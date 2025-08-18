Lacul Oțeloaia și Pensiunea Popasul Codrenilor – oază de natură, tradiție și relaxare în inima Codrului sătmărean

Lacul Oțeloaia este un lac artificial cu o suprafață de aproximativ 2 hectare, creat în jurul anilor 1970 pentru reglarea apelor și prevenirea inundațiilor . Se află în satul Solduba sau Homorodu de Sus, comuna Homoroade, județul Satu Mare , fiind înconjurat de o pădure bogată în stejar, fag și gorun, parte din Piemontul Codrului .

Pe lângă rolul său hidrologic, lacul oferă o oază de agrement: plimbări, picnicuri, pescuit și observarea faunei și florei locale . Specii diverse de pești și păsări își găsesc adăpost aici, iar mediul natural dens populat transformă locul într-o destinație perfectă pentru iubitorii de natură .

Festivalul Folcloric „Cântecului și Jocului Codrenesc”

O atracție culturală majoră care transformă lacul într-un simbol al tradiției locale este Festivalul Portului, Cântecului și Jocului Codrenesc. Se desfășoară anual în luna august ( n.r anul acesta s-a desfășurat ediția a 68-a, pe 17 august 2025) pe o scenă montată chiar pe lac, și este considerat cel mai vechi festival folcloric din județul Satu Mare. A reușit să supraviețuiască regimului comunist și continuă să fie organizat cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale .

Festivalul aduce laolaltă dansatori, ansambluri folclorice și cântăreți din județele Satu Mare și Maramureș, într-un decor natural deosebit, celebrând arta populară codrenească, meșteșugurile, cântecele și dansurile tradiționale. Mii de oameni participă anual, demonstrând forța continuității tradițiilor într-o lume modernă .

Există și speculații populare privind originea lacului—unii susțin că ar fi rezultat din vechi lucrări miniere sau o carieră abandonată, iar numele său vine de la asemănarea culorii apei cu oțelul. Aceste teorii rămân însă în zona legendei locale.

Pensiunea Popasul Codrenilor: liniște, tradiție și confort

Pensiunea este clasificată cu 4 margarete și se află în Homorodu de Sus, pe malul lacului Oțeloaia, în inima codrului sătmărean, la circa 30 km de municipiul Satu Mare. Accesul se face prin DJ193 A Satu Mare–Solduba, imediat după ieșirea din localitate, spre culmea Codrului .

Zona este una idilică, cu dealuri domoale (180–300 m) și vegetație bogată, oferind cadru perfect pentru relaxare și evadare în natură .

Cazare și decor autentic



Pensiunea dispune de 6 camere cu capacitate totală de 18 persoane. Mobilierul este din lemn masiv sculptat în stil tradițional, iar textilele, fețele de masă și lenjerie sunt din bumbac cu dantelă, adăugând un farmec rustic autentic .

Facilități impresionante



Restaurant rustic cu 40 de locuri, amenajat tradițional, cu vase de lut, lăzi de zestre și decor popular .

Terasa panoramică, deschisă, de 200 m², cu bucătărie și vedere superbă spre lac – ideală pentru relaxare .

Piscină încălzită cu apă sărată (26–30 °C), 21 × 12 m, adâncime 1,5 m, dotată cu șezlonguri pentru maxim 60 de persoane, vestiare și dușuri. Disponibile și bar, biliard (pavilion cu mese) .

Zona de agrement extinsă:



hidrobiciclete, barcă cu motor, biciclete (inclusiv electrice);

jacuzzi exterior, ciubăr hot tub cu apă terapeutică, saună (în lucru);

jocuri precum darts, tenis de masă, foosball, jocuri de societate .

Acces facil:



internet wireless;

parcare gratuită supravegheată video;

servicii de evenimente pentru până la 100 persoane, închiriere exclusivă spații .

Relaxare, recenzii și ambianță



Pensiunea este apreciată pentru atmosfera prietenoasă, locația liniștită și facilitățile curățate și bine întreținute. Se remarcă prin ospitalitatea personalului și prețurile accesibile pentru experiența oferită.

În concluzie Lacul Oțeloaia și Pensiunea Popasul Codrenilor alcătuiesc o combinație ideală între natură, cultură și confort. Dacă vrei să te reconectezi cu tradiția, să te bucuri de drumeții în pădure, de un festival folcloric autentic sau pur și simplu de relaxare într-un cadru idilic, aceste destinații sunt perfecte pentru tine—în inima Codrului sătmărean.

Nicolae Ghisan