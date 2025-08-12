PAGINA DE CULTURĂ LA VERTICALI PENTRU ROMÂNIA – Conexiuni Cronografe

De: LOREDANA A. ȘTIRBU – editorialist; responsabil Secția Cultură la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA, Membră a UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI Filiala Satu Mare, Preşedintă a Cenaclului literar Cronograf;

M-am gândit să scriu câteva cuvinte despre un gen de literar care face mare vâlvâ în rândul tinerilor cititori. Poate ai deschis o carte și ai ajuns într-o pădure care vorbește; sau ai trecut printr-o poartă magică într-o lume în care un copil de 11 ani e alesul … sau poate ai întâlnit un dragon care păzea nu o comoară, ci o rană uitată. Dacă da, atunci știi: fantasy-ul nu e doar evadare. E revelație.

Dar să ne înțelegem bine: nu orice carte cu vrăjitori, săbii sau elfi este literatură bună. După cum nu orice poveste despre dragoni te ajută să învingi fricile tale reale. Unele sunt doar efecte speciale fără suflet – literatură de carton, unde magia e zgomot, nu sens.

Ce face o carte fantasy să fie valoroasă?

1. Construcția lumii (worldbuilding-ul) – o lume fantasy bună are reguli, istorie, profunzime. Nu e doar un decor de poveste, ci un organism viu care ne obligă să reflectăm la lumea noastră. Tolkien n-a inventat doar hărți și limbi, ci o mitologie întreagă. Patrick Rothfuss, în „Numele vântului”, a creat o muzică a cuvintelor și o filozofie a magiei.

2. Personaje vii, nu clișee – un magician bun nu trebuie să poarte o mantie. Poate fi un copil speriat, un fugar, o fată cu o rană invizibilă. Literatura fantasy de calitate nu ne dă supereroi, ci oameni cu umbre și alegeri grele.

3. O temă profundă – fantasy-ul nu e doar lupta dintre bine și rău. E despre prietenie, trădare, moarte, destin, speranță. E despre cine suntem când nimeni nu ne mai vede.

Ce înseamnă fantasy slab?

– Cărți care imită fără să creeze. Copii palide după Harry Potter, Middle Earth sau Eragon.

– Prea multă acțiune, prea puțină profunzime.

– Personaje stereotipe: fata care trebuie „salvată”, băiatul ales doar pentru că e „special”.

– Un final previzibil care uită că și drumul e important, nu doar destinația.

Dar de ce e important fantasy-ul?

pentru că în adolescență, când realitatea devine complicată și nedreaptă, fantasy-ul ne oferă un spațiu în care emoțiile sunt luate în serios. Ne învață că e în regulă să fii diferit … că lupta interioară e un act de curaj … că magia adevărată nu e în bagheta de stejar, ci în alegerile noastre.

Fantasy-ul nu e o evadare. E o căutare. Uneori, când realitatea doare, o poveste bună te ține de mână și îți spune: „Tu poți. Ești mai puternic decât crezi.”

Așa că, drag cititor adolescent, citește fantasy –

dar citește cu ochii inimii deschiși. Nu orice dragon e prieten. Nu orice vrăjitor e mentor. Și nu orice poveste merită timpul tău.

Alege acele cărți care te fac să crești. Care îți dau mai multe întrebări decât răspunsuri. Cărți care te fac să închizi ultima pagină cu o strălucire în suflet și o sabie de lumină în gând.

Pentru că, în fond, adevărata magie e să devii cine ești cu adevărat … și acum, haide om frumos ca să vorbim despre modele umane

Adrian Lupescu

Poet, cantautor de muzică folk, născut la 25 aprilie 2004 la Serra San Bruno (Italia), locuiește la Satu Mare, locul de baștină al părinților săi.

A debutat în 2020 cu volumul de versuri ”Aici începe altceva” apărut la Editura Ecou Transilvan din Cluj Napoca, carte foarte bine primită de reprezentanți importanți ai criticii literare românești, dintre care îi amintim pe Ion Pop și Gheorghe Grigurcu.

A publicat în mai multe reviste importante din țară, dar și în colaborare cu Felician Pop, volumul de proză ”Spovedaniile celor ferecați” (prefață Ion Pop) la Editura Limes, Cluj Napoca 2020, volumul de publicistică, ”Din zilele surpării”, Editura Limes, Cluj Napoca 2020, volumul de poezie ”Să crești înspre miez” apărut la Editura Limes din Cluj Napoca și volumul de poezie ”Gloanțe Oarbe”, apărut la Editura Limes, Cluj Napoca 2024.

În calitate de cantautor și-a lansat un CD de muzică folk intitulat ”Cord și corzi”, cu muzica și versurile care îi aparțin.

A fost realizator de emisiuni culturale la o televiziune sătmărenă, iar în prezent este redactor la Gazeta de Nord Vest.

Glonț

Simt cum se scurge

Prin mine un sunet

Speriat.

Nu tevoilăsasăpleci

Chiardacă, prinlocul

Pe unde ai trecut,

A rămas o așchie

Din lemnulviorii…

Cu siguranță ai evadat.

Mădoare,

Dar e atât de frumos

Săștiicăîn tine

Și-a găsitlocul

Așchiaunuisunet.

Într-o zi, poate,

Îmivacânta

Șidoaratunci

Voi fi pregătit

Să-i spun că a fost

Abandonată.

Stingher

Te-ai rătăcit

Între inelele unui lanț

Ca un lătrat de câine

Care-șicaută casa.

Cu siguranță,

Înaceastăsălbăticiecontrolată

Lătratul va deveni

Un alt soi de limbaj

Ruperi

Mă lupt să mai pot

Face parte

Din această poveste.

Pe retină

Îmi stau zgâriate

Amintirile cu tine

De pe o spartă ceașcă de ceai.

E o mare scindare

Între ceea ce visez

Și tot ceea ce mi se întâmplă.

De fapt,

Viața mea,

E chiar această diferență.

Cicatrici

Simt cum curge

Muzicaprin mine,

Ca un verslipit

De degetelescriitorului.

Închid un ochi

Șicicatricea de pe foaie

Începesă se vindece.

Hai săgăsim

O bucată de pământ

Din care să ne modelăm

Exact așa cum ne-am fi dorit să ne naștem!

Din nou

Un nou anotimp

S-a născut în mine.

Un nou cer a năpârlit,

Iar noi suntem siliți

Să-i tragem pielea

Atât de fierbinte,

Inutili, precum inima unei statui.

Și mă uit cum un tren

Trage după el spiritele victimelor

Căzute între șine.

Libertate

Păsări

Plimbându-se printre stele,

Ca pe o cărare pietruită în cer.

Sunt doar un hornar hoinărind printre

hornuri.

Într-o zi sufletul meu

Va avea puterea să zboare liber,

Către un trup în formă de cuib.

Fotografie

Flori de plastic răsărite

Din ceanușa casei bunicii,

Stele, în loc de cărbuni,

Și un plânset de copil

Legănat de parcă ar fi viu.

Mă simt răpus,

Ca și cum în corpul meu

Ar fi leșinat cineva.

Noi suntem tot aici

Măturând cenușa de pe fotografia familiei

Mi-am dat seama că lipsesc din ea.

