LIGA A 3-a

Unirea Tășnad debutează în deplasare, Olimpia Mcmxxi acasă, în noul sezon

– Trupa lui Funicello va întâlni pe Bihorul Beiuș iar tasnadenii merg la Băile Felix

Casa Fotbalului a găzduit, joi, 21 august, tragerea la sorți în urma căreia a fost stabilit programul în cele 8 serii.

În noul sezon, Liga 3 are 96 de echipe, împărțite în 8 serii de câte 12 formații.

Cele două reprezentante ale județului în Liga a 3-a, noupromovata Unirea Tășnad și ”invitata” SC Olimpia MCMXXI Satu Mare fac parte din seria a 8-a

Ediția 2025-2026 a Ligii 3 va debuta pe data de 30 august 2025.

Procedura de stabilire a programului de disputare a sezonului 2025-2026 pentru competiţia Liga 3 s-a făcut pe baza Tabelei Berger pentru 12 echipe, numărul corespunzător fiecărei echipe fiind stabilit prin tragere la sorți.

PROGRAM LIGA a 3-a, SERIA 8:

Etapa 1

SCM Zalău – Sănătatea Cluj

Gloria Cermei – Crişul Sântandrei

Lotus Băile Felix – Unirea Tăşnad

Olimpia MCMXXI – Bihorul Beiuş

Minaur BM – CSM Sighet

Viitorul Cluj – Unirea Dej

Etapa 2

Sănătatea Cluj – Unirea Dej

CSM Sighet – Viitorul Cluj

Bihorul Beiuş – Minaur BM

Unirea Tăşnad – Olimpia MCMXXI

Crişul Sântandrei – Lotus Băile Felix

SCM Zalău – Gloria Cermei

Etapa 3

Gloria Cermei – Sănătatea Cluj

Lotus Băile Felix – SCM Zalău

Olimpia MCMXXI – Crişul Sântandrei

Minaur BM – Unirea Tăşnad

Viitorul Cluj – Bihorul Beiuş

Unirea Dej – CSM Sighet

Etapa 4

Sănătatea Cluj – CSM Sighet

Bihorul Beiuş – Unirea Dej

Unirea Tăşnad – Viitorul Cluj

Crişul Sântandrei – Minaur BM

SCM Zalău – Olimpia MCMXXI

Gloria Cermei – Lotus Băile Felix

Etapa 5

Lotus Băile Felix – Sănătatea Cluj

Olimpia MCMXXI – Gloria Cermei

Minaur BM – SCM Zalău

Viitorul Cluj – Crişul Sântandrei

Unirea Dej – Unirea Tăşnad

CSM Sighet – Bihorul Beiuş

Etapa 6

Sănătatea Cluj – Bihorul Beiuş

Unirea Tăşnad – CSM Sighet

Crişul Sântandrei – Unirea Dej

SCM Zalău – Viitorul Cluj

Gloria Cermei – Minaur BM

Lotus Băile Felix – Olimpia MCMXXI

Etapa 7

Olimpia MCMXXI – Sănătatea Cluj

Minaur BM – Lotus Băile Felix

Viitorul Cluj – Gloria Cermei

Unirea Dej – SCM Zalău

CSM Sighet – Crişul Sântandrei

Bihorul Beiuş – Unirea Tăşnad

Etapa 8

Sănătatea Cluj – Unirea Tăşnad

Crişul Sântandrei – Bihorul Beiuş

SCM Zalău – CSM Sighet

Gloria Cermei – Unirea Dej

Lotus Băile Felix – Viitorul Cluj

Olimpia MCMXXI – Minaur BM

Etapa 9

Minaur BM – Sănătatea Cluj

Viitorul Cluj – Olimpia MCMXXI

Unirea Dej – Lotus Băile Felix

CSM Sighet – Gloria Cermei

Bihorul Beiuş – SCM Zalău

Unirea Tăşnad – Crişul Sântandrei

Etapa 10

Sănătatea Cluj – Crişul Sântandrei

SCM Zalău – Unirea Tăşnad

Gloria Cermei – Bihorul Beiuş

Lotus Băile Felix – CSM Sighet

Olimpia MCMXXI – Unirea Dej

Minaur BM – Viitorul Cluj

Etapa 11

Viitorul Cluj – Sănătatea Cluj

Unirea Dej – Minaur BM

CSM Sighet – Olimpia MCMXXI

Bihorul Beiuş – Lotus Băile Felix

Unirea Tăşnad – Gloria Cermei

Crişul Sântandrei – SCM Zalău

Etapa 12

Sănătatea Cluj – SCM Zalău

Crişul Sântandrei- Gloria Cermei

Unirea Tăşnad – Lotus Băile Felix

Bihorul Beiuş – Olimpia MCMXXI

CSM Sighet – Minaur BM

Unirea Dej – Viitorul Cluj

Etapa 13

Unirea Dej – Sănătatea Cluj

Viitorul Cluj – CSM Sighet

Minaur BM – Bihorul Beiuş

Olimpia MCMXXI – Unirea Tăşnad

Lotus Băile Felix – Crişul Sântandrei

Gloria Cermei – SCM Zalău

Etapa 14

Sănătatea Cluj – Gloria Cermei

SCM Zalău – Lotus Băile Felix

Crişul Sântandrei – Olimpia MCMXXI

Unirea Tăşnad – Minaur BM

Bihorul Beiuş – Viitorul Cluj

CSM Sighet – Unirea Dej

Etapa 15

CSM Sighet – Sănătatea Cluj

Unirea Dej – Bihorul Beiuş

Viitorul Cluj – Unirea Tăşnad

Minaur BM – Crişul Sântandrei

Olimpia MCMXXI – SCM Zalău

Lotus Băile Felix – Gloria Cermei

Etapa 16

Sănătatea Cluj – Lotus Băile Felix

Gloria Cermei – Olimpia MCMXXI

SCM Zalău – Minaur BM

Crişul Sântandrei – Viitorul Cluj

Unirea Tăşnad – Unirea Dej

Bihorul Beiuş – CSM Sighet

Etapa 17

Bihorul Beiuş – Sănătatea Cluj

CSM Sighet – Unirea Tăşnad

Unirea Dej – Crişul Sântandrei

Viitorul Cluj – SCM Zalău

Minaur BM – Gloria Cermei

Olimpia MCMXXI – Lotus Băile Felix

Etapa 18

Sănătatea Cluj – Olimpia MCMXXI

Lotus Băile Felix – Minaur BM

Gloria Cermei – Viitorul Cluj

SCM Zalău – Unirea Dej

Crişul Sântandrei – CSM Sighet

Unirea Tăşnad – Bihorul Beiuş

Etapa 19

Unirea Tăşnad – Sănătatea Cluj

Bihorul Beiuş – Crişul Sântandrei

CSM Sighet – SCM Zalău

Unirea Dej – Gloria Cermei

Viitorul Cluj – Lotus Băile Felix

Minaur BM – Olimpia MCMXXI

Etapa 20

Sănătatea Cluj – Minaur BM

Olimpia MCMXXI – Viitorul Cluj

Lotus Băile Felix – Unirea Dej

Gloria Cermei – CSM Sighet

SCM Zalău – Bihorul Beiuş

Crişul Sântandrei – Unirea Tăşnad

Etapa 21

Crişul Sântandrei – Sănătatea Cluj

Unirea Tăşnad – SCM Zalău

Bihorul Beiuş – Gloria Cermei

CSM Sighet – Lotus Băile Felix

Unirea Dej – Olimpia MCMXXI

Viitorul Cluj – Minaur BM

Etapa 22

Sănătatea Cluj – Viitorul Cluj

Minaur BM – Unirea Dej

Olimpia MCMXXI – CSM Sighet

Lotus Băile Felix – Bihorul Beiuş

Gloria Cermei – Unirea Tăşnad

SCM Zalău – Crişul Sântandrei