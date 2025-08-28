Fata morgana

Vecine de clasament, laureatele ediției trecute de campionat se află pe locuri de baraj pentru retrogradare. Interesant este că de la casele de pariuri ne vine vestea că FCSB mai are 14% șanse să devină campioană, iar CFR 10%. Ce ți-e și cu inerția asta? Părerea mea este că nu amândouă vor prinde grupa campionat la sfârșitul sezonului regulat. Poate chiar niciuna. Clujenii chiar dacă au un meci mai puțin disputat au un joc mult mai slab. La bucureșteni s-ar putea da vina pe neșansă, unii ar spune chiar blestem.

Gazdele s-au impus în jumătate din jocurile etapei a șaptea și au înscris 60% din cele 20 de goluri înregistrate. Oaspeții s-au mulțumit cu trei victorii. Bune și alea, mai ales că una e a Rapidului. UTA – Slobozia 1-1 din neatenție; Metaloglobus – Rapid 1-2 uff! Botoșani – Miercurea Ciuc 3-1 cu Szabi excelent la VAR; „U” – Dinamo 0-1 cu petarda Alex Pop marcator; Oțelul – CFR 4-1 de râsul lumii (la clujeni interimar Laurențiu Rus); Craiova – Petrolul 2-0 bairam Baiaram; FCSB – Argeș 0-2 inexplicabil; Sibiu – Farul 1-0 în cel mai frumos meci al etapei.

Dacă protagonistele ediției precedente rămân cu câte o singură victorie au mari șanse să ocupe pe mai departe cele două locuri ce duc la baraj. Pentru a descâlci ce am clamat anterior hai să vedem ce ne aduce etapa a opta, mediana turului:

Botoșani – Craiova (duminică, ora 18,30) Derbiul etapei. Și eu sunt de părere că liderul nu-și merită cele 19 puncte acumulate. Jocul lor a fost doar pe alocuri sclipitor, însă au primit o doză importantă de ajutor imoral din partea arbitrilor. Nu cred că intenționat, ci doar prin conjunctură. De cealaltă parte moldovenii au profitat de forma slabă a unora dintre adversare și s-au cățărat până în preajma podiumului;

Rapid – Arad (vineri, ora 20,30) Locurile 2 și 3. Nici Rapidul nu-și merită locul dacă ne uităm la jocul prestat. Faptul că au jucat cu țârâita, la limita rezultatului, nu este un lucru încurajator. Tot mai sper că nivelul jocului lor va crește de la o etapă la alta astfel încât după calificarea în grupa campionat să aibă consistență. De cealaltă parte arădenii au dezvoltat un joc peste valoarea lotului, un lot ce aprioric a fost considerat încropit și fără coeziune;

Slobozia – „U” (sâmbătă, ora 18,45) Curios la acest meci este faptul că gazdele se află cu două locuri mai sus (7 față de 9) în clasament decât oaspeții. Cred că după acest meci se va îndrepta această anomalie. O fi Vlădoiu norocosul turului dar nu cred că-i poate face față Moțului;

Dinamo – Sibiu (sâmbătă, ora 21,30) Sașii merg la București cu gânduri mari. Doar de ei depinde dacă acestea se vor materializa sau nu. Dacă judecăm la rece nivelul arătat de cele două echipe în jocurile de până acum, un rezultat de egalitate ar fi cel mai nimerit. Nu același lucru spune poziția din clasament a celor două combatante: 6 față de 11;

Constanța – Ploiești (luni, ora 21) Farul (locul 8) și Petrolul (locul 12) se întâlnesc la închiderea etapei. De când s-a inventat becul (Swan în 1878, completat un an mai târziu de Edison) farurile nu mai funcționează cu petrol. Însă cel de la Alexandria, vechi de aproape 2500 de ani, mai „arde” și azi. Cred că va fi un meci frumos, distanța dintre punctele acumulate de cele două echipe rămânând probabil aceeași;

Pitești – Metaloglobus (duminică, ora 16) Gazdele (locul 5) nu ar trebui să aibă probleme la acest meci. Jocul lor deschis, bazat pe atac, fără manifestări simandicoase, ar trebui să le aducă o victorie cât se poate de normală. Asta dacă nu sunt prea înfumurați după victoria de pe terenul campionilor. Oaspeții (locul 15) se zvârcolesc undeva între neputință și neșansă;

Miercurea Ciuc – Galați (luni, ora 16) Uite un prilej în care ciucanii (lanterna roșie) îmi pot demonstra că nu sunt ceea ce cred eu despre ei. Oricum, în ultimul joc au avut doar patru maghiari în componeța primului 11, un pas spre normalizare. În oponență gălățenii (locul 10) vin în secuime cu gândul la trei puncte. Dacă Ilyes nu ascultă de conducere și face echipa după cum crede el, îi va fi greu lui Laszlo Balint să-și readucă elevii din stratosferă (știți voi, zona aia dintre troposferă și mezosferă, adică dintre firesc și fata morgana) după succesul din fața vicecampionilor;

CFR – FCSB (duminică, ora 21,30) Cenușăreasa etapei. Scriam într-o altă „Caricatură” că e nefiresc ca „cenușăreasa etapei” să fie programată la o oră de maximă audiență. Ei, uite că e firesc. Mai ales că tribunele vor fi destul de populate. Aproape ca cele din Giulești cred eu. Nu mă întrebați nimic despre partidă că nu am ce să vă spun. Totul este la voia întâmplării.

Opriți războiul!