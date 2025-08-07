Peștera Pojarul Poliței – Catedrala de piatră a Apusenilor, taina săpată în inima munților

Cu toate că nu mulți au auzit de ea, Peștera Pojarul Poliței se află de mult în topurile exploratorilor. E una dintre peşterile româneşti de categoria I, de valoare mondială, interesantă, deci, și pentru speologilor străini. Dar nu clasamentele îi atrag pe turişti, ci farmecul locului. Este un adevărat muzeu natural, pe o lungime relativ mică alternând toată gama de speleoteme aranjate riguros, ca de mâna unui muzeograf tipicar.

Pojarul Poliţei este amplasată în Munţii Apuseni pe teritoriul comunei Gârda de Sus, nu departe de o altă peşteră celebră – Gheţarul de la Scărişoara. Pojarul Poliţei este o peşteră fosilă formată din galerii şi din câteva săli, aparţinând unui sistem de drenaj independent. Intrarea are o formă triunghiulară de 2,5 m laţime şi 2 m înălţime. Denumirea peşterii vine de la cuvântul ”pojar”, care pe lângă boala cunoscută din copilărie mai are şi sensul de incendiu, căldură mare, aici are înţelesul de loc călduros, adică versantul sudic al unui deal sau munte expus soarelui unde temperatura este mai ridicată. Poliţa este un raft, aici loc orizontal pe panta muntelui. Deci Peştera Pojarul Poliţei este peştera situată pe locul drept de pe panta sudică a muntelui.

Situată în partea de sud-est a Munţilor Bihor, pe stânga Pârâului Gârdişoara, peştera este înconjurată de o mulţime de brazi şi copaci înalţi, iar aleea care te duce până la ea traversează o poiană parcă de basm. Drumul până acolo este destul de greu de parcurs, însă, pentru o persoană interesată de belşugul uluitor al galeriilor peşterilor, acesta nu va fi o piedică în a ajunge la Pojarul Poliţei. Excursia nu va fi lipsită de adrenalină, mai ales că peisajele din zonă ascund o mulţime de surprize. Cu un interior aproape exuberant, peştera cuprinde săli mari, culoare înguste, în care se formează lacuri temporare, coloane, stalactite, stalagmite şi scurgeri de ape pe pereţi. Cu alte cuvinte, locul este ideal pentru fotografia subterană. Specialiştii au confirmat prin descoperirea unui “dop de aluviuni” că Peştera Pojarul Poliţei este legată, subteran, de Gheţarul Scărişoara. Dovada este vechiul nume al Pojarului Poliţei, Pojarul Gheţarului.

Galeriile sunt bogat ornamentate. De la intrare, se coboara putin pana la un culoar bifurcat de o speleotema verticala. Partea dreapta este abrupta si poate fi patrunsa numai coborand pe o coarda, ajungandu-se astfel catre sectoarele de est si vest.

Prezenţa masivă a argilei roşii pune în evidenţă cristalele de calcit alb, arborescente sau dispuse în plăci subţiri. Apar formaţiuni perlate, stalactite coralitice, sau sub formă de ciorchini, coloane, stalagmite, perdele sau cascade de montmilch cu microgururi peste tot.

Pestera Pojarul Politei este extrem de interesantă şi din punct de vedere al genezei, luând naştere probabil prin legarea unor goluri formate independent.

Este una dintre peşterile cele mai bogate în concreţiuni. Pentru protejarea ei, este închisă, încadrată în categoria A, grupă în care se regăsesc peşterile de valoare excepţională care, prin interesul ştiinţific sau unicitatea resurselor sunt reprezentative pentru patrimoniul speologic naţional şi internaţional.

Peștera este alcătuită din:

•Sala cea Mare, situată în partea de vest, lungă de 23 m, cu cristale de calcit alb pe un fond roşu, coralite, formaţiuni de montmilch, cristale de calcit arborescente şi o formaţiune stalagmitică „Căpita”, cu diametrul de 6 m şi înălţimea 8 m, ce izolează în spatele ei un culoar scurt şi o cămăruţa cu foarte multe concreţiuni;

•Sala Albă, situată în vest, în care se pătrunde mai mult târâş, printr-o portiţă de aproximativ 80 cm. În această încăpere se găseşte o încântătoare cascadă montmilch, cizelată extrem de fîn în microgururi, denumită Patul Miresei (o scurgere albă cu o dară roşiatică în partea centrală).

•Sala cu Bazine – deţine şi ea o cascadă de acelaşi gen, lungă de 8 m;

•Galeria Excentritelor cu două cuiburi de concreţiuni excentrice;

•Galeria Polaris, compusă dintr-o sală lungă şi un coridor îngust, este cea mai complexă din punct de vedere al concretiunilor existenţe aici: discuri imense prinse de tavan sau perete, orizontale sau oblice încărcate cu cristale excentrice, buzdugane de cristale, astfel că te invită la o căţărare dificilă de 20 m.

Cum ajungi la Peştera Pojarul Poliţei?

Alegi drumul ce ajunge, prin Cîmpeni, la Gârda de Sus, pe DC 130. Acesta se desprinde la dreapta din DJ 750, după care continuă pe DC 130, cale de 18 km pe Valea Ordâncuşii, până ajunge în satul Gheţar. De acolo urci pe o potecă marcată, care se bifurcă într-o poiană.

Nicolae Ghisan