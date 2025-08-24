Cum arăta clubul Olimpia Satu Mare în perioada interbelică – între tradiție și diversitate sportivă

Clubul Olimpia Satu Mare este una dintre cele mai vechi structuri sportive din nord-vestul României, fondat la începutul secolului XX, într-o epocă în care sportul organizațional prindea amploare în Transilvania. Deși fotbalul a fost ramura care a dat cea mai mare vizibilitate Olimpiei, clubul nu s-a limitat doar la balonul rotund. În perioada interbelică, Olimpia a funcționat ca un club polivalent, un punct de întâlnire pentru tinerii sătmăreni atrași de mișcarea sportivă și de idealul de viață sănătoasă.

Din studiul istoricului Claudiu Porumbăcean, intitulat „Clubul Olimpia Satu Mare la aniversarea centenarului”, aflăm că după constituirea României Mari, guvernele Regatului Român au fost foarte preocupate de dezvoltarea sportului la scară largă, lansând în acest sens mai multe campanii de promovare pentru atragerea publicului spre astfel de activități. Se insista foarte mult pe acțiunea benefică a sportului asupra sănătății și dezvoltării tinerilor. În ciuda reticenței manifestate la început, mai ales în mediul rural, rezultatele nu au întârziat să apară.

Autoritățile locale din județul Satu Mare au răspuns pozitiv solicitărilor venite de la București pentru promovarea și dezvoltarea activităților sportive, după cum reiese și din corespondența guvernului cu Prefectura județului Satu Mare. În urma ordinului Ministerului de Interne nr. 39316 din 10 iunie 1922, prin care se comunică faptul că în conformitate cu art. 36 din legea Casei Culturei Poporului, publicată în Monitorul Oficial No. 173 din 3 Novembrie 1921 prin care statul cedează terenuri în fiecare comună „pentru câmpurile de sport”, conducerea judeţului solicită instrucţiuni pentru aplicarea acestui ordin.

Clubul sportiv care a dominat sportul sătmărean de la înființarea sa și până în zilele noastre este Olimpia. Sursele documentare ne informează că în toamna anului 1920 sunt legitimați primii jucători de fotbal pentru echipele Societatea Sportivă Satu Mare și Clubul Atletic Carei, apoi în 1921 pentru Olimpia Satu Mare și Stăruința Satu Mare. Fotbal se juca cu cel puțin un deceniu mai devreme. Fotbaliști de mare calibru precum Alexandru și Iuliu Borbil, Andrei Sepci și alții au avut prezențe notabile în echipa națională a României interbelice. Înființată în 1921 de un grup de tineri intelectuali români, susținuți de primarul Augustin Ferenţiu și secretarul Virgiliu Băliban , Societatea Sportivă Olimpia va activa mai întâi în campionatul regional de fotbal pe care îl câștigă în intervalul 1926-1927 și se va califica în campionatului național, fiind eliminată în sferturile de finală de echipa Chinezul Timișoara.

Cu toate că era un sport relativ nou pentru sătmăreni, cel puțin din punct de vedere al întrecerilor organizate, fotbalul a fost, cu precădere, cea mai îndrăgită și mai populară ramură sportivă din Satu Mare.

Astfel aflăm că pe lângă fotbal, la cel mai reprezentativ club al Sătmarului, mai funcționau și alte secții sportive. Amintim aici secțiile de tenis, scrimă, box, canotaj sau ciclism. În perioada 1935-1937, președintele Clubului era dr. Octavian Ardelean, prefectul județulului Satu Mare, președinte executiv Alexandru Popp, secretar general Zaciu Felician.

În această perioadă, guvernul a acordat o atenție deosebită dezvoltării vieții sportive din această parte a țării. În acest context, sunt organizate pentru prima dată evenimente sportive de ansamblu, cu ocazia zilei de 8 iunie.

La 10 mai 1936, sub egida Prefecturii din Satu Mare, s-a organizat pentru prima dată un raliu denumit „Tura Județului Satu Mare”, cu scopul de a promova turismul și sportul automobilistic în Satu Mare. Traseul competiției, în lungime de 274,5 km, a pornit din Satu Mare pe ruta Botiz – Livada – Oraşu Nou – Negreşti – Bixad – Baia Mare – Cărbunar -Copalnic Mănăștur – Surdeşti – Șomcuta Mare – Mireșu Mare – Hideaga – Pomi – Cărăşeu – Satu Mare. Competiția a fost organizată și în anul 1937, cu implicarea Automobil Clubului Regional Cluj.

La 10 mai 1937, Prefectura Satu Mare, condusă de dr. Octavian Ardelean, care deținea și funcția de președinte al Clubului „Olimpia” Satu Mare, împreună cu Virgil Astaluş, secretarul Secției de ciclism a Clubului „Olimpia”, a organizat „Tura Ciclistă a Județului Satu Mare”. Competiția s-a desfășurat pe traseul Satu Mare – Orașu Nou – Seini – Iojib – Livada – Satu Mare, în lungime de 40 km.

În cadrul acestor cluburi s-au dezvoltat și alte ramuri sportive precum atletismul, scrima, luptele, boxul, tenisul, canotajul sau natația, dar și sporturi de iarnă (patinaj, schi sau bob), motiv pentru care s-au construit mai multe terenuri de sport, sau ștrandul Clubului „Olimpia” din Satu Mare, ștrandul din Baia Mare, terenuri de fotbal, tenis sau patinaj, dar și pârtii de schi la Baia Mare și Baia Sprie.

