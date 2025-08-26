Seară Vieneză – Eleganța muzicii imperiale în Piața 25 Octombrie

Acesta este titlul cu care ne-a întâmpinat începutul de săptămână comunicatul de presă sosit de la Filarmonica de Stat Dinu Lipatti referitor la activitatea estivală din această săptămână. Chiar mă aștept la un regal muzical, la o manifestare cezaro-crăiască care ne va face mult timp să pășim în pas de vals atunci când ne cuprinde bucuria.
La momentul artistic mai participă ca invitați soprana Gabriela Iștoc și baritonul Mark Kincses alături de care vom asculta și (de ce nu ?) dansa „valsuri seducătoare, polci strălucitoare și serenade nostalgice de Johann Strauss și alți maeștri vienezi, pentru o atmosferă de grație, fast și nostalgie imperială” cum ne propune comunicatul de presă menționat.
Despre profilul lui Ștefan Novak am scris în nenumărate rânduri în aceste pagini, iar despre silueta grațioasei Gabriela Iștoc v-am informat cu prilejul recentei vizite pe care ne-a făcut-o în urmă cu patru luni jumătate, mai precis în ziarul nostru din 9 aprilie a.c. Despre sătmăreanul Mark Kincses, produs al Liceului de Arte Aurel Popp, v-am spus mai puține așa că profit de prezența sa „acasă” ca să-i devoalez isprăvile.
Mark Kincses (surse: arhiva Gazeta de Nord-Vest și Filarmonica Dinu Lipatti)
La finele anului școlar 2014 – 2015 absolventul Mark a primit cea mai înaltă distincţie a Festivalului Primăverii, a câştigat trofeul ca elev la clasa canto a profesorului Boroş Marius. Acesta a primit trofeul în cadrul galei de premiere a festivalului, organizată de Liceul de Arte “Aurel Popp”.
Din anul 2021, Márk este membru al Operei Maghiare din Cluj, unde cântă în spectacole importante. A avut roluri în opere celebre, printre care: Regele Andrei al II-lea în Bánk Bán, Dancairo în Carmen, Silvio în Paiațe, Monterone în Rigoletto, Fiorillo în Bărbierul din Sevilla și multe altele.
De-a lungul anilor, a câștigat mai multe premii la concursuri internaționale de muzică, printre care: premiul I la un concurs din Hong Kong, premiul pentru cel mai bun rol principal la un festival din Iași, premii speciale la concursuri din Târgu Mureș și București.
