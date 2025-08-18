Libertango – Eleganța tangoului în aer liber

În urmă cu vreo doi ani, mai precis în numărul nostru din 3 mai 2023 vă prezentam un instrument mai puțin obișnuit pe la noi, un instrument parcă anume creat pentru expresivitatea tangoului, pentru „pasiunea și rafinamentul” acestuia, cum ne transmite Kovács Emőke, managerul instituției de cultură sătmărene. Astăzi ne vom reîntâlni cu bandoneonul, căci despre el este vorba, mânuit de singurul instrumentist român calificat pentru acest lucru.

Invitații serii sunt soții Irina și Robert Indrei, care după ce au încântat publicul clujean cu trei săptămâni în urmă la Muzeul Etnografic Transilvania, mâine vor să ne simtă aproape și pe noi. Pentru aceasta au cerut ajutor de la „Cvartetul FourEver” al Filarmonicii Dinu Lipatti, cvartet format din Kovács Emőke – vioara I, Alina Mihalca-Mija – vioara II, David Budean – violă și Dan Cătuna – violoncel.

„Muzica lui Astor Piazzolla și a altor maeștri ai tangoului va prinde viață în interpretări pasionale, pline de dramatism și rafinament. O experiență sonoră intensă în care coardele, bandoneonul și pianul spun povești de iubire, dor și libertate.” ne transmite printr-un comunicat de presă filarmonica sătmăreană.

Irina Rosana și Sorin Robert Indrei

Irina este absolventă a Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, actualmente profesoară de pian la Colegiul de Muzică “Sigismund Toduță”, Irina Indrei este și corepetitor la Opera Maghiară din Cluj-Napoca.

Robert este absolvent al Facultății de Muzică din București, singurul muzician român care cântă la bandoneon (instrumentul specific tango-ului argentinian) în cadrul unei orchestre, Robert Indrei se perfecționează în arta stapânirii acestui instrument cu maestra Ayelen Pais (Buenos Aires-Argentina).

Irina și Robert formează de zece ani un cuplu atât pe scenă, cât și în viata de zi cu zi. Cu o experiență scenică bogată atât în țară, cât și în străinătate, cei doi aduc în fața publicului larg o fărâmă din frumusețea și magia muzicii de tango argentinian.

Cei doi concertează în mod obișnuit alături de “Cluj Tango Orchestra”, ai cărei fondatori sunt, pe scenele filarmonicilor și festivalurilor de tango din țară și de peste hotare.

Irina și Robert au concertat la invitația Casei Regale, la Castelul Peleș, în anul 2022 și susțin în continuare concerte la Viena, Munchen și la Balul anual de tango din Budapesta. „Asociatia Cluj Tango Orchestra” concertează în parteneriat cu Opera Națională Română din Cluj Napoca și cu sprijinul Ambasadei Republicii Argentina în România și Republica Moldova.

