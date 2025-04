Bagheta lui Theo Walter și timbrul sopranei Gabriela Iștoc pe scena filarmonicii sătmărene

Muzica clasică, Ion Luca Caragiale și biserica catolică sunt trei cacafonii pentru care nu suntem certați pe lumea asta. Nu prea avem cum să le ocolim. Dintre cele trei astăzi vom acorda atenție muzicii clasice. Asta pentru că talentata și productiva conducere a Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti din capitala județului nostru ne oferă cel puțin în fiecare joi un moment cultural de excepție. Pentru săptămâna aceasta ni s-a prescris Strauss și Mahler. Invitații din această săptămână sunt olandezul Theo Wolters, dirijor care revine se pare cu plăcere în Satu Mare de câte ori i se propune și băcăuanca Gabriela Iștoc, o soprană pe care am ascultat-o cu plăcere de câte ori am avut ocazia. Dacă despre Theo am „discutat” pe larg în numărul din 13 martie 2023, pentru Gabriela ne-am rezervat colțul de îmbunătățire a cunoștințelor culturale să-i devoalăm biografia, nu înainte de a specifica faptul că aceste date le-am preluat din fb-ul său de la precedentul concert pe care l-a avut săptămâna trecută în Bacău („Pași spre Lumină” – concert prepascal). Programul serii conține, așa cum reiese și din titlu, compoziții ale lui Richard Strauss („Ultimele patru cântece”) și Gustav Mahler („Simfonia nr. 4” în sol major). Se poate intra cu abonament sau pe bază de bilet. Spectacolul începe la ora 19. Abonații care nu pot participa la spectacol sunt rugați să anunțe organizatorii pentru a da posibilitatea altor melomani să urmărească spectacolul.

„Ultimele patru cântece” (în germană: Vier letzte Lieder ) pentru soprană și orchestră au fost compuse în 1948, când Strauss avea 84 de ani. Sunt, cu excepția liedului „Malven”, compus mai târziu în același an, ultimele lucrări ale lui Richard Strauss, acesta murind un an mai târziu. Cântecele sunt „Primăvara”, „Septembrie”, „Când mergi la culcare” și „În strălucirea de după”. Titlul original, „Four Last Songs”, a fost oferit postum de prietenul lui Strauss, Ernst Roth, cel care a publicat cele patru cântece ca o singură unitate în 1950, după moartea lui Strauss. Premiera a fost susținută la Royal Albert Hall din Londra pe 22 mai 1950 de soprana Kirsten Flagstad și de Orchestra Philharmonia , dirijată de Wilhelm Furtwängler.

Simfonia nr. 4 în Sol major a fost compusă de Gustav Mahler între 1899 și 1900, deși include și un cântec compus de Mahler în 1892. Cântecul “Viața divină” prezintă viziunea unui copil asupra Raiului. Este interpretat de o soprană în ultima parte a simfoniei. Deși este de obicei descrisă ca fiind în Sol major, simfonia adoptă o tonalitate progresivă.

Gabriela Iștoc

Originară din Bacău, soprana este cunoscută atât pe scenele internaționale cât și cele de la noi. A absolvit Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău și, ulterior, Universitatea Națională de Muzică din București, secția canto, clasa profesor Silvia Voinea.

A ales apoi să-și desăvârșească pregătirea muzicală în afara țării, sub îndrumarea cunoscutei soprane irlandeze Veronica Dunne, la Royal Irish Academy of Music din Dublin, iar mai apoi la Londra, în cadrul National Opera Studio.

Portofoliul său cuprinde atât titluri sonore ale vocal-simfonicului cât și numeroase roluri în spectacole de operă, pe scene din România, Marea Britanie, Irlanda, Italia, Germania, Austria, Franța, Danemarca, Polonia, Moldova. Amintim câteva dintre ele: “Messiah” de G.F.Händel, “Vier Letzte Lieder” de R.Strauss, “Te Deum” de A.Bruckner; rolul lui Lucy Brown din “Opera de Trei parale” de Kurt Weill, Antigona din “Oedipe” de G.Enescu, Mimì din opera “Boema” de G.Puccini, Violetta în “La Traviata” (în programul televizat de BBC – Love, Death& Divas), Prințesa străină în “Rusalka” de A.Dvořák și multe alte roluri importante. Merită, de asemenea, amintite colaborările sale cu orchestre precum London Philharmonic Orchestra, Phoenix Orchestra din Dublin, RTÉ Orchestra (National Symphony Orchestra of Ireland) orchestra Teatro Massimo Bellini din Catania, Leeds Symphony Orchestra, Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău, Orchestra Filarmonicii Paul Constantinescu, Ploiești, a Filarmonicii de Stat Transilvania, a Filarmonicii de Stat Târgu Mureș și nu în ultimul rând, Orchestra Filarmonicii ,,George Enescu” din București și, totodată, cu nume cunoscute ale artei dirijorale –Vladimir Jurowski, Xu Zhong, Andrea Delfs, Tobias Ringborg, Leonardo Quadrini, John Finucane, Gerd Schaller, Theo Wolters, Matthew Correy, Tiberiu Soare, Ovidiu Bălan ș.a. De-a lungul anilor, a câștigat diferite premii la concursuri naționale și internaționale dar și mai multe burse de studii, printre cele mai recente numărându-se Premiul I și Bursa de Studii din partea Fundației ,,Lucia Valentini Terrani’’ pentru cea mai tânără voce din competiție și Premiul Special al Teatrului Massimo din Palermo.

