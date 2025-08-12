Partea leului în natură este ceea ce iubim și plasăm în sufrageria inimii. Un peisaj bucolic de poveste, dantela îndepărtată a unor creste montane, meandrele neregulate ale unei ape curgătoare cu tot cu șipotul ei, un răsărit de soare din împărăția lui Neptun, stalagtitele și stalagmitele unei peșteri încă neexplorate, curburile din beton, metal și sticlă de pe fundalul unor arbori cu fântâni, busturi și arbori… Toate pot fi partea empatică a leului și eului din fiecare dintre noi.

Tot parte a leului poate fi denumită și pasiunea ta, indiferent dacă aceasta este lectura, drogul, filmul, hoția, călătoria, tik-tok-ul, muzica, colecționarea, sexul, rugăciunea, băutura sau filantropia. După cum vedeți ea poate fi pozitivă sau negativă. Poate fi de admirat sau de oripilat. Poate fi naturală sau contagioasă. Ideea este că îți aparține. Uneori chiar împotriva propriei voințe.

În junglă, indiferent dacă este vorba de floră, faună sau jungla umană, puterea leului este lipsită de discernământ. Doar nevoia, dorința și putința guvernează. Nu contează mediul din care provii, nu contează semenii și nu mai contează visurile pe care ți le-ai cultivat. Nici limitele dintre bine și rău, dintre legal și ilegal sau dintre macabru și oroare. Dacă în cazul plantelor și animalelor manifestarea poate fi pusă pe nevoia, dorința și putința de a supraviețui în jungla metropolitană toate acestea apar din dorința și putința de a domina.

Ar mai fi o parte a leului. Cea din politică. Cea din zona în care minciuna se ridică la rang de virtute și capacitatea de a înșela este considerată artă. Cea în care una spui și alta dorești. Cea în care vorbești în numele poporului dar urmărești binele de grup. Cea în care o dată cineva a spus „fără ajutorul vostru nu pot” și s-au găsit niscaiva obidiți ai sorții care să taie și să spânzure. Cea în care toată lumea declamă că se poate și fără noi dar niciodată nu se vor vota alegeri parlamentare anticipate. Toată lumea este conștientă de asta dar fiecare grup parlamentar crede că numai el este în cunoștință de cauză.

Opriți războiul!