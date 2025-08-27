Descoperă frumusețea ascunsă a județului Satu Mare printr-un tur al celor mai spectaculoase arii naturale protejate

Județul Satu Mare este o oază de biodiversitate și diversitate naturală: de la dezertice verzi la mlaștini rare, păduri liniștite și coridoare verzi largi. Le oferă localnicilor și turiștilor o paletă captivantă de experiențe — fie că e vorba de aventură, relaxare, explorare educativă sau fotografiere de natură. Merită din plin protejate și promovate.

Cele mai spectaculoase arii protejate din județul Satu Mare

Județul Satu Mare găzduiește opt arii naturale protejate de interes național, fiecare cu farmec și valoare aparte:

Cursul inferior al Râului Tur — rezervație naturală mixtă (IUCN cat. IV), cu o suprafață de circa 6.212 ha . Pășuni, fânețe pădurite, heleștee și habitate cu o biodiversitate impresionantă — un paradis pentru păsări și alte viețuitoare.

Dunele de nisip Foieni — rezervație botanică mică (aprox. 10 ha), cu dune fixate prin vegetație termofilă (Festuca, Corynephorus canescens), un fenomen rar în câmpiile vestice.

Heleșteiele de la Moftinu Mic (Mlaștina Vermeș) — zonă umedă avifaunistică, cu o suprafață de cca. 125 ha, un adevărat refugiu pentru păsări migratoare precum egretă, stârc, rațe și buhai de baltă.

Pădurea de frasini Urziceni — rezervație forestieră ce adăpostește frasini, stejari, ulmi, aluni și sosci de câmp. Zona este cunoscută pentru stârcii cenușii care cuibăresc în copaci.

Pădurea cu pini Comja (Racșa) — arie protejată forestieră simbolică (cca. 0,5 ha), în care au fost plantați pini, molizi și brazi în memoria lui Eminescu. O amprentă culturală într-o zonă naturală.

Pădurea Runc (Borlești) — rezervație naturală forestieră situată în zona Pomi-Borlești, încărcată de naturalețe și liniște.

Tinoavele din Munții Oaș — zone umede postglaciare bogate în mușchi Sphagnum, cu o semnificație fitogeografică importantă, în special pentru studiul evoluției vegetației.

Râul Someșul Inferior (sit Natura 2000) — zonă umedă importantă ce include segmente ale Someșului, loc de agrement, observare a păsărilor, ciclism, pescuit și caiac. Oaza verde aproape de oraș .

Județul asigură protecția a 24 de arii naturale, însumând peste 48.300 ha, din care 9 sunt întregi situri Natura 2000 (7 SCI + 2 SPA) .

Exemple notabile includ situri precum Câmpia Careiului (ROSCI020), Râul Tur (ROSCI0214 + ROSPA0068) și Câmpia Nirului – Valea Ierului (ROSPA0016), care susțin specii valoroase și habitate rare.

Specii emblematice: laleaua pestriță, vidra, castorul, barza neagră, buhaiul de baltă, liliacul cu urechi mari și multe altele.

Sugestii de activități turistice și educative

Tur ciclist sau plimbare pe digurile Râului Tur — oportunitate de observare a faunei și florei locale, inclusiv libelule rare și păsări migratoare.

Excursii la dunele de la Foieni, apoi la Pădurea Urziceni — peisaje contrastante între nisipuri și pădure, ideale pentru weekend.

Explorarea Mlaștinii Vermeș — habitat unde pot fi observate specii rare ca becațina; ideal pentru iubitorii de birdwatching.

Someșul Inferior – spațiu versatil pentru drumeții, recreere și implicare civic-ecologică.

Evenimente ecoturistice locale, cum ar fi Tour de Tur (maraton/ciclism) și Festivalul berzei (Andrid) — de povestit și de savurat.

Nicolae Ghişan