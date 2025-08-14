Cu var pe tur

Faptul că etapa a fost incompletă îmi cam dă peste cap modul de a trage concluzii. În cele șapte dispute oaspeții s-au impus doar de două ori față de cele trei victorii ale gazdelor. Într-o medie de 2 goluri pe joc vizitatorii au înscris doar 6 goluri. Trebuie să remarc și frumusețea disputelor de la Botoșani și Arad unde spectatorul neutru s-a delectat. Metaloglobus – Dinamo 0-1 cu chiote și vaiete; Arad – Constanța 2-1 într-un derbi al etapei onorat; „U” – Ploiești 1-1 într-un cuib de viespi (Sibiu); Miercurea Ciuc – CFR amânat pentru 16 octombrie; Craiova – Sibiu 1-0 murdărit cu VAR; FCSB – Slobozia 0-1 fără nici un Dumnezeu; Botoșani – Pitești 3-1 într-un joc spectacol; Galați – Rapid 1-1. Astea fiind spuse să trecem de la ce-o fo la ce-o fi, vorba oșanului. Din nou o etapă curioasă. După ce în urmă cu două etape întâlnirea Dinamo – FCSB nu a fost derbiul etapei, iată că nici Rapid – FCSB nu reprezintă derbiul etapei. Totuși, cu siguranță va fi întâlnirea cu cea mai mare afluență de public, mai ales că giuleștenii nu le-au pus oaspeților nici o limită maximă la numărul de spectatori. Asta în ciuda faptului că, la întâlnirea cu Slobozia de pe Arena Națională, FCSB n-a avut nici măcar 7.000 de FCSB-iști. Știu eu pe cine să întreb cât de însingurat a fost…

Dinamo – Arad (vineri, ora 21,30) Derbiul etapei. Cocoțați pe podiumul campionatului arădenii lui Mihalcea vor să repete figura de anul trecut a clujenilor lui Sabău. Dacă e chiar așa atunci acesta este momentul potrivit pentru a demonstra că merită, mai ales că gazdele vin după o partidă cu un joc dezastruos pe tarlaua din Clinceni. Gazonul Arenei Naționale le stă la dispoziție celor două echipe să se manifeste în largul lor.

Farul – „U” (luni, ora 21,30) În primăvară un astfel de meci ar fi avut ca favoriți pe ardeleni. Astăzi dobrogenii au apropiat tasul de nisipul auriu al litoralului. Să fie chiar așa? Sper într-o revenire a șepcilor roșii.

Rapid – FCSB (duminică, ora 21,30) Celor care cred că pasa proastă a FCSB-iștilor le-ar putea ușura drumul spre victorie rapidiștilor le spun „da capo” că se-nșală. Într-un astfel de joc nu contează locurile din clasament, forma de moment sau prima de meci. Aici totul se traduce în dorință și putință ca să citez din clasici în viață. Sper ca sportivitatea să domine și arbitrajul să nu impietezea asupra rezultatului.

Miercurea Ciuc – Craiova (duminică, ora 16,15) Ce am spus în Caricatura de săptămâna trecută despre ciucani se transferă pentru preludiul acestui joc. Sper ca scandalul de la LPF și FRF cu privire la giugiuleala lui Becali să nu se transfere pe teren, patronul oltenilor fiind unul dintre contestatari.

CFR – Botoșani (duminică, ora 18,30) Cu ce stare de spirit vin frânarii la acest meci depinde mult de calificarea în ultimul tur al Ligii Europa sau retrogradarea în Liga Conferinței. Pe moldoveni nu-i deranjează prea mult starea de spirit a adversarilor cât timp răgetele leului Leo le bagă frica în materia cenușie și vitamine în materia sangvină. Pe de altă parte Dan Petrescu pare obosit. Nu i-ar strica un repaos.

Argeș – Galați (luni, ora 19) Jocul deschis, elegant și spectaculos al gazdelor este reflctat doar în parte de rezultatele de pe teren. Totuși cred că dacă ar fi apelat la varianta închisă, vulgară și oportunistă nu ar fi obținut mai mult de două puncte. Acum au șase. Partida cu Galațiul de la Mioveni le oferă prilejul de a mai adăuga ceva basmale la zestrea de fată mare. Nu prea le dau șanse gălățenilor.

Slobozia – Metaloglobus (vineri, ora 19) Absolut toate etapele disputate până acum au început cu un meci al Metaloglobosului. Nici asta nu se dezminte. Partida lor de pe tarlaua Clinceniului nu pare prea atractivă. Nu are rezonanță. De nici un fel. Sper să nu avem prea multe accidentări.

Ploiești – Sibiu (sâmbătă, ora 21,30) Cenușăreasa etapei. E drept că cele două echipe s-au luptat nu de mult pentru șefia play-out-ului dar de aici până să programezi acest meci de coada clasamentului în ziua și la ora de maxim interes pentru spectatorul de fotbal din România este prea mult. de-ale LPF-ului… Despre meci ce să spun… Sper într-o victorie a sașilor. Sunt deplasat?

Opriți războiul!