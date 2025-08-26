Seară Vieneză – Eleganța muzicii imperiale în Piața 25 Octombrie

Am îndrăznit să așez acest șapou expansiv după ce am citit întregul comunicat și am rămas impresionat nu numai de numele invitaților ci și de programul zilei de joi, de la ora 19. Evenimentul, la care pot participa nu doar melomanii înveterați ci și trecătorii accidental aflați prin zonă, se bucură de prezența Orchestrei Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” la al cărei pupitru se va afla binecunoscutul dirijor Ștefan Novak.

La momentul artistic mai participă ca invitați soprana Gabriela Iștoc și baritonul Mark Kincses alături de care vom asculta și (de ce nu ?) dansa „valsuri seducătoare, polci strălucitoare și serenade nostalgice de Johann Strauss și alți maeștri vienezi, pentru o atmosferă de grație, fast și nostalgie imperială” cum ne propune comunicatul de presă menționat.

Despre profilul lui Ștefan Novak am scris în nenumărate rânduri în aceste pagini, iar despre silueta grațioasei Gabriela Iștoc v-am informat cu prilejul recentei vizite pe care ne-a făcut-o în urmă cu patru luni jumătate, mai precis în ziarul nostru din 9 aprilie a.c. Despre sătmăreanul Mark Kincses, produs al Liceului de Arte Aurel Popp, v-am spus mai puține așa că profit de prezența sa „acasă” ca să-i devoalez isprăvile.