Albert Czigler din Supur, la Campionatul European U13 din Suedia

În perioada 24-28 septembrie, localitatea Kosta (Suedia) găzduiește Campionatul European de Tenis de Masă U13, o competiție de prestigiu la care România este reprezentată de o echipă talentată de sportivi. Printre aceștia se află și Albert Czigler, jucător originar din comuna Supur, județul Satu Mare.

Albert a fost descoperit și format inițial de tatăl său, Anton Czigler, iar în prezent se pregătește sub îndrumarea lui Gyorgy Istvan, antrenorul lotului național de băieți U13 din România.

Lotul tricolor este alcătuit din: Iordan Mihai (Steaua), Kariss Șerban (Steaua), Nadalia Ionașcu (Rapid),

Nita Matei (Rapid), Toma Bianca (Slatina), și singurul reprezentant al Ardealului, Albert Czigler.

Tânărul sportiv din Supur va concura atât în probe de echipe, cât și la individual și dublu mixt, înfruntând cei mai buni jucători de pe continent.

Felicitări, Albert! Mult succes întregii echipe a României!

Hai România!