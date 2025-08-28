Anunț mediu.Construire tabără școlară în localitatea Rațiu, oraș Tășnad, județul Satu Mare”

UAT ORAȘUL TĂȘNAD, cu sediul în orașul Tășnad, str. Lăcrămioarelor nr. 35, titular al proiectului ”Construire tabără școlară în localitatea Rațiu, oraș Tășnad, județul Satu Mare”, propus în orașul Tășnad, localitatea Rațiu, nr. cad. 112869, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, la următoarea adresă de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.