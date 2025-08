Liga a 2-a : CSM Reșița- CSM Olimpia Satu Mare 2-1 ( 1-1)

Înfrângere pe final la debutul în Liga a 2-a

– Văsălie a deschis scorul pentru echipa noastră dar dubla lui Modan a adus victoria ”rossonerilor” din Banat

CSM Olimpia Satu Mare a început noul sezon al Ligii a II-a cu o înfrângere la limită, scor 2–1, în fața unei formații ACSM Reșița care are ca obiectiv, calificarea în play off la finalul sezonului regular.

Partida desfășurată sâmbătă, 2 august, în Valea Domanului, a oferit un duel spectaculos și echilibrat, decis de inspirația individuală a atacantului Nicu Modan, autorul unei „duble” decisive.

Nou-promovata din Satu Mare a început curajos și a dominat prima jumătate de oră. În minutul 23, Alin Văsălie a deschis scorul pentru Olimpia, finalizând din apropiere după o fază creată pe flancul stâng. Reșița a reacționat imediat: doar cinci minute mai târziu, Marius Cioiu a centrat ideal pentru Modan, care a restabilit egalitatea cu un șut precis la colțul lung.

Revenit acasă în această vară, Mircea Donca a avut șansa de a readuce Olimpia în avantaj însă mingea trimisă de al a nimerit bara , de asemenea ”bănățeanul” nostru, Oanea i-a dat și el ceva emoții portarului Antonescu.

Repriza secundă a aparținut clar rossonerilor, care au împins jocul în jumătatea adversă.

Flavius Stoican face o mutare interesantă și-l introduce din minutul 46 în teren pe Salhi în locul lui Dudea. Cu un Salhi extrem de activ, gazdele încep să preseze.

Apro a zguduit bara din lovitură liberă, iar ocaziile s-au înmulțit. Presiunea gazdelor s-a concretizat în minutul 80, când Cioiu a fost faultat în careu după o neatenție a lui Todoran, iar Modan a transformat fără emoții penalty-ul obținut, aducând primele trei puncte pentru echipa sa.

Vocea antrenorilor

Flavius Stoican-”Mai avem multe de îmbunătățit”

La finalul partidei, antrenorul Reșiței, Flavius Stoican, s-a declarat mulțumit de rezultat, dar a subliniat că echipa sa mai are mult de lucru:

„ „În primul rând vreau, să felicit jucătorii, publicul, galeria, pe toți cei care ne-au susținut în această partidă, care nu a fost ușoară. Vreau să-l felicit şi pe antrenorul Alexandru Botos – poate un nume mai nou în Liga a doua – care a implementat la Olimpia un joc pe care eu îl apreciez. Cred că este una dintre echipele care au venit aici să joace fotbal.

Am început destul de timid jocul, pe vârfuri, dar odată cu trecerea timpului, odată cu intrarea lui Salhi, jocul s-a schimbat. O primă repriză în care am suferit din punct de vedere al posesiei. În a doua repriză am avut multe situații de a marca. Şi acum îmi vin în minte ocaziile lui Modan, June sau Erico și Elton la cornere. Deci un joc pe care puteam să-l câștigăm mai lejer. Dar este o victorie muncită, o victorie meritată.

Mai avem multe de îmbunătățit, mai avem multe de pus la punct. Importante sunt punctele și că am început cu dreptul. Încă suntem în căutări, în ceea ce înseamnă evoluția fiecărui jucător. Ne-au plecat fotbalişti importanți și nu este ușor ca să îi înlocuim. Dar, cei care au venit, am încredere că pot să ajungă la nivelul lor, sau chiar să îi depășească. Vă dau două exemple. Claudiu Apro și Nicu Modan, doi jucători care astăzi – și nu numai astăzi, şi de-a lungul perioadei de cantonament – i-am câștigat. Deci sunt doi jucători cu care ne mândrim.”- Flavius Stoican

Alexandru Botoș-„Am arătat atitudine şi curaj”

De cealaltă parte, tehnicianul Olimpiei, Alexandru Botoș, a remarcat efortul jucătorilor săi:

„Știam că ne așteaptă un meci dificil, având în vedere că am venit acasă la o echipă aspirantă la promovare în Liga 2. Am pregătit meciul cu mare atenție.

Înainte de joc am cerut băieților atitudine și curaj, ceea ce am și văzut în timpul partidei. Am avut momente bune, dar, din păcate, la final greșelile personale ne-au costat. Reșița a reușit să-și creeze mai multe ocazii de gol, din care n-au reușit să marcheze – dar, vedeți cum e fotbalul, putea să termine și un egal.

Nu vreau să spun că n-au câștigat meritat. Dar am avut și noi șansa noastră, in păcate n-am reușit să profităm.”

Urmează Cupa și duelul cu FC Bihor

CSM Olimpia Satu Mare are șansa de a-și reface moralul marți, 5 august, în turul preliminar al Cupei României, în deplasare la Lotus Băile Felix. În etapa a doua a Ligii 2, Olimpia va juca vineri, 8 august, de la ora 17:00, acasă cu FC Bihor Oradea. Partida de vineri, prima pe teren propriu în liga a 2-a pentru CSM Olimpia va fi transmisă de Digisport1.

Biletele pentru această partidă vor fi disponibile online începând de marți, ora 12:00.

Etapa 1 – Liga 2 Casa Pariurilor:

ACSM Reșița – CSM Olimpia Satu Mare 2–1 (1–1)

Marcatori: Modan (27, 80 – pen.) / Văsălie (23)

CSM Reșița: Antonescu – Dolghi, Da Silva E., Dudea (46’ Salhi), Burlacu, Da Silva Erico, Cioiu (89’ Manea), Grădinaru (72’ Negru), Jerdea (65’ June), Modan (89’ Fărăgău), Apro.

Antrenor: Flavius Stoican

CSM Olimpia: Deáky – Todoran, Diomande, Copaci, Oanea, Calugher (81’ Bontaș), Pintér (89’ Lucaci), Donca, Văsălie (63’ Meșter), Chinde (63’ Mustacă), Magyari (81’ Zamfir).

Antrenor: Alexandru Botoș

Rezultatele etapei a 1-a

Sâmbătă, 2 august, ora 11

FC Voluntari – Metalul Buzău 2-1

Gutea 14, Merloi 72 / Robu 42

CSM Slatina – Gloria Bistrița 0-0

CS Afumaţi – FC Bacău 3-2

Fatai 19, 48, 89 / Cărstean 33, 79

CS Tunari – Steaua Bucureşti 1-3

Spătaru 80 / Pacional 47, Chipirliu 88, Gualda 90

Concordia Chiajna – Câmpulung – Muscel 2-0

Carnat 28, Boiciuc 74

CS Dinamo Bucureşti – CSC Dumbrăviţa 1-2

Cocoș 90+1 / Cristea 43, Șofran 65

CSM Reşiţa – CSM Olimpia Satu Mare 2-1

Modan 28, 81 – penalty / Văsălie 22

FC Bihor Oradea – CSC 1599 Şelimbăr 1-0

Cocian 64

ASA Tg. Mureş – Corvinul Hunedoara 0-0

Duminică, 3 august

Chindia Târgovişte – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe…………..

Marți, 5 august, ora 20

Politehnica Iaşi – Ceahlăul Piatra Neamţ, Digi Sport, Prima Sport

Programul etapei a 2-a

Etapa următore:

Vineri, 8 august

ora 17:00 CSM Olimpia Satu Mare – FC Bihor Oradea-Digisport1

ora 19:00 Steaua Bucureşti – Concordia Chiajna-

Sâmbătă, 9 august, ora 11

CSC 1599 Şelimbăr – ASA Tg.Mureş

CSC Dumbrăviţa – CSM Reşiţa

Câmpulung – Muscel – CS Dinamo Bucureşti

Ceahlăul Piatra Neamţ – CS Tunari

Gloria Bistrița – CS Afumaţi

FC Voluntari – CSM Slatina

Sâmbătă, 9 august, ora 11:30

Metalul Buzău – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

Duminică, 10 august, ora 12:00

Corvinul Hunedoara – Chindia Târgovişte

Marți, 12 august, ora 18:00

FC Bacău – Politehnica Iaşi

GALERIE FOTO> facebook/csmreșița