Națională, am putea sărbători prima competiție internațională oficială când, la nivel de seniori, am obținut punctaj maxim.

Singura reprezentativă care are relaș în această întrerupere de campionat este cea de tineret (sub 21 de ani) care, sub privirea îngăduitoare a lui Pancu, încă mai digeră bucuria unei calificări răsunătoare la un turneu final. Reprezentativa de sub 20 de ani băieți a disputat aseară meciul cu Portugalia și se deplasează joi în Italia pentru o clasare cât mai bună în competiția elitelor europene. Reprezentativele de sub 17 ani luptă pe metereze pentru posibile alte calificări la turnee finale. Ambele se află la început de drum și au ca adversare Grecia, Azerbaidjan și Ungaria la băieți, respectiv Malta, Moldova și Ucraina la fete. În rest jocuri amicale pentru băieții sub 16, 18 și 19 ani.

Opriți războaiele!