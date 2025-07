Nădejde și desperare

La o privire de ansamblu ne dăm seama că ne-au părăsit Iașiul, Buzăul și Sf. Gheorghe și ne-am procopsit cu încă o echipă bucureșteană, cu o echipă de tradiție din Pitești și cu alți secui (ăștia-s mai mult unguri decât secui). Așadar Moldova a rămas cu două echipe și capitala a crescut la patru numărul combatantelor. În ceea ce privește Ardealul am dat Covasna pe Harghita, dar tot cu cinci echipe am rămas. În Muntenia „ochii lui Dobrin” revin în dauna „covrigeilor de bere”.

FCSB – Sibiu (sâmbătă, ora 21,30) Derbiul etapei. Cred că întâmplarea face ca în prima etapă să se întâlnească cele două echipe câștigătoare ale grupelor din play out/off-ul campionatului trecut. Campioana, după victoria neconcludentă din preliminariile Ligii Campionilor din fața iluștrilor neștiuți ai principatului Andora, va avea o misiune un pic mai dificilă în fața echipei sibiene. Nici chiar așa de dificilă ca să nu-și permită o victorie, chiar dacă afeturile sunt văduvite de prezența arsenalului format din Bârligea și Alibec. Politic să fie cheia? De cealaltă parte Goncalves și Stoica încă se mai află pe listele din mercato, ceea ce-i face mai puțin atenți la debutul noii stagiuni. Mijlocul e slăbit după pierderea lui Murgia, iar numele noilor veniți nu sunt consacrate. Ambii antrenori au fost confirmați și s-au bazat pe continuitate cu mici petice;

Arad – Craiova (sâmbătă, ora 18,30) Interesant meci. Aradul se simte mai lejer după ce a scăpat din chingile lui Mircea Rednic. Mai ușor dar și mai ușurat. Adi Mihalcea a renunțat la nu mai puțin de 15 jucători din vechea oaste și din cei șase-șapte nou veniți doar Padula și Alin Roman au ceva rezonanță. Mai sunt câteva reveniri dar fără ecou. Craiova fără Mitriță pare înjumătățită. Ei! Nu-i chiar așa! Ceilalți plecați erau doar umplutură (excepție japonezul Oșima), iar cei (re)veniți sub comanda lui Rădoi chiar dacă nu sunt chiar vedete (excepție Ivan) sunt nume ce pot garanta pe construcția unei echipe solide. Aradul s-ar mulțumi cu un egal;

CFR – Slobozia (duminică, ora 21,30) Meciul care pare cel mai ușor pentru pronosportiști. Deținătoarea Cupei și vicecampioana țării are un lot bine și esențial împrospătat. Poate suferă un pic la coeziune dar numele celor nou veniți, chiar dacă nouă, ignoranților, nu ne spun nimic, precis au doza necesară tehnico-fizică și de profesionalism să estompeze acest fapt. Dintre cei plecați doar portarului Popa și grecului Tachtsidis li s-ar puta duce dorul. La Slobozia, nou venitul Andrei Prepeliță face calculele salvării de la retrogradare încă dinainte de primul fluier al stagiunii. Componența lotului îl face vântură-lume și la propriu și la figurat, adică e o aventură să te implici într-un lot cu mulți plecați și și mai mulți veniți. No name;

Galați – Ploiești (duminică, ora 18,30) O partidă cu rezonanță între două vecine de clasament la sfârșitul ediției trecute. Cei doi antrenori Laszlo Balint (relativ nou) la gazde și Liviu Ciubotariu (nou-nouț) la oaspeți au abordări diferite. Laci s-a bazat pe schimb de generații, iar Ciobi pe continuitate. Nu neaparat un schimb între bătrâni și tineri, ci mai mult între blazați și dornici. De la dunăreni au plecat nu mai puțin de 21 de jucători (printre ei Cisse și Teles) și încă nu s-a terminat perioada de transferări. Cei veniți sunt de asemenea numeroși. La prahoveni rigurozitatea noului antrenor s-ar putea să strunească un pic libertinajul de care s-au bucurat pe perioada nefastă a lui Mutu sau pe cea de revenire pe fond de îngăduință a lui Topal. Un egal…?

Pitești – Rapid (vineri, ora 21,30) La argeșeni Bogdan Andone a fost confirmat la cârmă după ce i-a promovat din postura de campioni ai ligii secunde. Uitându-mă peste transferuri am observat o întărire concretă a lotului ceea ce ne duce cu gândul că nu vor avea griji legate de retrogradare. La giuleșteni a plecat colericul Șumudică și a venit sangvinul Gâlcă. Din lot deocamdată n-a plecat nimeni important (probabil Borza va pleca), sunt câțiva accidentați și intarsiile incrustate sunt din os (Gheorghe), fildeș (Baraon) și sidef (Kramer). Lipsește totuși diamantul. Cred că nu s-ar fi pus problema învigătoarei dacă una din combatante nu s-ar fi numit Rapid;

Metaloglobus – „U” (vineri, ora 19) Meciul cu care se deschide balul. Din punct de vedere al celor ce se ocupă de predicții partida are aceleași valențe cu cea de la Pitești, adică o nou promovată joacă acasă cu o echipă ce s-a bătut la podiumul campionatului. La gazde nimic nou sub soare. Doar pe banca tehnică a venit Mihai Teja. La oaspeți în schimb sunt ceva mișcări la nivel de jucători cu pretenții. Mitrea s-a pensionat, iar Rață, Masoero, Oancea, Silaghi și Miranian după părerea mea sunt sub valoarea noilor veniți Cisse, Murgia, Miguel Silva, Drammeh și Lukic. Așa că Sabău, după ce a făcut minuni cu Nistor și Chipciu, s-ar putea gândi la podium anul acesta;

Miercurea Ciuc – Dinamo (luni, ora 21,30) Meciul de închidere a etapei are cam aceleași caracteristici cu precedentele două: oaspeții favoriți în fața unei nou promovate. Despre echipa din secuime nu prea vă pot povesti multe. Din păcate site-ul lor e numai în limba maghiară, o jignire greu de calificat, iar numele jucătorilor, cu excepția lui Lorand Fulop care tocmai i-a părăsit, nu-mi spun nimic mai ales că majoritatea provin din campionatul țării vecine. Cred că voi renunța să le mai spun secui pentru că nu-i reprezintă. Îmi pare rău de antrenorul lor, fostul jucător al Rapidului Robert Ilyes, al cărui caracter i-l cunosc și știu că e în discuții la cuțite pe această temă cu patronul Zoltan Szondi (discipol al lui Viktor Orban). Mi-e frică de comportarea tribunelor… La Dinamo se mizează pe ascensiunea lui Cârjan și integrarea lui Musi. Va fi greu să șteargă amintirea lui Politic. Chestia cu Sandu în locul lui Golubovici e o glumă. Mai apar niște nume care nu conțin literele ș, ț, ă, î sau â așa că nu prea le cunosc valoarea. Ce-i drept unii îi laudă;

Botoșani – Farul (luni, ora 19) Cenușăreasa etapei. Aici joacă cele două echipe care s-au salvat la limită de la locurile ce duceau spre barajul de supraviețuire în primul eșalon al fotbalului românesc. Leo Grozavu, confirmat la gazde, în afară de plecarea lui Robrt Filip și Paul Iacob, nu se poate plânge de plecări importante însă la nou veniți nu apare decât Dumiter. La oaspeți s-au produs multe schimbări. Hagi a renunțat la trening și l-a adus pe Ianis Zicu ca A1. Au plecat în afară de Alibec o pleiadă de foste promisiuni, viitoare fiasco gen Ciobanu, Vână, Nedelcu sau Bălașa și au venit câteva nume relativ consacrate precum Pellegrini, Vojtus, Ișfan sau Sălceanu. Să nu uităm și de revenirea „sătmăreanului” Mario Aioani.

Opriți războiul!