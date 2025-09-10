Casele de pariuri au renunțat să le mai considere principalele favorite la câștigarea campionatului, însă încă le mai păstrează printre cele șase care se vor califica în play-off. Nu este și părerea mea. Am mai spus că nu cred că au loc amândouă în faza finală a campionatului. Cel puțin una se va lupta pentru participarea în cupele europene din play-out.

Așa cum presimțeam etapa a noua a aparținut oaspeților. Doar lidera a câștigat acasă, în trei situații oaspeții dovedindu-se superiori gazdelor pe tabela de marcaj prin cele 11 goluri înscrise din totalul de doar 18 al etapei. „U” – Rapid 0-0 într-un joc în care pentru prima oară în această ediție Rapidul nu câștigă după ce i s-a refuzat un penalty (probabil pentru că acum i s-au refuzat două); UTA – Argeș 3-3 după o nouă revenire a textiliștilor de la 0-3; Metaloglobus – CFR 1-1 rânced; Oțelul – Botoșani 0-1 pe sistem iadeș (rămășag); Craiova – Farul 2-0 indubitabil; Miercurea Ciuc – FCSB 1-1 de neînchipuit; Sibiu – Slobozia 0-2 cu contribuția comună a lui michiduță și Fortuna; Petrolul – Dinamo 0-3 lăsat cu demisie inoportună de antrenor.

Etapa ce urmează pare, în oglindă, favorabilă gazdelor. În afară de faptul că în șase jocuri musafirii sunt mai prost clasați decât amfitrionii lor, doar liderul joacă în deplasare dintre echipele ce ocupă locuri de play-off. Cum spuneam și în debutul acestei Caricaturi mă aștept la rezultate pozitive ale celor două laureate ale ediției precedente.

Galați – Craiova (sâmbătă, ora 21) Derbiul etapei. Nu cred că oltenii se vor întoarce cu toate cele trei puncte de pe plaja Cocuța de lângă Gura Siretului. Spun asta mai ales pentru faptul că moldovenii tocmai au pierdut acasă partida de tip ruletă cu cealaltă echipă dintre Prut și Siret;

Dinamo – Farul (luni, ora 21) Cu toate că au început în trombă această ediție de campionat constănțenii ușor, ușor și-au arătat limitele. Chiar dacă Zicu forțează un joc de calitate nu prea are cu cine. Componența lotului, numeroasă ținând cont că are la dispoziție întreaga Academie Hagi, este fragilă valoric și neexperimentată. Cred că bucureștenii se vor impune;

Pitești – „U” (sâmbătă, ora 18,45) După speranțele îndreptățite din minutul 34 al partidei de la Arad, când conduceau cu 3-0, argeșenii se văd să o ia de la capăt în fața unei alte reprezentante a fotbalului de dincoace de Carpați. Interesant este că la cele trei victorii acasă obținute de gazde din patru jocuri, oaspeții vin cu tot atâtea victorii în deplasare obținute însă din cinci jocuri. Care pe care!?

Rapid – Sibiu (duminică, ora 21) Pare o partidă ușoară pentru Rapid. Doar pare. Măldărășanu a dovedit în mai multe rânduri că știe să abordeze meciurile din Giulești, mai ales că în cea mai mare parte a carierei de fotbalist a fost unul dintre idolii celei mai merituoase galerii a fotbalului românesc. Nimic nu e clar până la fluierul final;

Botoșani – FCSB (vineri, ora 20,30) Cu toate declarațiile sforăitoare ale patronului moldovean, nu cred că-și va călca pe inima roș-albastră și să încurce FCSB-ul tocmai acum când acesta are nevoie de un imbold din partea confraților. Chiar dacă nu o va face la scor oaspeții se vor impune;

CFR – UTA (duminică, ora 18,15) Uite un meci pe cinste. Nu cred că arădenii se vor întoarce satisfăcuți și cu tot lotul valid după confruntarea din Gruia. Ceva replici și scântei se vor auzi și vedea până pe șinele de cale ferată din apropiere;

Slobozia – Ploiești (duminică, ora 16) Până la ora la care scriu aceste rânduri încă nu s-a stabilit cine va fi noul antrenor de pe banca Petrolului. S-au perindat o serie de nume dar nimic concret. Chiar dacă până la ora meciului găzarii vor avea un A1 nu cred că acesta ar avea timp să-și pună amprenta pe jocul de la Clinceni, așa că rezultatul meciului de pe tarla, indiferent dacă este pozitiv sau negativ, va fi tot „meritul” lui Ciobotariu;

Miercurea Ciuc – Metaloglobus (luni, ora 18) Cenușăreasa etapei. Un adevărat derbi al codașelor, ambele fiind nou promovate. Dacă se mai termină și egal casele de pariuri vor micșora la minim cotele de retrogradare ale protagonistelor. Am făcut de mai multe ori referire la casele de pariuri. Nu este un îndemn de a le călca pragul, eu nefiind un jucător în acest sens. Le folosesc doar ca sursă de sondare. Urmăresc cotele date, primele lor cifre fiind date de statistică urmând ca pe parcursul timpului, până la începerea evenimentului, opinia publică să-și lase amprenta asupra lor.

Opriți războaiele!