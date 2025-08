Angelo Cocian aduce victoria pentru FC Bihor!

Liga a 2-a: FC Bihor- CSC Șelimbăr 1-0

– Președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi a fost observator la meciul de la Oradea

Cu președintele AJF Satu Mare observator de arbitrii, FC Bihor a debutat cu o victorie în noul sezon al ligii a 2-a, 1-0 cu Șelimbăr.

Considerată a fi una dintre favoritele la calificarea în play off, echipa bihoreană n-a avut deloc un meci ușor cu Șelimbăr iar golul izbăvitor a venit abia pe final.

Sătmăreanul Angelo Cocian a înscris în minutul 74. Abel Popa a centrat de pe stânga, Călugăr a respins greșit, iar Tescan i-a pasat decisiv mijlocașului crescut de Primavera Satu Mare, iar Cocian a șutat imparabil la vinclu, de la circa 10 metri.

”Ne așteaptă un meci greu la Satu Mare!”

”A fost un meci dificil, ne am făcut treaba foarte bine tactic, am știut și să suferim în unele momente in care ei au preluat inițiativa dar per total am controlat jocul, ocaziile mari au fost de partea noastră iar pe final am reușit să marcam si să câștigăm cele 3 puncte de altfel foarte importante pentru noi” ne-a declarat Angelo Cocian.

Legat de meciul de vineri de la Satu Mare cu CSM Olimpia, mijlocașul sătmărean de la FC Bihor e convins că pentru echipa lui va fi un meci greu, o deplasare dificilă.

A debutat la Olimpia sub comanda lui Bogdan Andone

”Despre meciul cu CSM Olimpia Satu Mare, ne așteaptă un meci greu, cred că anul acesta este cel mai echilibrat campionat din ultimii ani și fiecare meci trebuie tratat cu seriozitate, noi mergem la fiecare meci la victorie, indiferent cu cine jucăm, vrem să ne impunem jocul si cred că de la meci la meci vom arata si mai bine” ne-a mai spus Angelo Cocian cel care a debutat în Liga a 2-a la Olimpia Satu Mare în sezonul 2016-2017 pe vremea când echipa sătmăreană era antrenată de Bogdan Andone.

Un alt jucător sătmărean din lotul celor de la FC Bihor, atacantul Luca Tincău, a fost introdus în teren în minutul 76 în locul lui Stahl.

FC Bihor vine etapa următoare la Satu Mare pentru duelul de vineri, 8 august de la ora 17 cu CSM Olimpia. Partida va fi transmisă de Digisport1.