O nouă remiză, în play-off, în derby-ul Nordului!

Liga a 3-a: Minaur Baia Mare – CSM Olimpia Satu Mare: 1-1 (0-0)

– Zsiga a deschis scorul din penalty , în minutul 56 în vreme ce Ciubăncan a egalat tot de la punctul cu var în minutul 68. Portarul Alex Maxim a salvat punctul

cu intervențiile sale de la ultima fază

CSM Olimpia Satu Mare a mai făcut un pas spre barajul de promovare în Liga a 2-a după remiza de sâmbătă după amiază din derby-ul Nordului, 1-1 cu Minaur.

După ce băimărenii s-au impus în ambele meciuri ale sezonului regular, 3-2 la Baia Mare și 2-0 la Satu Mare, meciuri jucate în 2024, în play off primele două clasate din seria a 10-a au fost egale în ambele partide. Iar rezultatul de 1-1 consemnat în primul meci de la Satu Mare s-a păstrat și după jocul de sub Dealul Florilor. Chiar și evoluția scorului a fost identică, cu sătmărenii reușind să marcheze primii și cu Minaur egalând imediat.

Partida de sâmbătă a avut parte de o atmosferă plăcută cu vreme bună pentru fotbal cu lume multă la tribuna I și cu două galerii care și-au încurajat favoriții în limitele fair-play-ului.

Prima repriză a fost una anostă cu puține reușite fotbalistice pentru cei 22 de combatanți.

Am consemnat trei situații mai periculoase, o lovitură de cap a lui Guigui în minutul 12 ce s-a dus puțin peste poarta lui Maxim, o demarcare bună a lui Alex Pop în minutul 13 urmată însă de o ”transformare” ca la rugby , cu mingea trimisă mult peste poartă de la 16m. Și cu o lovitură liberă de la 30m executată periculos de căpitanul Zsiga dar respinsă de portarul gazdelor de la rădăcina bării.

CSM Olimpia a mutat prima , la pauză, și l-a lăsat la cabine pe Alex Pop iar în locului lui pe teren a apărut Mamourou Sanogo…Iar cu insistența și pressingul lui, Sanogo a început să pună probleme defensivei maramureșene. Chide are prima oportunitate a părții a doua în minutul 47. Apoi Sanogo se trezește singur cu poarta goală, cu mingea ricoșată dintr-o bâlbâială a defensivei gazdelor , doar că trimite slab și Mondragon are timps de repliere și respinge de pe linia porții.

În urma loviturii de colț același Sanogo reia modest din 6m . În replică vine și voleul lui Raphael Stănescu respins de Maxim.

În minutul 55 Sanogo insistă la o minge și e agățat în careu iar centralul Avram arată punctul cu var.

După 60 de secunde de negocieri, Zsiga execută și transformă pentru 0-1!

Tot la capitolul ocazii pentru CSM Olimpia trecem și combinația Chinde -Sanogo cu mingea care s-a dus, din păcate, pe lângă stâlpul din dreapta al porții lui Breban.

Antrenorul Constantin Schumacher schimbă sistemul și forțează cu doi atacanți odată cu introducerea lui Ciubăncan lângă Guigui.

Egalarea vine în minutul 68 la o fază care nu anunța inițial vreun pericol la poarta lui Maxim.

Diomande ratează degajarea și Guigui profită, interceptează și apoi fundașul sătmărean comite un fault evident.

Lovitura de la 11 m e transformată de nou intratul , Ciubăncan: 1-1.

Ai noștri caută să dea lovitura și domină finalul doar că Minaur are ultima , și cea mai mare ocazie … La ultima fază Maxim are două intervenții excelente în fața lui Guigui și salvează astfel o remiză ce ține cele două echipe la o distanță de cinci puncte în clasament cu trei etape înaintea finalului.

Pentru CSM Olimpia Satu Mare urmează o nouă deplasare, pe terenul celor de la SCM Zalău.

Sălăjenii sunt pe poziția a 3-a a clasamentului la cinci puncte în spatele echipei noastre.

Declarația antrenorului secund, Alexandru Botoș:

„După o primă repriză modestă, echipa a început mult mai bine în a doua parte. Am jucat mai dinamic și mai curajos, am reușit să deschidem scorul, dar din păcate, o greșeală copilărească a dus la un penalty pentru adversari și am rămas doar cu un punct. Mulțumim suporterilor care ne-au susținut la fața locului!”

Minaur Baia Mare- CSM Olimpia Satu Mare 1-1

Stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare

Au marcat: David Ciubăncan (68 -11m) / Ervin Zsiga (56)

Arbitri: Robert Avram (Pitești) – Doru Zamfir (Slatina), Lucian Tănase (Pitești). Rezervă: Gabriel Toma (Sânpaul – Mureș). Observator arbitri: Szanto Lorant (Târgu Mureș). Delegat joc: Gabor Tiberiu (Reghin)

Minaur Baia Mare (antrenori: Constantin Schumacher, Romulus Buia și Vasile Șleam): 77. Emanuel Breban – 28. Ionuț Albu, 4. Jhon Mondragon, 22. Darius Mureșan, 7. Sergiu Ciocan (19. Raul Vitan – min. 46), 16. Antonio Suciu (9. David Ciubăncan – min. 61), 93. Laley Fofana, 44. Mohamed Camara (14. Abel Satn – min. 85), 11. Raphael Stănescu (30. Gheorghe Șofroni – min. 85), 10. Mircea Donca (17. Denis Buhai – min. 61), 97 Yolou Guigui

Rezerve: 1. Raul Dumitru – 6. Bogdan Creț, 8. Raul Saroși, 29. Paul Batin

CSM Olimpia Satu Mare ( director tehnic: Bogdan Lobonț, antrenor principal. Zoltan Ritli, antrenor secund: Alexandru Botoș): Alexandru Maxim – Mario Aioanei, Paul Copaci, Mohamed Diomande, Cătălin Oanea, Samuel Șanta (86. Dorian Todoran), Tudor Lucaci, Zsiga Ervin (73. Robert Mustacă), Viorel Chinde (73. Vadim Cakugher), Alin Văsălie (90+1. Cosmin Zamfir).

Cartonașe galbene: Lucaci (61), Diamonde (67), Mustacă (77)

Primele două clasate in play-off vor juca meciuri de baraj tur-retur cu ocupantele primelor două locuri din seria a 9-a, iar mai apoi, câștigătoarele celor două meciuri de baraj vor juca o altă dublă, pentru stabilirea echipei care va promova în Liga 2.

Seria a 10-a mereu a jucat baraj cu echipele din seria a 9-a. Acolo sunt calificate în play-off: 1. Politehnica Timișoara – 47p (10-4); 2. Minerul Lupeni – 44p (13-4); 3. CSC Ghiroda și Giarmata Vii – 36p (5-15); 4. Progresul Pecica – 35p (4-7)