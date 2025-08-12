Fiesta Tropical în curtea Muzeului de Artă

Pentru cei care ritmurile sudamericane reprezintă o fantezie exotică cu farmec aparte și pentru cei care sunt doar curioși salsa, mambo, rumba și samba vor vizita ograda instituției de cultură sătmărene. Mai ales că puteți face această audiție și plimbându-vă agale printre simezele împrospătate recent cu creații unice ale unor artiști sătmăreni. Prim cornistul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii de Stat din Oradea este invitatul acestei seri. Vom descoperi cum acesta, Lorenzo Moroni, se va adapta în calitate de dirijor pentru echipa de percuționiști și suflători în lemn și alamă din cadrul Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti din Satu Mare.

Chiar dacă în urmă cu patru ani am prezentat biografia cornistului italian considerăm că n-ar strica să vă readucem aminte cine este invitatul filarmonicii sătmărene și să aducem la zi informațiile despre acesta.

Lorenzo Moroni

Lorenzo Moroni este prim cornist al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii de Stat Oradea din anul 1998. S-a născut la Gallarate (nordul Italiei) în 1967.

După studii de corn la Liceul de Muzică din Varese, a absolvit Conservatorul “Gaetano Donizetti” din Bergamo. Alături de Orchestra Filarmonicii din Oradea a apărut de mai multe ori în calitate de solist concertist şi a susţinut recitaluri camerale.

A mai colaborat cu instituţii muzicale din ţară, precum Filarmonica de Stat din Timişoara, Arad şi Satu Mare, Opera Naţională din Timişoara, Opera Naţională Română şi Opera Maghiară din Cluj-Napoca.

Ansamblul de suflători a fost fondat în primăvara anului 2013, scopul principal fiind susţinerea unor concerte educative, dar de-a lungul anilor, ansamblul a participat şi la diferite evenimente culturale ale oraşului (Concert dedicat Zilei Copiilor, spectacol-eveniment “Cântă Pădurea”, “Toamna Orădeană”), precum şi în Săcuieni, Salonta şi Ştei. Ansamblul are un repertoriu bogat de la muzica clasică, muzica uşoară până la cea contemporană.

