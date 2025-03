Superliga și selecționate naționale de fotbal

Chiar dacă gazdele au înscris de 13 ori și oaspeții doar de nouă ori etapa pare că a fost echilibrată. Asta pentru că la cele trei victorii ale amfitrionilor, musafirii au răspuns cu două, trei meciuri încheindu-se la egalitate. Dintre echipele din afara Regatului doar frânarii și textiliștii au dat satisfacție, studenții, sașii și secuii s-au cam împotmolit. În partea de sus patru echipe din șase au înscris câte trei goluri: Craiova – ”U” 3-0 dar putea la fl de bine să fie și 3-2; CFR – Dinamo 3-1 fără comentarii; FCSB – Rapid 3-3 cu prelungiri pline de suspans. Mai jos, la periferie penurie: Ploiești – Botoșani 0-2 cu demisie; Constanța – Iași 0-0 expresiv; Sibiu – Slobozia 1-1 infatuat; Arad – Galați 2-0 pe undeva normal; Sf. Gheorghe – Buzău 1-2 sub efectul Ilie Stan (mai țineți minte ce stâng avea?).

Juniorii sub 15 ani conduși de Alexandru Ciobanu nu au activitate internațională. Au avut două jocuri școală, pe plan intern, cu echipele similare ale cluburilor Dinamo și Rapid.

Cei sub 16 ani aflați sub conducerea lui Nicolae Roșca au obținut rezultate neconcludente după un debut în forță luna trecută la „Turneul de dezvoltare UEFA” din Cipru. 4-0 cu Irlanda de Nord, 0-2 cu Scoția și 1-2 cu Cipru. Zilele acestea se desfășoară „Turneul celor patru națiuni” la Buftea, turneu în care avem ca adversare Polonia, Ucraina și Muntenegru (0-0 în deschuderea turneului).

Cei sub 17 ani au început meciurile oficiale pentru calificarea la Euro 2025. Elevii lui Nicolae Grigore au surclasat reprezentativa Liechtensteinului (10-0) la turneul ce se desfășoară în Scoția. În celălalt meci al grupei gazdele au remizat cu Macedonia de Nord (2-2). Am urmărit partida de debut a noastră și am rămas impresionat de prestația lui Alexandru Bota, component al lui „U”, care pe lângă golul marcat a mai dat patru pase de gol către patru coechipieri diferiți.

Adi Dulcea și echipa sa de sub 18 ani se află la Rijeka (Croația) unde participă la un turneu la care mai iau parte Turcia și Elveția (0-0 între ele). Românii au înfruntat gazdele pe care le-au învins cu 1-0 prin golul lui Alin Techereș (Unirea Ungheni).

Antrenorul Ion Marin aflat la vărsta senectuții s-a îndrăgostit de juniori. Împreună cu lotul de sub 19 ani pregătesc „Turneul final Euro Under 19”, ce va avea loc în iunie în România, tocmai la Marbella (Spania) unde vor disputa și două jocuri de pregătire în compania selecționatei Elveției cu un an mai mare.

În „Liga elitelor Under 20” selecționata încropită de Costin Curelea nu prea s-a văzut. Cu numai o victorie (în Cehia) și un meci egal (cu Portugalia) din cinci partide România se află doar pe locul șase din opt echipe. Azi (în Polonia) și marți (acasă cu Turcia) se dispută ultimele două partide ale sezonului, prilej cu care tinerii ar putea șterge impresia de până acum.

Activitate febrilă în cadrul lotului național de tineret aflat sub frâiele lui Daniel Pancu. Calificați la „Turneul final Euro U21” din Slovacia mânjii dispută astăzi și marți două partide de verificare, în deplasare în Portugalia și acasă cu Olanda (Țările de Jos mai nou; de ce țările și nu țara asta rămâne o enigmă pentru mine).

Despre campania de calificare la mondialele din 2026 a naționalei lui Mircea Lucescu nu prea am ce să vă spun și să nu știți deja. Poate doar ora la care se dispută primele două jocuri, astăzi cu Bosnia-Herțegovina la București și luni la San Marino: 21,45.

Fotbalul feminin din România pe plan internațional nu are activitate în luna martie la nivel de reprezentative. Oricum pe unde au jucat echipe tricolore (senioare și junioare) au încasat numai bătăi în acest an. Poate aprilie să mai împrimăvărească ceva.

M-am întins cu vorba așa că las pe „Caricatura” din săptămâna viitoare scurtele considerații despre fiecare din cele 16 echipe ale Superligii.

Opriți războiul!