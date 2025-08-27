PERFOMANȚĂ: PUGILIȘTII CAREIENI S-AU IMPUS LA HOLOD

Sportivii Academiei de BOX Transilvania din Carei au dominat CUPA HOLOD prin patru sportivi, patru victorii și locul I pe echipe

La sfârșitul săptămânii trecute, în localitatea Holod din județul Bihor a avut loc tradiționala competiție Cupa Holod la Box, un eveniment de referință în lumea pugilismului românesc, care reunește an de an sportivi talentați din întreaga țară.

Academia de BOX Transilvania a participat cu patru sportivi,

iar rezultatele au fost excepționale: fiecare dintre ei și-a învins adversarul, reușind astfel să aducă clubului locul I pe echipe.

• Vakarcs Milán (46 kg) s-a impus în fața lui Prială Mădălin (Biea BOX Promotion Timișoara), demonstrând o tehnică impecabilă și o mobilitate care i-au adus victoria fără emoții.

• David Gabriel (58 kg) a reușit o luptă spectaculoasă contra lui Popa David (Crișul Oradea), confirmând prin stilul său ofensiv că are un potențial enorm pentru viitor.

• Avram Noel (63 kg) a boxat împotriva lui Vlad Bogdan (Profesional BOX Holod – clubul gazdă) și a reușit să își controleze adversarul de la început până la final, câștigând meritat.

• Kerezsi Dávid (75 kg) a fost vedeta serii, învingându-l pe Moldovan Antonio (SCM Zalău), campion național în 2024. Sportivul nostru a făcut un meci memorabil, reușind chiar să își trimită adversarul la numărătoare încă din prima repriză – o performanță care va rămâne în istoria clubului.

Succesul nu ar fi fost posibil fără munca și devotamentul staffului Academiei de BOX Transilvania,

prezent la competiție prin antrenorul Lucian Nagy și unul dintre secunzii săi, Ghițiu Anton. Pregătirea atentă și strategia aplicată de echipa tehnică au contribuit decisiv la rezultatele de excepție ale sportivilor.

„Sunt mândru de sportivii mei. Au demonstrat că disciplina, seriozitatea și pasiunea pentru box pot învinge orice obstacol. Acest succes ne motivează să muncim și mai mult pentru viitoarele competiții” ( Lucian Nagy – antrenor)

Întrecerea a adunat la start sportivi din 14 cluburi importante:

GEF Boxing Arad; Metalurgistul Cugir; Voința Cluj; LPS Banatul Timișoara; Biea Boxing Timișoara; Crișul Oradea; CS Benea Oradea; CS Alex Jur Oradea; CSM Zalău; CS Moga Boxing, CS Oșvat, Unirea Sânnicolau Mare și Profesional BOX Holod.

