Formatori de opinie

Am revăzut meciul cu ochii minții, fără comentatori, și am devenit contrariat. Apoi am apelat la cifre. Sunt seci, dar spun adevărul. Chiar dacă este din ce în ce mai puțin relevantă posesia mingii totuși Rapidul a avut-o în 58% din joc. La ocazii mari de gol scorul a fost 3-3, adică cele patru goluri, bara lui Ngezana și capul lui Jambor din finalul partidei. La șuturi pe spațiul porții (3-6) a fost într-adevăr un număr mai mare de partea oaspeților dar patru dintre ele au fost „pase la portar” (golul doi al FCSB-ului nu a fost șut pe poartă). Portarii au avut fiecare câte o intervenție decisivă la șuturile lui Dobre, respectiv Bârligea… Cifrele în continuare par echilibrate cu un mic avantaj de partea Rapidului, dar frapează la numărul loviturilor de colț: 11 cornere au executat gazdele față de cele doar 4 trimise de FCSB.

Ce să-i faci? Suflet de rapidist. Dar tot m-am abținut să nu pun la ocazii mari de gol capul lui Koljic dinaintea dublei reușite. A fost un meci slab în care 70 de minute nu s-a jucat nimic. Doar în primele 10 minute (FCSB peste Rapid) și în ultimele 10 minute (Rapid peste FCSB) au jucat ceva fotbal. Celelalte rezultate ale etapei au adus câte două victorii atât gazdelor cât și oaspeților și încă trei meciuri încheiate la egalitate. Am ajuns iar la trei goluri pe meci. Aproape. Gazdele au înscris cu un gol mai mult (12) decât oaspeții.

Unirea – Metaloglobus 2-1 pe tarla; Dinamo – UTA 1-1 cum vă spuneam; Petrolul – Hermannstadt 1-1 stricat de VAR; Csikszereda – Univ. Craiova 1-2 natural; CFR – Botoșani 3-3 sau „așa nu – așa da” la nivelul portarilor; Rapid – FCSB 2-2; Argeș – Oțelul 2-0 pe bune; Farul – „U” 0-1un pic nedrept.

Urmează o etapă cu multe dar-uri. Nu, nu cadouri. Îndoieli. O etapă cu certitudini estompate de temeri și dorințe curmate de realitate. Sau nu?

Arad – Slobozia (vineri, ora 19) Derbiul etapei. Cele două echipe, vecine de clasament, apar curios în partea de sus a clasamentului. Dacă în ceea ce privește oaspeții aceștia se află acolo mai mult conjunctural, gazdele au arătat ce pot în meciuri dificile cu adversari grei. Cred că le va fi la îndemână o victorie în fața ialomițenilor mai ales că sub comanda lui Mihalcea nu mai sunt acea echipă capricioasă din epoca Rednic.

Craiova – Ploiești (duminică, ora 18,30) Liderul privește cam de sus această partidă. Să nu amețească. Totuși, Târcă de Ploiești (mă refer aici la Grozav) a prins ceva artrită și nu mai are dezinvoltura de altădată. S-ar părea că oltenii au totuși o misiune ușoară.

„U” – Dinamo (sâmbătă, ora 21,30) Uite un derbi de tradiție. Un meci în care cele două galerii sunt înfrățite. Mai sunt și vecine de clasament. Asta nu înseamnă că își vor împărții punctele. Ba chiar cred că va exista o învingătoare. Mintea îmi spune Dinamo, inima îmi zice „U”. Mă aștept la un meci frumos.

Metaloglobus – Rapid (vineri, ora 21,30) Vai, vai! Din nou pe tarla. Cred că Rapid ar avea tendința să nu folosească toți titularii. Ar putea intra Aioani, Pașcanu, Grameni, Rareș Pop… Numai să n-o pățească. Starea terenului pe de-o parte și automulțumirea din tabăra giuleștenilor pe de alta le-ar putea aduce un punct sau chiar trei gazdelor de la fabrica de jucării letale.

Sibiu – Constanța (luni, ora 19) Cam rănite echipe. Mai sunt bâzâite și de arbitraje ostile. Merg pe mâna lui Măldă chiar dacă Zicu îmi devine simpatic. Nu neaparat prin caracter cât prin profesinalism. Fără experiență îndelungată, dar cu atitudine. Sașii au nevoie acută de puncte și n-ar trebui să le scape victoria.

FCSB – Argeș (duminică, ora 21) Dacă gazdele se așteaptă la un meci ușor se înșeală. Parcă văd că Martins (Caio scrie pe spatele lui) va dori să-și arate valoarea și va face ravagii pe dreapta, apoi pe stânga. Norocul gazdelor este că prea uită să se despartă de minge și aceasta nu ajunge în plasă. Cei ce Fac Ce Spune Becali au prima șansă.

Botoșani – Miercurea Ciuc (sâmbătă, ora 18,45) Până nu-și aliniază valoarea lotului la valoarea competiției oaspeții n-au nici o șansă. Cei 7-8 maghiari titulari, rătăciți într-un campionat mult superior capacității lor de evoluție, nu fac decât ca formația din Miercurea Ciuc să rămână mult timp cu un singur punct, cel obținut tocmai în debutul sezonului.

Galați – CFR (duminică, ora 16,15) Cenușăreasa etapei. Curios cum acest meci a ajuns să reprezinte cel mai slab meci al etapei. Desigur la aceasta a contribuit și partida restantă a oaspeților. În mod normal frânarii ar trebui să-și aproprie punctele dar obsesia unei oboseli care nu ar trebui să existe le-ar putea juca feste. Spun asta pentru că au oricând la dispoziție 20 de jucători capabili să fie titulari. Doar portar n-au. Să fie ăsta baiul?

Opriți războiul!