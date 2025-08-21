Aventură printre stânci și ape : descoperă Cheile Galbenei, bijuteria carstică a Apusenilor

Destinații de week-end

Cheile Galbenei sunt probabil cel mai spectaculos punct de atracție din zona Padiș a Munților Bihor, dacă nu chiar din toți Munții Apuseni. Râul Galbena și-a croit drum prin munte, realizând o trecere îngustă și lăsând în urmă niște pereți verticali ce depășesc 100 m înălțime. Cheile nu sunt chiar ușor de parcurs, traseul de parcurgere a lor, amenajat cu cabluri de susținere, este considerat unul dificil și nu este recomandat turiștilor neexperimentați sau fără o bună condiție fizică. Există și varianta parcurgerii cheilor mergând prin apă cu o încălțăminte adecvată. Sectorul cel mai spectaculos al cheilor este cel cuprins între Izbucul Galbenei și Valea Luncșoara și cuprinde și Cascada Evantai.

Cheile Galbenei s-au format datorită debitului puternic de apă care a tăiat adânc în masivul de calcare, dând naștere uneia din cele mai grandioase chei din munții noștri.

Cheile Galbenei încep brusc de la piciorul unui perete vertical de calcar de câteva sute de metri înălțime. Aici se află Izbucul Galbenei, un mic lac de 4-5 m diametru care este alimentat pe dedesubt de apa care drenează subteran întregul bazin închis Padiș-Cetățile Ponorului și reapare la zi printr-o peşteră tunel, unde apa râului intră zgomotos.

Este începutul tunelului subteran din Cheile Galbenei, lung de peste 100 m şi foarte greu practicabil. Acesta se termină prin cascada Evantai deosebit de pitorească, înaltă de 7 m, la baza căreia se găseşte un lac.

Izbucul Galbenei şi împrejurimile acestuia au fost declarate monument al naturii, iar întregul sector de chei a fost constituit în rezervaţie naturală mixtă, aflându-se în custodia Parcului Natural Apuseni.

Cum ajungi la Cheile Galbenei?

Plecând din centrul localităţii Arieşeni, urmaţi drumul pietruit ce trece printre magazine şi primărie, urcând pe valea Cobleşului prin satul Fata Cristesei până în satul Cobles. Marcajul turistic ce trebuie urmat este triunghi galben.

Pentru cei care doresc sa mai scurteze din drum, puteţi înainta cu maşina din Arieşeni până în Cobles iar de la Abc-ul din Cobles urmaţi în continuare drumul din stanca ce urcă pe Valea Gojii iar apoi coboară pe Valea Luncşoarei până la intrare în Cheile Galbenei. Această porţiune a drumului este accesibilă oricărei maşini până pe la Cantonul Luncşoara. La intrarea în Chei veţi găsi câteva indicatoare turistice şi un panou informativ. Prin chei vă recomandăm să urmaţi traseul marcat şi amenajat în locurile mai dificile cu lanţuri pentru siguranţa dumneavoastră.

Ce ar trebui să știi despre Cheile Galbenei

Traseul turistic prin Cheile Galbenei este amenajat cu cabluri de oțel la mâini și la picioare, care de multe ori sunt alunecoase din cauza umezelii. Parcurgerea acestui traseu necesită echipament adecvat (în special încălțări cu talpă aderentă și rucsacuri ușoare), precum și o pregătire fizică bună. Asta mai ales dacă parcurgeți tot circuitul, și nu doar Cheile Galbenei. Și spun asta pentru că se adună oboseala de pe traseu, acesta fiind destul de lung. În plus, luați și apă suficientă la voi pentru că nu există surse de apă pe traseu.

Ce poţi vizita în apropiere de Cheile Galbenei?

Cetăţile Ponorului – o adevărată cetate naturală cu trei portaluri, dintre care unul gigantic.

Gheţarul Focul Viu – peştera unde lumina şi gheaţa îşi dau întâlnire in mijlocul verii pentru a crea un spectacol deosebit.

Piatra Galbenei – un punct de belvedere sus pe stânci.

Avenul Bortig – un puţ vertical ce adăposteşte unul dintre cele mai mari blocuri de gheaţă din subteranul României.

Ce trasee de maxim o zi pot face care să includă şi Cheile Galbenei?

Arieşeni – Cobles – Cheile Galbenei – retur (triunghi galben plecând din Arieşeni);

Arieşeni – Cobles – Cheile Galbenei – Poiana Florilor – Gheţarul Focul Viu – retur;

Arieşeni – Cobles – Cheile Galbenei – Avenul Bortig – Pietrele Galbenei – retur;

Arieşeni – Cobles – Cheile Galbenei – Avenul Bortig – Cetăţile Ponorului – Arieşeni.

