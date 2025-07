Pregătiți de startul în eșalonul doi și un obiectiv realist!

Liga a 2-a: CSM Reșița- CSM Olimpia Satu Mare, sâmbătă ora 11-FRFTV

– Conducerea clubului a susținut miercuri dimineața, la stadion, o conferință

de presă înaintea primei etape

Sâmbătă, la Reșița, echipa de fotbal CSM Olimpia Satu Mare va debuta în primul său sezon din Liga a 2-a.

Miercuri dimineață, la Stadionul Olimpia–Daniel Prodan din Satu Mare, a avut loc o conferință de presă la care au participat președintele clubului, Mureșan István, directorul tehnic Bogdan Lobonț, antrenorul Alexandru Botos, căpitanul echipei, Zsiga Ervin, precum și noul transfer, sătmăreanul Mircea Donca.

În cadrul conferinței s-a discutat despre perioada de pregătire, noile achiziții și obiectivele pentru noul sezon.

„Ne așteaptă un sezon dificil. Obiectivul nostru este să ne menținem în Liga a 2-a și la finalul ediției 2025–2026. Mă bucur că echipa a putut pleca în cantonament într-o formulă aproape completă, într-un procent de aproximativ 95%. Avem mare încredere în grup și sperăm să ne bucurăm suporterii cu evoluții bune în sezonul ce urmează” – a declarat Mureșan Ștefan, care a vorbit și despre lucrările de modernizare efectuate la Stadionul Olimpia–Daniel Prodan.

”Am reușit într-un timp relativ scurt să aducem îmbunătățiri la stadion. Am pus la vânzare abonamente și am vândut aproape 200 deja. Biletele se pot cumpăra și online dar și în format printat înainte de meci. Și tabela nouă va fi montată până la ora meciului cu FC Bihor” a mai spus președintele CSM Olimpia. Legat de buget, anul acesta clubul municipal are un buget estimat de 12 milioane lei. ”Avem și echipele de juniori și vom prezenta zilele următoare detalii și despre grupele din cadrul clubului” a ținut să precizeze Mureșan Ștefan.

„Am încercat să punem la dispoziția staffului tehnic jucătorii de care antrenorul a avut nevoie. Continuăm să monitorizăm piața transferurilor, deoarece mai avem nevoie de un jucător cu un anumit profil – pe care îl vom alege cu mare atenție. Suntem un club tânăr, nou la acest nivel, dar ne vom juca șansele până la capăt. Iar dacă se ivește oportunitatea unui rezultat bun, cu siguranță nu vom da înapoi. Ne dorim să fim surpriza plăcută a Ligii a 2-a” – a declarat Bogdan Lobonț.

„Băieții au muncit foarte bine, sunt mulțumit de tot. Am pus accent pe omogenitate, motiv pentru care a fost esențial să păstrăm cât mai mulți jucători din lotul de anul trecut. Cei veniți în această vară s-au integrat bine – chiar foarte bine – în echipă. Din punct de vedere fizic și tactic suntem într-o formă bună și abia așteptăm primul meci din campionat” – a afirmat Alexandru Botos.

„Mă bucur enorm că sunt din nou aici și pot începe un nou sezon pe stadionul unde am crescut de mic copil. Am reușit să formăm o echipă puternică – această coeziune am demonstrat-o și în Liga a 3-a și a contat enorm în promovarea noastră. Sper ca sătmărenii să vină în număr la fel de mare ca la meciurile de baraj și să ne susțină în continuare. Cred că au văzut un fotbal frumos și rezultate bune din partea noastră. În Liga a 2-a ne propunem o clasare cât mai bună” – a declarat Zsiga Ervin.

„Am revenit la Satu Mare cu sentimente foarte bune. Am găsit aici un grup unit și valoros, ceea ce îmi dă multă încredere. Am convingerea că, sprijiniți de staff și de comunitate, vom face o treabă excelentă în acest sezon de Liga a 2-a” – a spus Mircea Donca, care revine la Olimpia Satu Mare după zece ani.

Echipa va porni joi dimineața la Reșița cu un popas la Timișoara și antrenament vineri la prânz în orașul de pe Bega. Apoi vineri după amiază se continuă deplasarea la Reșița.

”Știu și de pe vremea când am jucat cu Baia Mare că deplasările sunt obositoare. Ăsta e dezavantajul că stăm în colțul țării” a spus mijlocașul Mircea Donca.

Înregistrarea conferinței de presă poate fi urmărită pe pagina de facebook a ziarului nostru.

De asemenea gânduri exprimate la început de sezon într-o ediție specială dedicată CSM Olimpia . Emisiunea e difuzată în seara zilei de miercuri pe Nord Vest Tv de la ora 20 dar poate fi urmărită și pe pagina de facebook a Nord Vest TV și pe canalul de youtube al Nord Vest TV.