Ecouri ale Boemiei – Concert Simfonic

Bohuslav Martinů ca violonist de șase sau șapte ani, Polička, în jurul anului 1896

Provenea din familia cizmarului și nobilului Ferdinand Martinů și a soției sale Karolina, născută Klimešová. A avut doi frați mai mari: fratele său František (1880–1958) a fost pictor academic, sora sa Marie (1882–1959) a fost croitoreasă. La Conservatorul din Praga, pe care l-a urmat între 1906 și 1910, a studiat la două catedre – și-a întrerupt studiile de vioară și s-a transferat la catedra de orgă, unde i-a fost predat compoziție. Nici acest studiu nu l-a terminat. Din 1920 până în 1923 a lucrat ca violonist la Filarmonica Cehă și drept compozitor de succes. În 1922–1923 a devenit elev al lui Josef Suk la școala de master a Conservatorului din Praga.

Bohuslav Martinů cu mama sa (Polička, 1927)

Continuarea acestei biografii o puteți citi doar pe site.

Opriți războiul!



Din 1923 a trăit perioade lungi în afara patriei sale, mai întâi la Paris, unde a primit o bursă ministerială pentru a studia cu compozitorul Albert Roussel . Din tinerețe, a admirat arta franceză, în special ordinea, puritatea, echilibrul și gustul rafinat. Muzica Parisului s-a schimbat după 1920. Impresionismul a încetat să mai domine scena muzicală, de data aceasta muzica celor șase din Paris , jazz și, mai ales, Stravinsky , i-au arătat o legătură modernă cu un punct de plecare folcloric. În anii 1930, și-a aplicat tehnica combinării cu sursele populare autohtone, în special într-un număr de compoziții scenice, începând cu baletul cu cântece Špalíček . Lucrarea sa inspirată de ragtime a avut succes și ea, mai ales în baletul Kitchen Revue sau opera Trei dorințe . Și-a încercat toată viața să fie un compozitor cu o gamă largă de creație. El a fost influențat în mod semnificativ de neoclasicism cu forma muzicală de concerto grosso , care își are originea în secolul al XVII-lea. Acesta a devenit punctul de plecare pentru o serie de lucrări noi. După semnarea Acordului de la München și izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, s-a trezit într-o emigrare involuntară. S-a înrolat în armata cehoslovacă în străinătate, dar nu a fost acceptat din cauza vârstei înaintate. A compus Liturghia de câmp pe baza textelor lui Jiří Mucha și folosind modele biblice , pe care le-a atribuit voluntarilor cehoslovaci de pe frontul francez.

Opera sa cheie a anilor 1930 a fost „opera de vis” Julietta . Originalul (Georges Neveux) l-a condus într-o lume irațională a imaginației, cu „logica visului” bazată pe fantezie. El a legat intrarea lui Julietty pe scenă cu o combinație neobișnuită din punct de vedere armonic de două acorduri, care a devenit apoi o caracteristică izbitoare și o moștenire intelectuală originală a Juliettei într-un număr de alte compoziții ale sale.

Bohuslav Martinů la pian lucrând la a doua sa simfonie. New York, circa 1942

În 1926 a cunoscut-o pe franțuzoaica Charlotte Quennehen (1894–1978), cu care s-a căsătorit în 1931. După ocuparea Franței, Martinůs au emigrat în SUA în 1941, unde au rămas până în 1953 (cu scurte întoarceri în 1955–1956). În Statele Unite, el a căutat un nou lirism . În anii 1940, elementul fantastic din opera sa a devenit din ce în ce mai important. Simfoniile de război compuse pentru orchestre americane se remarcă prin spontaneitatea lor, organizarea logică a întregului, prospețimea ritmică și melodia puternic sincopată . Cu puritatea sa armonică rară și, mai presus de toate, cu „aura cehă” indefinibilă, amintește de lucrarea târzie a lui Antonín Dvořák . În anii 1950, a creat lucrări pline de fantezie și expresie nestăpânită, păstrând în același timp simțul formei. Această abordare artistică a îmbogățit marile sale compoziții târzii, cum ar fi Simfonia nr. 6 Symphonic Fantasies and the Transparent Work of Frescoes de Piero della Francesca , în care structura neo-impresionistă cultivată precede principiile aleatoriei și evocă o lume infinită a imaginației. În paralel cu aceste lucrări, a compus o serie de compoziții cu teme populare, „salutări de acasă”, care sunt izbitoare prin simplitatea și puritatea expresiei. În ultimii ani ai vieții, a început să se îndrepte din nou, fără sentimentalism excesiv, către întrebările fundamentale ale existenței umane. Această tendință este evidentă în Pasiunile grecești și „ Epopeea lui Ghilgameș ” , precum și în compoziții instrumentale precum „Pilele” simfonice și Concertul nr. 4 pentru pian „Incantație”. În ultimii săi ani, el a exprimat o idee care devine din ce în ce mai importantă pentru omenire în secolul XXI:

„Artistul întreabă mereu despre sensul vieții, al său și al umanității, căutând adevărul.” Sistemul incertitudinii ne deschide viața de zi cu zi. Presiunea mecanizării și uniformizării este un impuls pentru omul de a protesta, iar artistul are o singură modalitate de a exprima acest protest, și anume prin muzica sa.”

În 1946 preda la Berkshire Music School, unde a suferit o rănire gravă, ale cărei consecințe le-a simțit pentru tot restul vieții. După moartea tragică a lui Jan Masaryk (1948), a abandonat ideea întoarcerii în Cehoslovacia și a rămas în exil. A fost numit profesor de compoziție la Universitatea Princeton din New Jersey (1948–1951) și a predat la Mannes College of Music din New York, în principal în perioada 1948–1956. A devenit cetățean american în 1952.

Monumentul lui Bohuslav Martinů în grădinile orașului din Polička

În 1953, a primit o bursă de la Fundația Guggenheim, care i-a permis să părăsească SUA și să compună în pace în Europa (Nisa). De atunci a trăit mai ales în Franța, Italia și Elveția. A fost ales membru al Institutului Național American de Arte și Litere (1955), a predat pentru scurt timp la Curtis Institute din Philadelphia și din nou la Mannes School of Music din New York, înainte de a reveni definitiv în Europa în mai 1956, unde a predat ca „compozitor în rezidență” la Academia Americană din Roma. În 1957 a primit din nou o bursă de la Fundația Guggenheim. Prieteni din anii 1930, Paul și Maja Sacher, i-au invitat pe soții Martinů să locuiască permanent cu ei la Schönenberg, lângă Basel, spre sfârșitul vieții compozitorului.

A murit la 28 august 1959, într-un spital din Liestal (Elveția) și a fost înmormântat în moșia Sacher din Schönenberg. În 1979, rămășițele sale au fost transportate la Polička natală , unde a fost înmormântat alături de soția sa, Charlotte, care murise în anul precedent. Monumentul său a fost construit și în orașul natal, iar una dintre cele trei părți ale Muzeului Municipal și Galeria Polička este Centrul Bohuslav Martinů.