Statuia Lupoaicei din Satu Mare – simbol al latinității și al identității culturale

Statuia Lupoaicei cu Romulus și Remus din Satu Mare este una dintre cele mai reprezentative și îndrăgite monumente ale orașului, un reper care trece dincolo de rolul său estetic și devine un adevărat simbol al identității locale și al apartenenței la marea familie latină.

De-a lungul timpului, replici ale celebrei statui realizate de artiști români au fost instalate în mai multe orașe din România, printre care: Bucureşti, Alba Iulia, Blaj, Brad, Brașov, Constanța, Dej, Galați, Năsăud, Săcele, Satu Mare, Sighișoara, Târgu Mureș, Târnăveni, Toplița, Turda, Zalău.

La Satu Mare statuia este amplasată în Piața Vasile Lucaciu însă în perioada de dinainte de 1989 a fost mutată în Piața Libertății în centru, în locul unde este acum statuia lui Vasile Lucaciu. Statuia Lupoaicei îi înfățișează pe legendarii întemeietori ai Romei, frații Romulus și Remus, alăptați de o lupoaică, acest edificiu redând legenda întemeierii Romei, conform căreia cei doi frați care au întemeiat orașul au fost îngrijiți de o lupoaică.

Istoria monumentului din Satu Mare

Statuia Lupoaicei din Satu Mare a fost inaugurată în anul 1936, fiind un dar al statului italian pentru România, în semn de prietenie și solidaritate culturală. Amplasată inițial într-un spațiu central, statuia a cunoscut, de-a lungul deceniilor, mai multe mutări, în funcție de transformările urbanistice și de contextul politic al vremurilor.

După anul 1940, această statuie a dispărut fără urmă, existând unele supoziții că ar fi ajuns la Lugoj. Dar în 1992 sculptorul Radu Ciobanu realizează altă statuie și a scos negativele de pe Statuia Lupa Capitolina din Turda, după care a turnat-o la el în atelier. La aceasta au contribuit trei oameni de nădejde: L. Sabău (arhitect, proiectare), I. T. Rafan (inginer, coordonare) și cioplitoria Vistea din Cluj (execuție). Acum, legenda lui Romulus și Remus dăinuie și în orașul sătmărenilor, purtându-i pe valurile istoriei.

Statuia este o copie a celebrei „Lupa Capitolina” din capitala Italiei și redă zilnic trecătorilor legenda lui Romulus și Remus. Pe stâlpul susținător se găsește inscripția „ROMANAE VIRTUTI IN DACIA REDIVIVAE SACRUM” și trei medalioane turnate cu chipul lui Traian, Decebal și Regele Ferdinand I.

Cum spuneam, asemenea statui există în mai multe oraşe ale ţării. Statuia Lupoaica din Timişoara are însă o istorie mai aparte. Monumentul din mijlocul Pieţei Victoriei este un cadou primit de Timişoara din partea primăriei din Roma, în 1926, ca simbol al latinităţii. Este o copie a „Lupa Capitolina” din capitala Italiei, amplasată pe o coloană de 4,96m. La inaugurarea din 23 aprilie 1926, au participat în jur de 10.000 de timişoreni. La eveniment au luat parte Samuil Şagovici, primarul Timişoarei, Vasile Goldiş, ministrul cultelor, dar şi reprezentanţii Partidului Fascist din Italia, condus de Benito Mussolini, despre care se ştie că visa la un nou Imperiu Roman. Predarea statuii s-a făcut de către consulul Italiei la Timişoara. Statuia a fost dărâmată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, după ce România a întors armele împotriva puterilor Axei (Germania, Italia, Ungaria, Japonia, Bulgaria, Finlanda), alături de care a pornit însă în război. Românii din Timişoara au decis să protesteze astfel faţă de Italia fascistă condusă de Mussolini, care a sprijinit Ungaria să obţină Transilvania de Nord.

Semnificația culturală și identitară

Astăzi, monumentul se află în centrul municipiului Satu Mare, unde atrage atenția vizitatorilor prin simplitatea și forța mesajului său. Pe soclul său din piatră, Lupoaica de bronz îi ocrotește pe cei doi prunci legendari, simbolizând nu doar mitul fondator al Romei, ci și permanența și vitalitatea latinității.

Pentru sătmăreni, statuia Lupoaicei nu este doar un monument decorativ, ci un punct de întâlnire și un reper cultural. Ea evocă ideea de continuitate istorică, amintind că orașul și întreaga regiune fac parte din spațiul de cultură și civilizație europeană cu rădăcini adânci în Antichitate.

De asemenea, prin alăturarea simbolului roman la identitatea locală multietnică, Lupoaica din Satu Mare devine și un mesaj al conviețuirii pașnice și al unității prin diversitate.

Astăzi, Lupoaica din Satu Mare este un obiectiv turistic căutat, inclus în traseele de vizitare ale centrului istoric. Fotografiile realizate aici se regăsesc în albumele vizitatorilor și în materialele de promovare ale orașului, consolidând imaginea municipiului ca spațiu în care istoria și modernitatea se întâlnesc.

Nicolae Ghişan