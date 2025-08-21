LIGA A 3-a
Unirea Tășnad debutează în deplasare, Olimpia Mcmxxi acasă, în noul sezon
– Trupa lui Funicello va întâlni pe Bihorul Beiuș iar tasnadenii merg la Băile Felix
Casa Fotbalului a găzduit, joi, 21 august, tragerea la sorți în urma căreia a fost stabilit programul în cele 8 serii.
În noul sezon, Liga 3 are 96 de echipe, împărțite în 8 serii de câte 12 formații.
Cele două reprezentante ale județului în Liga a 3-a, noupromovata Unirea Tășnad și ”invitata” SC Olimpia MCMXXI Satu Mare fac parte din seria a 8-a
Ediția 2025-2026 a Ligii 3 va debuta pe data de 30 august 2025.
Procedura de stabilire a programului de disputare a sezonului 2025-2026 pentru competiţia Liga 3 s-a făcut pe baza Tabelei Berger pentru 12 echipe, numărul corespunzător fiecărei echipe fiind stabilit prin tragere la sorți.
REGULAMENT DESFĂŞURARE COMPETIŢIE, CLICK AICI
Vezi programul în cele 8 serii din Liga 3: SERIA 1 • SERIA 2 • SERIA 3 • SERIA 4 • SERIA 5 • SERIA 6 • SERIA 7 • SERIA 8
PROGRAM LIGA a 3-a, SERIA 8:
Etapa 1
SCM Zalău – Sănătatea Cluj
Gloria Cermei – Crişul Sântandrei
Lotus Băile Felix – Unirea Tăşnad
Olimpia MCMXXI – Bihorul Beiuş
Minaur BM – CSM Sighet
Viitorul Cluj – Unirea Dej
Etapa 2
Sănătatea Cluj – Unirea Dej
CSM Sighet – Viitorul Cluj
Bihorul Beiuş – Minaur BM
Unirea Tăşnad – Olimpia MCMXXI
Crişul Sântandrei – Lotus Băile Felix
SCM Zalău – Gloria Cermei
Etapa 3
Gloria Cermei – Sănătatea Cluj
Lotus Băile Felix – SCM Zalău
Olimpia MCMXXI – Crişul Sântandrei
Minaur BM – Unirea Tăşnad
Viitorul Cluj – Bihorul Beiuş
Unirea Dej – CSM Sighet
Etapa 4
Sănătatea Cluj – CSM Sighet
Bihorul Beiuş – Unirea Dej
Unirea Tăşnad – Viitorul Cluj
Crişul Sântandrei – Minaur BM
SCM Zalău – Olimpia MCMXXI
Gloria Cermei – Lotus Băile Felix
Etapa 5
Lotus Băile Felix – Sănătatea Cluj
Olimpia MCMXXI – Gloria Cermei
Minaur BM – SCM Zalău
Viitorul Cluj – Crişul Sântandrei
Unirea Dej – Unirea Tăşnad
CSM Sighet – Bihorul Beiuş
Etapa 6
Sănătatea Cluj – Bihorul Beiuş
Unirea Tăşnad – CSM Sighet
Crişul Sântandrei – Unirea Dej
SCM Zalău – Viitorul Cluj
Gloria Cermei – Minaur BM
Lotus Băile Felix – Olimpia MCMXXI
Etapa 7
Olimpia MCMXXI – Sănătatea Cluj
Minaur BM – Lotus Băile Felix
Viitorul Cluj – Gloria Cermei
Unirea Dej – SCM Zalău
CSM Sighet – Crişul Sântandrei
Bihorul Beiuş – Unirea Tăşnad
Etapa 8
Sănătatea Cluj – Unirea Tăşnad
Crişul Sântandrei – Bihorul Beiuş
SCM Zalău – CSM Sighet
Gloria Cermei – Unirea Dej
Lotus Băile Felix – Viitorul Cluj
Olimpia MCMXXI – Minaur BM
Etapa 9
Minaur BM – Sănătatea Cluj
Viitorul Cluj – Olimpia MCMXXI
Unirea Dej – Lotus Băile Felix
CSM Sighet – Gloria Cermei
Bihorul Beiuş – SCM Zalău
Unirea Tăşnad – Crişul Sântandrei
Etapa 10
Sănătatea Cluj – Crişul Sântandrei
SCM Zalău – Unirea Tăşnad
Gloria Cermei – Bihorul Beiuş
Lotus Băile Felix – CSM Sighet
Olimpia MCMXXI – Unirea Dej
Minaur BM – Viitorul Cluj
Etapa 11
Viitorul Cluj – Sănătatea Cluj
Unirea Dej – Minaur BM
CSM Sighet – Olimpia MCMXXI
Bihorul Beiuş – Lotus Băile Felix
Unirea Tăşnad – Gloria Cermei
Crişul Sântandrei – SCM Zalău
Etapa 12
Sănătatea Cluj – SCM Zalău
Crişul Sântandrei- Gloria Cermei
Unirea Tăşnad – Lotus Băile Felix
Bihorul Beiuş – Olimpia MCMXXI
CSM Sighet – Minaur BM
Unirea Dej – Viitorul Cluj
Etapa 13
Unirea Dej – Sănătatea Cluj
Viitorul Cluj – CSM Sighet
Minaur BM – Bihorul Beiuş
Olimpia MCMXXI – Unirea Tăşnad
Lotus Băile Felix – Crişul Sântandrei
Gloria Cermei – SCM Zalău
Etapa 14
Sănătatea Cluj – Gloria Cermei
SCM Zalău – Lotus Băile Felix
Crişul Sântandrei – Olimpia MCMXXI
Unirea Tăşnad – Minaur BM
Bihorul Beiuş – Viitorul Cluj
CSM Sighet – Unirea Dej
Etapa 15
CSM Sighet – Sănătatea Cluj
Unirea Dej – Bihorul Beiuş
Viitorul Cluj – Unirea Tăşnad
Minaur BM – Crişul Sântandrei
Olimpia MCMXXI – SCM Zalău
Lotus Băile Felix – Gloria Cermei
Etapa 16
Sănătatea Cluj – Lotus Băile Felix
Gloria Cermei – Olimpia MCMXXI
SCM Zalău – Minaur BM
Crişul Sântandrei – Viitorul Cluj
Unirea Tăşnad – Unirea Dej
Bihorul Beiuş – CSM Sighet
Etapa 17
Bihorul Beiuş – Sănătatea Cluj
CSM Sighet – Unirea Tăşnad
Unirea Dej – Crişul Sântandrei
Viitorul Cluj – SCM Zalău
Minaur BM – Gloria Cermei
Olimpia MCMXXI – Lotus Băile Felix
Etapa 18
Sănătatea Cluj – Olimpia MCMXXI
Lotus Băile Felix – Minaur BM
Gloria Cermei – Viitorul Cluj
SCM Zalău – Unirea Dej
Crişul Sântandrei – CSM Sighet
Unirea Tăşnad – Bihorul Beiuş
Etapa 19
Unirea Tăşnad – Sănătatea Cluj
Bihorul Beiuş – Crişul Sântandrei
CSM Sighet – SCM Zalău
Unirea Dej – Gloria Cermei
Viitorul Cluj – Lotus Băile Felix
Minaur BM – Olimpia MCMXXI
Etapa 20
Sănătatea Cluj – Minaur BM
Olimpia MCMXXI – Viitorul Cluj
Lotus Băile Felix – Unirea Dej
Gloria Cermei – CSM Sighet
SCM Zalău – Bihorul Beiuş
Crişul Sântandrei – Unirea Tăşnad
Etapa 21
Crişul Sântandrei – Sănătatea Cluj
Unirea Tăşnad – SCM Zalău
Bihorul Beiuş – Gloria Cermei
CSM Sighet – Lotus Băile Felix
Unirea Dej – Olimpia MCMXXI
Viitorul Cluj – Minaur BM
Etapa 22
Sănătatea Cluj – Viitorul Cluj
Minaur BM – Unirea Dej
Olimpia MCMXXI – CSM Sighet
Lotus Băile Felix – Bihorul Beiuş
Gloria Cermei – Unirea Tăşnad
SCM Zalău – Crişul Sântandrei