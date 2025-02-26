SOLOMES IOAN CRISTIAN SI SOLOMES MARIA, IN CALITATE DE BENEFICIARI ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA INITIERII PROCESULUI DE ELABORARE SI REALIZARE A PRIMEI VERSIUNI A PLANULUI “PLAN URBANISTIC ZONAL ”HALA PRODUCTIE PREFABRICATE, EXTRAVILAN ORAS LIVADA, NR. TOP. 107885, NR. TOP. 107882, JUD SATU MARE”.
PRIMA VERSIUNE A PLANULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIN SATU MARE, STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 8/B, IN ZILELE DE LUNI-JOI INTRE ORELE 8,00-16,00, VINERI INTRE ORELE 8,00-14,00, DIN DATA DE 20 FEBRUARIE 2025. PUBLICUL INTERESAT POATE TRANSMITE, IN SCRIS, COMENTARII SI SUGESTII, PANA LA DATA DE 13 MARTIE 2025, LA SEDIUL AGENTIEI DE PROTECTIA MEDIULUI DIN SATU MARE, STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 8/B, COD 440012, FAX 0261-733400, E-MAIL OFFICE@APMSM.RO.