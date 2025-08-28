Destinații de weekend: Ardealul la superlativ: pensiuni chic cu piscine interioare pentru un weekend de răsfăț

Cu opțiuni variate — de la escapade low-cost, cool și boeme, până la refugii elegante și luxoase — Ardealul oferă pensiuni cu piscină interioară potrivite oricărui stil de călătorie.

Apă, piscină, saună, dar și un view de poveste. Sună bine, nu? Pentru acest weekend avem pentru voi un top special: pensiuni cu spa la munte, moderne, amplasate într-un peisaj de vis, perfecte ca să vă încărcați bateriile după o săptămână agitată.

POEZIA

Amplasat ideal în zona montană, la doar 3 km de pârtia de ski, 8 km de localitatea Negrești Oaș, 50 km față de municipiul Satu Mare, oferind o panoramă incredibilă asupra pârtiei, Hotel Poezia 4* reprezintă marca stilului, dedicat turistului modern și sofisticat, cu puternice elemente de tradiție, specific zonei.

Oaspeții vor descoperi atmosfera plăcută, elegantă și rafinamentul spațiilor de cazare în toate cele 16 camere duble și 2 apartamente, profesionalismul unor servicii orientate către satisfacerea celor mai înalte cerințe ale turistului, toate într-o locație aparte, expresie a confortului și relaxării. E un loc modern, luxos, cu un raport preț-calitate foarte bun.

MONTANA RESORT & SPA

Aflată în Colibița (județul Bistrița – Năsăud), la 216 kilometri de Satu Mare, această pensiune este situată într-un decor de poveste, la 700 de metri de coada lacului din Colibița, cu un view superb spre munte.

Punctul forte al pensiunii este spa-ul. Este chiar foarte fain și relaxant. Așa că, dacă tot ajungeți la Colibița, nu ratați Montana Resort &Spa!

MEANDER

Această pensiune se află în localitatea Băița ( județul Cluj) la 210 kilometri de Satu Mare, plasată într-un loc superb. Este o locație faină și elegantă pe care o recomandăm celor care vor să aibă seara parte de liniște. Veți fi încântați de stilul rustic, cu accente moderne, care nu știrbește nicio secundă autenticitatea locului, dar mai ales centrul wellness, cu piscină interioară, construită din nisip și piatră.

DACII LIBERI

Situată în localitatea Petrova (județul Maramureș), pensiunea Dacii Liberi este cotată la cinci margarete. Poarta maramureşeană tradițională de la intrare te va duce într-o lume a tradiției autentice, unde răsfățul și confortul zilelor noastre nu lipsesc.

Mixul între autentic și modern, între tradițional și lux e atât de fin, încât te va face să te îndrăgostești de acest loc. E drept, că investiția aici a fost una imensă, dar rezultatul e fantastic. Complexul are o piscină, o salină, un bazin cu apă sărată, un centru spa, extrem de spectaculoase, dar și un loc de joacă pentru copii.

Locația este aproape de alte puncte turistice de real interes: la 53 de kilometri de Cimitirul Vesel, la 26 de kilometri de Mocăniță, la 15 kilometri de mănăstirea Bârsana.

BAROLO

Dacă simți că după o zi de luat la pas Clujul ai nevoie de liniște și, de ce nu, puțin răsfăț, atunci Casa Barolo din Vlaha ți s-ar putea potrivi. Vlaha e un sat aflat la doar jumătate de oră de mers cu mașina de centrul orașului Cluj, iar experiența pe care o poți avea la Barolo este una la înălțime.

Pensiunea este un mix interesant între stilul unui conac și a unei case autentice ardelenești. Ceea ce te va surprinde aici e ciubărul și, evident, spa-ul acoperit, cu piscină, perfect pentru o relaxare după o saptămână de muncă.

ART 1000

De sus îți dai seama cel mai bine de paradisul în care se află pensiunea Art 1000. E un loc de poveste aflat la malul lacului Drăgan Floroiu, în superba vale a Drăganului ( județul Cluj). De la balconul camerei unde sunteți cazați veți rămâne în minte cu o priveliște de vis dată de un view incredibil spre lac. Pensiunea are și o piscină interioară, mică, intimă, dar faină tare.

Sursa: calatorinbascheti.ro

Nicolae Ghişan